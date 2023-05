NOW TV: Comcast bringt Sky-Marke WOW in die USA

In Deutsch­land betreibt Sky seinen Streamer unter der Marke WOW, in anderen euro­päi­schen Märkten heißt das Angebot NOW. Nun können auch US-Kabel­kunden von Comcast darauf zugreifen.

Die Sky Streaming-Marke "NOW" startet in den USA

Foto: Comcast Die Zukunft von Sky ist weiterhin unklar, doch die inter­natio­nale Strea­ming-Marke NOW hat für US-Konzern­mutter Comcast im Heimat­markt Perspek­tive. Auf der anderen Seite des Atlan­tiks ist der US-Medi­enriese unter seiner Marke Xfinity auch mit Kabel­anschlüssen aktiv, deren Kunden bekommen Zugriff auf das Strea­ming-Angebot von NOW. Es unter­scheidet sich aber an vielen Stellen von seinem euro­päi­schen Pendant.

Zusatz­paket für 20 US-Dollar

Foto: Comcast Xfinity-Kunden können NOW TV für rund 20 US-Dollar buchen, damit ist das Angebot jedoch deut­lich teurer als in Europa. Hier­zulande ist WOW in der Einstiegs­vari­ante bereits für unter zehn Euro buchbar, aller­dings handelt es sich dabei um ein anders aufge­bautes Produkt. In den USA enthält NOW TV 40 Live-Kanäle, 20 FAST-Chan­nels sowie einen Zugang zu Peacock Premium.

Für euro­päi­sche Verhält­nisse wirken die 20 Dollar im Monat teuer, in den USA zählt NOW TV jedoch zu einer vergleichs­weise güns­tigen Option, eine große Anzahl von TV-Sendern schauen zu können. Die Stan­dard­pakete der Kabel­netz­betreiber mit Netz­anschlüssen sind dort sehr teuer, entspre­chende Bundles mit Pay-TV-Sendern können sogar durchaus 100 Dollar im Monat kosten.

"Da Inhalte und Konnek­tivität für unser Unter­nehmen im Mittel­punkt stehen, sind wir einzig­artig posi­tio­niert, um Strea­ming-Unter­hal­tungs­ange­bote zu entwi­ckeln und anzu­bieten, die ihres­glei­chen suchen", sagt Dave Watson, Präsi­dent und CEO von Comcast Cable. "NOW TV ist ein groß­artiges Beispiel dafür, wie unser Unter­nehmen seine Video­ange­bote, inno­vative Tech­nologie und erst­klas­sigen Breit­band­ser­vice vereint, um erst­klas­sige Unter­hal­tung in einem erschwing­lichen Strea­ming-Paket anzu­bieten."

Mittel zum Zweck

Für Comcast ist der Launch von NOW TV in den USA wohl eher Mittel zum Zweck, denn der Kabel­riese leidet wie seine Mitbe­werber unter den soge­nannten "Cord Cuttern". Immer mehr US-Ameri­kaner tauschen ihre teuren Kabel­pakete mit langen Vertrags­lauf­zeiten gegen breit­ban­dige Inter­net­anschlüsse mit güns­tigen Strea­ming-Diensten wie Netflix, Prime Video und Hulu.

Das über lange Jahre florie­rende Kabel­geschäft rentiert sich auch in den USA zuneh­mend weniger, weshalb sich auch Comcast in seinem Netz auf Internet und Busi­ness­ange­bote konzen­triert. Aller­dings versucht der Medi­enkon­zern auch seine US-Marke Xfinity stärker mit Strea­ming zu verzahnen, so hatten die Ameri­kaner vor einiger Zeit unter anderem ein eigenes Smart-TV-Betriebs­system auf den Markt gebracht.

