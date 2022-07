Xiaomi 12 Lite: Gehobene Mittelklasse mit flottem Display

Der chine­sische Hersteller Xiaomi erwei­tert sein Produkt­port­folio mit dem Xiaomi 12 Lite. In puncto Design erin­nert das güns­tigere Modell stark an die höher­prei­sige Stan­dard­vari­ante. Unter der Haube wurde zwar im Vergleich zur regu­lären Fassung der Rotstift ange­setzt, gegen­über dem letzt­jäh­rigen Xiaomi Mi 11 Lite (5G) gibt es aber deut­liche Fort­schritte. So erhalten Anwender nun unter anderem ein 120-Hz-Display (6,55 Zoll), eine 108-Mega­pixel-Haupt­kamera und einen 67W-Schnell­lade­mecha­nismus. Der Preis des Xiaomi 12 Lite beginnt ab umge­rechnet 470 Euro.

Xiaomi 12 Lite: Geho­bene Mittel­klasse aus China

Das Xiaomi 12 Lite in voller Pracht

Xiaomi Es wurde auch langsam Zeit, dass das Xiaomi 12 Lite das Licht der Welt erblickt, schließ­lich wurden die Vorgänger Mi 11 Lite und Mi 11 Lite 5G bereits im März vergan­genen Jahres präsen­tiert. Gemäß der über­arbei­teten Nomen­klatur hat sich der Konzern auch bei der „leichten“ Fassung seiner dies­jäh­rigen Smart­phone-Zugpferde vom Mi-Kürzel verab­schiedet. Hinsicht­lich der Hard­ware wirkt vor allem das Display des Xiaomi 12 Lite viel­ver­spre­chend. Auf dem 6,55 Zoll messenden AMOLED-Panel tummeln sich 2400 mal 1080 Pixel. Weitere High­lights der Anzeige sind 120 Hz Bild­wie­der­hol­rate sowie HDR10+ und Dolby Vision.

Die 64-MP-Weit­winkel-Knipse des Mi 11 Lite (5G) wurde durch ein 108-Mega­pixel-Modul (Blende f/1.9) getauscht. Ihm zur Seite stehen eine Ultra­weit­winkel-Kamera (8 Mega­pixel, Blende f/2.2) und eine Makro-Kamera (2 Mega­pixel, Blende f/2.4). Schade: War die Makro-Einheit durch den Auto­fokus und die 5-MP-Auflö­sung beim Vorgänger noch brauchbar, erfüllt diese im Xiaomi 12 Lite nur noch einen Alibi­zweck. Immerhin dürften Selfie-Fans zufrieden sein. Es gibt eine Front­kamera mit 32 MP, Blende f/2.5, Auto­fokus und einem recht großen 1/2,8-Zoll-Sensor. Ange­trieben wird das Handy vom Snap­dragon 778G 5G.

Xiaomi 12 Lite: Weitere Daten und Preise

Bei der Konnek­tivität ist das Smart­phone viel­seitig aufge­stellt. Es werden 5G, LTE, Wi-Fi 6, NFC, Blue­tooth 5.2, GPS, Infrarot, USB-C und ein Under-Display-Finger­abdruck­sensor geboten. Die auflad­bare Batterie des Mobil­tele­fons weist 4300 mAh auf und lässt sich mit 67W laden. Laut Hersteller sei der Akku des Xiaomi 12 Lite in 13 Minuten zur Hälfte gefüllt. Als Betriebs­system findet Android 12 in Form von MIUI 13 Verwen­dung. Leider scheint der IP53-Staub- und Wasser­schutz der Vorgänger gestri­chen worden zu sein. An Gehäu­sefarben stehen Schwarz, Hell­grün und Pink zur Auswahl.

In den USA schlägt das Xiaomi 12 Lite mit 399 US-Dollar (128 GB Flash, 6 GB RAM), 449 US-Dollar (128 GB Flash, 8 GB RAM) und 499 US-Dollar (256 GB Flash, 8 GB RAM) zu Buche. In Euro umge­rechnet inklu­sive Mehr­wert­steuer wären das 470 Euro, 529 Euro und 587 Euro. Nach Europa wird das Smart­phone kommen, wann ist aber noch unklar. Der spani­sche Netz­betreiber Orange hat das Xiaomi 12 Lite bereits gelistet. Dort kostet die Vari­ante mit 128 GB Flash und 8 GB RAM 506 Euro.

Bitter: Das Xiaomi 12S bleibt in China.