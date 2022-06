Xiaomi 12 Ultra: Neue Specs & Bilder vom Kamera-Monster

Schon seit Jahren mausert sich Xiaomi zur starken Konkur­renz für Samsung, Apple & Co. Mit dem bald erschei­nenden Xiaomi 12 Ultra könnte der chine­sische Elek­tronik­her­steller sogar das Samsung Galaxy S22 Ultra vom Thron schubsen, das derzeit als das ulti­mative Flagg­schiff gilt. Möchte man einem Tweet vom bekannten Leaker Yogesh Brar Glauben schenken, kommt das Xiaomi 12 Ultra nämlich mit einem 6,7 Zoll großen LTPO-AMOLED-Display mit einer QHD+-Auflö­sung und einer varia­blen Bild­wie­der­hol­rate von bis zu 120 Hz daher. Xiaomi 12 Ultra - Render-Bild

Bild: TechDroider Den Antrieb soll der brand­neue Snap­dragon 8+ Gen 1 Prozessor über­nehmen, der schneller und ener­gie­effi­zienter als die derzei­tige 8 Gen 1 Gene­ration arbeitet. Hinzu kommen ein wahl­weise 8 oder 12 GB großer LPDDR5-Arbeits­spei­cher sowie ein 256 oder 512 GB fassender UFS3.1-Flash­spei­cher.

Hervor­ragende Kamera-Ausstat­tung

Lei Jun, seines Zeichens Gründer von Xiaomi und CEO der Xiaomi Group, betont in einem State­ment, dass das neue Flagg­schiff das Kame­raer­lebnis von Mobil­tele­fonen umfas­send verbes­sern werde.

Ebenso wie sein Vorgänger Xiaomi Mi 11 Ultra trumpft demnach auch das 12 Ultra mit einer heraus­ragenden Kame­raaus­stat­tung auf. Diese beinhaltet einen 50-MP-Haupt­sensor mit einem opti­schen Bild­sta­bili­sator, einen 48-MP-Ultra­weit­win­kel­sensor sowie einen 48-MP-Peri­skop­sensor mit einem opti­schen 5-fach-Zoom. Unter­stüt­zung erhält die Knipse von einem Laser-Fokus sowie einem Time-of-Flight-Sensor.

Werks­seitig kommt der Bolide mit Android 12 und der MIUI-13-Benut­zer­ober­fläche. Als Ener­gie­spender verbaut Xiaomi einen 4.800-mAh-Akku, der sich kabel­gebunden mit 67 W und kabellos mit 50 W laden lässt.

So sieht das Xiaomi 12 Ultra wahr­schein­lich aus

Dank OnLeaks und Zoutonus können wir uns auch schon ein Bild vom Xiaomi 12 Ultra machen. Den Grafiken nach sitzt die Kame­raein­heit in einem schwarzen Feld, das fast die gesamte obere Hälfte der Rück­seite einnimmt und einen Leica-Schriftzug trägt. So könnte das Xiaomi 12 Ultra aussehen

Bild: OnLeaks / Zoutonus In einem erha­benen runden Modul befinden sich die drei Linsen nebst LED-Blitz und Zusatz-Sensoren. Eine 20-MP-Selfie-Kamera verbirgt sich in einem runden Ausschnitt im Display. Die Entwürfe zeigen einen nahezu rand­losen Bild­schirm mit stark nach hinten gekrümmten Seiten. OnLeaks Bilder geben selbst­ver­ständ­lich nur einen Vorge­schmack auf die mögliche Optik des Smart­phones. Wie es am Ende ausschauen wird, erfahren wir erst beim Launch-Event.

Ein sehr realis­tisch wirkendes und mit viel Liebe zum Detail erstelltes Unboxing-Konzept­video von TechDroider bestä­tigt das Design von OnLeaks mit der Ausnahme, dass hier das Leica-Logo an einer anderen Stelle sitzt und die Platt­form, die das schwarze Kame­ramodul umgibt, ebenso weiß ist wie die Kera­mikrück­seite.

Nach der offi­ziellen Ankün­digung, dass Xiaomi und Leica zusam­men­arbeiten werden, gab es Berichte, die das 12 Ultra für den Juli ankün­digen. Das Warten auf die endgül­tigen Daten dürfte also bald ein Ende haben.

