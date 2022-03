Xiaomi 12 (Pro): Bilder & Preise der globalen Modelle geleakt

Schon vor der globalen Markt­ein­füh­rung, die voraus­sicht­lich am 15. März 2022 statt­finden wird, sind offi­zielle Preise und Render­bilder des Xiaomi 12 und Xiaomi 12 Pro in die Öffent­lich­keit gelangt.

Ein Tipp­geber hatte der indi­schen Technik-Platt­form Price­baba Daily die offi­ziellen Preise und Bilder der künf­tigen Xiaomi-Flagg­schiffe zuge­spielt. Beide Geräte wurden in China bereits im Dezember 2021 zusammen mit dem Xiaomi 12X vorge­stellt. Globale Modelle der Xiaomi 12-Serie

Bild: Xiaomi / Pricebaba

Optisch iden­tisch mit den China-Modellen

Einem Bericht von Price­baba zufolge werden die Basis­modelle des Xiaomi 12 und des Xiaomi 12 Pro rund 899 Euro bezie­hungs­weise 1099 Euro kosten. Die durch­gesi­ckerten Rende­rings zeigen, dass die Xiaomi-12-Serie in den Farb­tönen Dunkel­grau, Blau und Pink erhält­lich sein wird. Den Rende­rings nach scheint sich das Design der globalen Vari­ante gegen­über den in China erhält­lichen Modellen nicht zu verän­dern.

Auf der Front der Xiaomi-12-Reihe befindet sich das AMOLED mit einer mittig ange­sie­delten Punch-Hole-Kamera und einem In-Screen-Finger­abdruck­sensor. Die Rück­seite beher­bergt das recht­eckige Kame­ramodul mit den Linsen der Triple-Kamera. Xiaomi 12

Bild: Xiaomi / Pricebaba

50-MP-Triple-Kamera und AMOLED-Display

Sollten sich die übrigen Daten der globalen Modelle eben­falls nicht von denen der chine­sischen Xiaomi-12-Serie unter­schieden, können wir beim 12er-Modell mit einem 6,28-Zoll-OLED-FHD+-Display und einer 120-Hz-Frequenz sowie einem 4500-mAh-Akku mit 67-W-Schnell­lade­unter­stüt­zung rechnen. Außerdem kommt das klei­nere Xiaomi 12 aller Voraus­sicht nach mit einer Drei­fach-Kamera mit einem 50-MP-Haupt­sensor, einem 13-MP-Ultra­weit­win­kel­sensor sowie einem 5-MP-Tele­makro­objektiv.

Das größere Xiaomi 12 Pro dürfte mit einem 6,73-Zoll-LTPO-AMOLED-QHD+-Bild­schirm mit einer 120-Hz-Bild­wie­der­hol­rate sowie einem 4600-mAh-Akku mit 120-W-Schnell­ladung ausge­rüstet sein. Die rück­wär­tige Knipse des Pro ist noch etwas besser unter­wegs als die des Basis­modells und verfügt aller Voraus­sicht nach über eine 50-MP-Haupt­kamera, einen 50-MP-Ultra­weit­win­kel­sensor sowie ein 50-MP-Tele­objektiv. Beide Tele­fone sind mit einer 32-Mega­pixel-Front­kamera ausge­stattet und laufen werks­seitig mit MIUI 13 auf Basis von Android 12. Xiaomi 12 Pro

Bild: Xiaomi / Pricebaba

Xiaomi 12 als Galaxy S22-Konkur­rent

Als ziem­lich sicher gilt, dass das Xiaomi 12 mit wahl­weise 8 GB RAM + 128 GB ROM oder 8 GB RAM + 256 GB ROM in Europa ankommen wird, während das Pro-Modell über 8 GB RAM + 256 GB ROM oder 12 GB RAM + 256 GB ROM verfügt. In beiden Smart­phones werkelt ein Snap­dragon 8 Gen 1 Prozessor. Alles in allem könnte sich das Xiaomi 12 als echter Samsung Galaxy S22-Heraus­for­derer entpuppen.

