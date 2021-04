Xbox Cloud Gaming: Beta für iPhone und iPad gestartet

Micro­soft bietet über die Gaming-Platt­form Xbox auch einen Spie­lestrea­ming-Dienst. Xbox Cloud Gaming ist wie auch der Konkur­rent Google Stadia als Platt­form-unab­hän­giger Dienst zu verstehen. Konkret bedeutet das: Wer zocken will, braucht also kein explizit fest­gelegtes, statio­näres Gerät wie eine Konsole, sondern kann das über ein selbst gewähltes Medium machen - sofern das unter­stützt wird.

Bislang konnte der Dienst von Micro­soft in der Beta über Android-Geräte genutzt werden. Nun sind auch die Kollegen aus dem Apple-Lager sowie Windows-10-Geräte dran.

Diese Voraus­set­zungen müssen Sie erfüllen, um am Beta-Test teil­nehmen zu können.

Xbox Cloud Gaming mit iPhones - so klappts (viel­leicht)

Der Spielestreaming-Dienst Xbox Cloud Gaming startet für iOS und Windows in die Beta

Bild: Microsoft Besitzer von iPhones und iPads, die sich nun freuen, endlich in den Genuss von Micro­softs Spie­lestrea­ming-Lösung zu kommen, dürfen weiterhin jubeln, zum Start der erwei­terten Beta­phase gibt es jedoch eine ernüch­ternde Infor­mationen, die wir Ihnen nicht vorent­halten können: Die Beta­phase ist zunächst beschränkt und die manu­elle Anmel­dung ist nicht möglich, wie Micro­soft auf seiner passenden Webseite selbst erklärt.

Grund­vor­aus­set­zung für die Möglich­keit, am Beta-Test teil­nehmen zu können, ist eine bestehende Mitglied­schaft des Dienstes Xbox Games Pass Ulti­mate. Dabei handelt es sich um einen kosten­pflich­tigen Service (12,99 Euro pro Monat), mit dem sich Xbox-Besitzer unter anderem zig Spiele auf die Konsole ohne weitere Kosten herun­ter­laden können.

Micro­soft erklärt, Einla­dungen an ausge­wählte Xbox-Game-Pass-Ulti­mate-Mitglieder schi­cken zu wollen, die anschlie­ßend an der Cloud-Gaming-Beta teil­nehmen können. Ohne von Micro­soft ange­spro­chen zu werden, läuft also nichts. Wer das Glück hat, kann mit einem Computer mit Windows 10 sowie iPhones und iPads jeweils via Webbrowser Micro­soft Edge, Google Chrome und Apples Safari über 100 Spiele streamen.

Controller oder Touch-Bedie­nung

Am prak­tischsten ist das Zocken über einen kompa­tiblen Blutooth- oder USB-Controller. Bei mehr als 50 Spielen soll aber auch eine Touch-Steue­rung direkt über das Display der Geräte möglich sein.

Micro­soft will künftig konti­nuier­lich Einla­dungen an Spieler versenden. Zum Start der erwei­terten Beta werden Mitglieder in 22 Ländern, darunter auch Deutsch­land, bedacht.

Damit das Spiele-Erlebnis möglichst auch reibungslos funk­tio­niert, ist eine schnelle Internet-Geschwin­dig­keit Voraus­set­zung. Micro­soft empfiehlt mindes­tens Wi-Fi-Verbin­dungen mit Über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten von 10 MBit/s mit 5 GHz.

Google hatte zwar verkündet, das eigens für Stadia gegrün­dete Entwick­ler­studio dicht zu machen, hält aber weiterhin an der Spie­lestrea­ming-Lösung fest. Geplant sind mehr als 100 Spiele für 2021.