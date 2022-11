Xbox Series S: Microsoft-Konsole zum Knallerpreis

Die Xbox Series S ist die kleine Schwester der Xbox Series X. Das "X"-Modell war lange Zeit genauso schwer zu bekommen wie die Sony PlayStation 5, mitt­ler­weile sieht das besser aus. Aller­dings kostet die Xbox Series X weiterhin rund 500 Euro. Die Xbox Series S lag preis­lich seit Erscheinen vor rund zwei Jahren 200 Euro darunter.

Jetzt gibt es ein Black-Friday-Angebot rund um das "S"-Modell. Der Preis für die Konsole ist weit unter die 250-Euro-Marke gerutscht, was sie beson­ders attraktiv macht.

Xbox Series S: Akti­ons­weise noch güns­tiger

Bild: teltarif.de Die Xbox-Pres­sestelle kündigt eine bereits ab jetzt gestar­tete Black-Friday-Aktion bezüg­lich der Xbox Series S an. Bei den Händ­lern Amazon, MediaMarkt, Saturn, Otto und Cyber­port ist die Spie­lekon­sole jeweils zu einem Knal­ler­preis von 222 Euro zu bekommen. Etwas teurer ist sie beim Händler GameStop, der einen Preis in Höhe von 229 Euro inklu­sive Versand­kosten veran­schlagt. Beim Händler Otto kommen noch Versand­kosten in Höhe von 2,95 Euro oben­drauf, Amazon, MediaMarkt und Saturn bieten das Angebot inklu­sive der Kosten für den Versand der Konsole an.

Die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung für die Xbox Series S beträgt rund 300 Euro. Frühere Ange­bote bewegten sich schon mal bei knapp unter 290 Euro und auch unter 270 Euro. Das aktu­elle Angebot für weit unter 230 Euro ist zum Stand jetzt unschlagbar. Aller­dings sollten Sie sich genau über­legen, ob die Xbox Series S auch die rich­tige Spie­lekon­sole für Sie ist.

Das bietet die Xbox Series S

Vor einiger Zeit beschäf­tigten wir uns mit der Frage, ob die Xbox Series S eine unter­schätzte Spie­lekon­sole ist. In einem Erfah­rungs­bericht trugen wir unsere Erkennt­nisse von der Nutzung der Konsole zusammen. Unserer Ansicht nach bietet die Xbox Series S bereits zum alten Preis ein gutes Preis-Leis­tungs­ver­hältnis. Auch neuere Spiele, soge­nannte "Triple-A-Titel, die hohe Ansprüche an die Hard­ware stellen, lassen sich unserer Meinung nach gut auf der Konsole spielen.

Abstriche sind beim internen Spei­cher hinzu­nehmen. Dieser betragt nur 512 GB, das System selbst belegt schon eine ganze Menge, weshalb ab Werk nur rund 360 GB zur freien Verfü­gung stehen. Bedenkt man, dass neuere, aufwän­digere Titel schnell über 100 GB Daten­platz benö­tigen, ist der interne Spei­cher der Konsole im Nu voll. Eine externe Fest­platte ist zu empfehlen. Spiele, die aller­dings mit dem Hinweis "S/X" versehen sind, müssen auf der internen Fest­platte instal­liert sein. Sie können auf einen externen HDD-Spei­cher kopiert, aber nicht von dort aus gestartet werden. Eine Alter­native sind SSD-Erwei­terungen, die aller­dings sehr kost­spielig sind.

Shop­ping-Aktionen wie Black Friday und Cyber Monday geben Anlass, Geld auszu­geben. Nicht jedes Angebot ist aber auch das beste. In einem Ratgeber lesen Sie, was Sie grund­sätz­lich bei derar­tigen Ange­bots­zeit­räumen beachten sollten.