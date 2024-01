Galaxy XCover7 & Tab Active5: Handy & Tablet fürs Grobe

Samsung hat mit dem Galaxy XCover7 ein neues Smart­phone fürs Grobe vorge­stellt. Dank des Rugged-Gehäuses ist das Mobil­gerät äußerst robust. Stürze aus bis zu 1,5 Metern Höhe machen dem Produkt nichts aus. Zudem ist es gegen extreme Witte­rungs­ver­hält­nisse gewappnet. Das XCover7 wartet mit einem 6,6 Zoll großen LC-Display auf. Mit circa einem Zenti­meter Dicke ist das Handy für ein Outdoor-Smart­phone vergleichs­weise schlank. Ab Mitte Januar wird das wider­stands­fähige Mobil­telefon für knapp 360 Euro erhält­lich sein. Ein neues Rugged-Tablet gibt es in Form des Tab Active5 eben­falls.

Samsung stellt das Galaxy XCover7 vor

XCover7 und Tab Active5 in voller Pracht

Samsung Heute hat der südko­rea­nische Elek­tronik­kon­zern Nach­schub für seine Outdoor-Sparte präsen­tiert. Das Galaxy XCover7 ist ein Produkt, das sich vor allem als Begleiter für raue Arbeits­umge­bungen und Extrem­sport­arten eignet. Geschützt ist es gemäß der Stan­dards MIL-STD-810H und IP68. Extremen Tempe­raturen, Stößen, Stürzen, Staub und Wasser trotzt das Handy entspre­chend gut. Das 6,6 Zoll messende Display löst mit Full HD+ auf, basiert aber auf einem rudi­men­tären TFT-LC-Panel. Immerhin ist auch die Anzeige durch Gorilla Glass Victus+ geschützt.

Der Chip­satz MediaTek Dimen­sity 6100+ sollte für eine ausrei­chende Arbeits­geschwin­dig­keit sorgen. Dem 5G-fähigen SoC stehen 6 GB RAM zur Seite. Nutzer lagern ihre persön­lichen Dateien auf den inte­grierten 128 GB Flash oder einer microSD-Karte. An Hobby-Foto­grafen richtet sich das Galaxy XCover7 nicht, was die einzelne Kamera mit 50 MP an der Rück­seite und die 5-MP-Selfie-Knipse verdeut­lichen. Für 359 Euro offe­riert Samsung das Handy ab Mitte Januar. Im Einzel­handel erhalten Sie das bezüg­lich Display, SoC, Konnek­tivität und Kamera deut­lich bessere XCover6 Pro ab etwa 419 Euro.

Neues Outdoor-Tablet Galaxy Tab Active5

Eben­falls Mitte des Monats soll der Rugged-Flach­rechner Galaxy Tab Active5 erscheinen. Das Tablet weist dieselben Gehäuse-Schutz­stan­dards wie das Galaxy XCover7 auf. Es verfügt über ein 8 Zoll großes Display (Full HD+), das durch Gorilla Glass 5 geschützt ist und Inhalte mit bis zu 120 Hz aktua­lisiert. Als Chip­satz findet der Samsung Exynos 1380 Verwen­dung. User erhalten 6 GB RAM und 128 GB Flash. Eine Daten­platz-Erwei­terung via microSD-Karte ist möglich. Die Wi-Fi-Vari­ante des Galaxy Tab Active5 soll 479 Euro kosten, die 5G-Vari­ante 579 Euro.

Übri­gens sind kürz­lich die Daten­blätter der Galaxy-S24-Serie durch­gesi­ckert.