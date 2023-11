Paramount+: Streaming-App jetzt auf Xbox verfügbar

Nicht nur spezi­elle Strea­ming-Hard­ware oder Fern­seher eignen sich für Netflix und Co., auch Spie­lekon­solen dienen als Platt­form. Für die Xbox gibt es jetzt die Para­mount+-App.

Para­mount+ ist der Strea­ming-Dienst der gleich­namigen Film­schmiede. In Deutsch­land gelauncht wurde der Dienst im Dezember 2022. Wir waren damals in Berlin dabei und konnten einen ersten Einblick in die „Origi­nals“ des Dienstes gewinnen. Zu Strea­ming-Hard­ware gehören nicht nur Smart­phones, Tablets, smarte Fern­seher mit Inter­net­zugang und Strea­ming-Sticks- oder Boxen, sondern auch Spie­lekon­solen wie die Xbox von Micro­soft. Micro­soft und Para­mount+ geben jetzt eine Part­ner­schaft bekannt und bringen die Para­mount+-App auf ausge­wählte Konsolen der Soft­ware-Schmiede.

Para­mount+ jetzt auf Xbox-Konsolen verfügbar

Paramount+-App jetzt für Xbox One und Series X/S verfügbar

Fotos: Microsoft, Logo: Paramount+, Montage: teltarif.de Die Para­mount+-App ist ab sofort auf Spie­lekon­solen von Micro­soft verfügbar. Kompa­tible Modelle sind die Xbox One, die Xbox Series S und die Xbox Series X. Zur Verfü­gung steht die Para­mount+-App für Xbox-Nutzer in Deutsch­land, Öster­reich, der Schweiz, Frank­reich, Irland, Italien, im Verei­nigten König­reich, Austra­lien, Brasi­lien, Kanada und Latein­ame­rika.

"Unser Ziel ist, die welt­weit beliebten Inhalte, Charak­tere und Fran­chises von Para­mount+ dem größt­mög­lichen Publikum einfach zugäng­lich zu machen. Die Part­ner­schaft mit Micro­soft ist Teil unseres Bestre­bens, inno­vative globale Part­ner­schaften auszu­bauen, um unsere Reich­weite konti­nuier­lich zu stei­gern und Nutzer*innen dort zu errei­chen, wo sie bereits aktiv sind", kommen­tierte Angela Heckman, Senior Vice Presi­dent of Inter­national Strea­ming Distri­bution and Busi­ness Deve­lop­ment bei Para­mount.

Das gibts bei Para­mount+ zu sehen

Wer im Strea­ming-Markt durch­steigen will, schafft das nicht nur mit einer großen Biblio­thek, sondern insbe­son­dere mit Origi­nals, die es nur auf der jewei­ligen Platt­form zu sehen gibt. Zu den Para­mount+-Produk­tionen gehören "Fellow Travel­lers", "The Curse", "Halo" und "Star Trek: Strange New Worlds". Daneben gibt es auch CBS-Serien wie "CSI: Den Tätern auf der Spur", "Navy CIS" und darüber hinaus das Kinder­pro­gramm von Nickel­odeon, unter anderem mit Serien wie "SpongeBob Schwamm­kopf" und "Paw Patrol", sowie Inhalte von Comedy Central wie "South Park" sowie MTV-Shows.

Viele Möglich­keiten sind gut, aber…

Grund­sätz­lich ist eine schöne Sache, dass Strea­ming-Anbieter ihre Apps auf verschie­denen Platt­formen anbieten. So haben Nutzer genü­gend Auswahl und können die Hard­ware wählen, die sie bevor­zugen. Aber nicht alle Platt­formen sind hinsicht­lich Ener­gie­ver­brauch auch unein­geschränkt zu empfehlen. So verbrau­chen gerade Spie­lekon­solen um ein Viel­faches mehr als klei­nere Strea­ming-Hard­ware wie Sticks. Mehr dazu lesen Sie im Test: Netflix & Co: Strea­ming über PS5 und Xbox Series S.