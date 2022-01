Xiaomi 12: Europa-Launch kündigt sich an

Xiaomi präsen­tierte am 28. Dezember 2021 das Xiaomi 12 in einem Live­stream. Das Modell ist bislang nur für den chine­sischen Markt verfügbar. Es wird erwartet, dass der Hersteller mit dem Modell bald auch in Europa einsteigt. So war es nämlich im Jahr davor auch: Die Neuvor­stel­lung des Xiaomi Mi 11 erfolgte am 28. Dezember 2020, die Vorbe­stel­lungen nach der Ankün­digung des Deutsch­land-Starts begannen im Februar vergan­genen Jahres.

Auch in diesem könnte Xiaomi ähnliche Zeit­räume für das Xiaomi 12 wählen. Derzeit macht eine Twitter-Nach­richt des offi­ziellen Kanals die Runde, die als Teaser eines baldigen globalen Launch-Termins des Xiaomi 12 gedeutet wird.

Twitter-Botschaft deutet auf Launch hin?

Xiaomi 12 in verschiedenen Farben

Bild: Xiaomi, Screenshot: Claudia Krüger/teltarif.de Die Nach­richt auf dem Xiaomi-Twitter-Kanal sagt nicht wirk­lich viel aus, lässt aber dafür umso mehr Raum für Speku­lationen. "Ready?", also "Bereit?", heißt es in dem Tweet. Das wird dahin­gehend inter­pre­tiert, dass Xiaomi damit auf einen bevor­ste­henden Launch aufmerksam machen will.

Dass das Xiaomi 12 auch in Europa gene­rell und in Deutsch­land erscheinen soll, ist ein logi­scher Schritt. Schließ­lich ist Xiaomi seit geraumer Zeit dabei, die Markt­prä­senz auch hier­zulande auszu­bauen. Ein Event, das die offi­zielle Verfüg­bar­keit des neuen Flagg­schiffs unter anderem für Deutsch­land einläutet, ist damit nach­voll­ziehbar.

Xiaomi stellte im Dezember vergan­genen Jahres neben dem Xiaomi 12 auch das Xiaomi 12 Pro vor. Es bleibt abzu­warten, ob es letzt­genanntes Modell der neuen Serie eben­falls nach Europa schafft. So schafften es beispiels­weise das Xiaomi Mi 11 und das Xiaomi Mi 11 Ultra auch in die hiesigen Regale, nicht aber das Xiaomi 11 Pro. Auf den Marken­namen "Mi" verzichtet Xiaomi schon seit dem vergan­genen Jahr, so kommen Modelle wie das seit September 2021 verfüg­bare Xiaomi 11T auch ohne "Mi" aus.

Xiaomi 12: Das steckt drin

Das Xiaomi 12 wird mit großer Wahr­schein­lich­keit auch in Europa mit dem neuesten Snap­dragon 8 Gen 1 vertrieben werden. Je nach Version stehen bis zu 12 GB Arbeits­spei­cher und bis zu 256 GB interne Spei­cher­kapa­zität zur Verfü­gung. Hier bleibt abzu­warten, welche Versionen es nach Deutsch­land schaffen. Die Spei­cher­kon­figu­rationen von Smart­phone-Modellen vari­ieren nicht selten je nach Markt.

Das 120-Hz-Display des Xiaomi 12 misst 6,28 Zoll, womit das Smart­phone zu den kompak­teren Phablets gehört. Vergleich­bare Modelle sind das iPhone 13 mit 6,1 Zoll, das Samsung Galaxy S21 mit 6,2 Zoll und das Samsung Galaxy S22, das am 8. Februar mit 6,1-Zoll-Display vorge­stellt werden soll.

Der Akku des Xiaomi-Flagg­schiffs fasst 4500 mAh und kann mit 67 W wieder aufge­laden werden. Die Triple-Kamera bietet neben einem Weit­winkel- und einem Ultra­weit­win­kel­sensor eine Haupt­kamera mit 50-Mega­pixel-Auflö­sung mit SonyIMX766-Sensor mit einer f/1.88-Blende. Die Punch-Hole-Selfie­kamera löst mit bis zu 32 Mega­pixel auf.

Die Euro­preise für das Xiaomi 12 sind noch nicht bekannt. Orien­tie­rung bieten die Preise für China. Rechnet man diese um, startet das Xiaomi 12 bei über 500 Euro.

Das Bundesamt für Sicher­heit in der Infor­mati­ons­technik (BSI) hat Xiaomi-Smart­phones über mehrere Monate hinweg auf Schad­soft­ware unter­sucht. Was dabei heraus­gekommen ist, lesen Sie in einer weiteren News.