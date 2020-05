Apple: Entwicklerkonferenz WWDC ab 22. Juni online

Teilnehmer einer früheren WWDC in San Jose, USA

Alle App-Entwickler werden kostenlos über die Website und App daran teil­nehmen können, wie der iPhone-Konzern heute ankün­digte. Übli­cher­weise ist die Teil­neh­mer­zahl bei dem Event auf einige Tausend begrenzt - und Apple muss die rund 1600 Dollar teuren Tickets unter den vielen Inter­es­senten verlosen.

Soft­ware- und Hard­ware-Neuvor­stel­lungen

Bild: dpa Bei der mehr­tä­gigen WWDC gibt Apple tradi­tio­nell einen Ausblick auf künf­tige Funk­tionen in der Soft­ware seiner Geräte - und stellt manchmal auch neue Hard­ware vor. So präsen­tierte Apple im vergan­genen Jahr auf der Konfe­renz den teuren Profi-Computer Mac Pro.

Unter Bran­chen­be­ob­ach­tern wird zugleich bereits die Frage disku­tiert, ob Apple bei einem Erfolg der Online-Entwick­ler­kon­fe­renz nach dem Ende der Corona-Krise zum alten Modell zurück­kehrt oder das digi­tale Format beibe­hält.

Das kompak­tere MacBook Pro 13 (2020) wurde bereits in den ersten Mai-Tagen vorge­stellt.