Teaser-Plakate: Launch-Datum der Xiaomi-12-Serie geleakt

Ein erstes öffent­liches Werbe­plakat, welches das Xiaomi 12 neben seinem großen Bruder 12 Pro zeigt, bestä­tigt nun endlich das bislang nur vermu­tete Leak-Datum der Xiaomi-Flagg­schiff-Reihe und MIUI 13. Wir verraten Ihnen, was wir bislang über das Design und die Specs der Top-Smart­phones wissen.

Das Rätsel­raten um den Präsen­tations-Zeit­punkt der Xiaomi-12-Serie hat ein Ende: In einem Beitrag auf Weibo wandte sich der Xiaomi-CEO und Mitbe­gründer Lei Jun an seine Follower und bestä­tigte darin das Release-Datum des Xiaomi 12 und 12 Pro. Die Enthül­lung der beiden Top-Smart­phones soll am 28. Dezember, genau ein Jahr nach der Veröf­fent­lichung des Xiaomi Mi 11, statt­finden.

Auf einem offi­ziell von Xiaomi präsen­tierten Teaser-Plakat insze­nieren sich die beiden Empor­kömm­linge in Front­ansicht. Teaser-Plakat: Xiaomi Mi 12 / 12 Pro

Bild: Xiaomi

Datenblätter Xiaomi Mi 11

Für Speku­lationen hatte ein bereits zuvor auf WeChat verse­hent­lich veröf­fent­lichtes Plakat gesorgt. Dieses zeigt den chine­sischen Sprinter Su Bing­tian (nebst nun bestä­tigtem Datum) und beti­telt die Xiaomi-12-Serien als schneller und stabiler. Versehentlich zu früh veröffentlicht: Werbeplakat Xiaomi Mi 12-Release

Bild: Xiaomi

Was wir bislang über die Xiaomi 12-Serie wissen

Insge­samt besteht die nächste Gene­ration der Xiaomi Top-Smart­phone-Serie vermut­lich aus vier Modellen: Dem Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Ultra und Xiaomi 12 Mini, das aller­dings auch den Namen 12X tragen könnte.

Wie das nun veröf­fent­lichte Teaser-Plakat bestä­tigt, verfügen sowohl das Xiaomi 12 als auch das 12 Pro über eine Punch-Hole-Kamera für Selfies.

Die Außen­kanten des Xiaomi-12-Displays scheinen nicht ganz so stark gebogen zu sein wie die seines Vorgän­gers Xiaomi Mi 11.

Unter dem Display der beiden Smart­phones sitzen höchst­wahr­schein­lich Stereo­laut­spre­cher sowie der Finger­abdruck­sensor.

Rende­ring-Bildern von Steve Hemmer­stoffer alias @OnLeaks, die von Zoutons veröf­fent­licht wurden, geben Hinweise darauf, dass das 12 Pro mit einem 6,81-Zoll-FHD+-Display aufwartet, während das klei­nere Modell mit einem 6,2 Zoll großen Bild­schirm, eben­falls mit FHD+-Auflö­sung, daher­kommt.

Zukünf­tige Xiaomi-12-Nutzer dürfen sich Zouton nach mögli­cher­weise auf ein Gerät mit einem 50-Mega­pixel-Triple-Kamera-Setup, einem 5000-mAh-Akku mit 100-W-Schnell­lade­funk­tion, 8 GB RAM und 5G-Unter­stüt­zung freuen. Das Xiaomi 12 soll etwa 152,7 x 70,0 x 8,6 Milli­meter groß sein.

Ange­trieben werden die beiden Flagg­schiffe von einem Snap­dragon 8 Gen 1 Prozessor.

Auf den Smart­phones soll Android 12 mit der neuen MIU-13-Benut­zer­ober­fläche laufen.

Wann das Duo außer­halb von China auf den Markt kommt, ist derzeit noch unbe­kannt. Auch auf das Release des Xiaomi 12 Ultra und 12 Mini werden wir wahr­schein­lich noch bis Anfang des nächsten Jahres warten müssen.

Nicht nur die Xiaomi-12-Serie kommt mit dem Snap­dragon 8 Gen 1 Prozessor: Die CPU wird auch unter den Hauben von Smart­phones anderer Hersteller werkeln.