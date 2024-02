Trotz Sky-Preiserhöhung: WOW Sport für unter 25 Euro

WOW-Preisvorteil im Jahres-Abo

Screenshot: teltarif.de, Quelle: wowtv.de Der Pay-TV-Sender Sky hatte im Januar eine deut­liche Preis­erhö­hung bei seinem Strea­ming­dienst WOW ange­kün­digt. Kunden, die das Live-Sport-Paket gebucht haben oder neu bestellen, sollen ab 15. Februar monat­lich 35,99 Euro zahlen. Dabei stellte Sky klar, dass Bestands­kunden von der Preis­erhö­hung erst nach Ablauf der Mindest­lauf­zeit ihres aktu­ellen Abon­nements betroffen sind.

Sky erklärte in einer E-Mail an betrof­fene Kunden weiter, auch in Zukunft Preis­vor­teile für Nutzer einzu­räumen, die sich für eine Jahres-Abon­nement entscheiden. Im pass­wort­geschützten Kunden­menü auf der Webseite von WOW gibt es sogar einen eigenen Punkt für Ange­bote. Welche Kunden hier tatsäch­lich Offerten erhalten, ist unklar. In einem der teltarif.de-Redak­tion bekannten Fall ist das wenige Wochen vor Ende des Jahres-Abon­nements nicht der Fall.

Wird das Jahres-Abo zum Ende der Lauf­zeit gekün­digt, gibt es schließ­lich doch noch Ange­bote: Im erwähnten Fall sollte der Kunde zunächst für 30,99 Euro pro Monat verlän­gern. Mitt­ler­weile besserte Sky nach und bietet die Vertrags­ver­län­gerung zum Monats­preis von 29,99 Euro an. Wie bei Bestands­kunden üblich, die WOW vor dem 19. Juli 2023 abon­niert haben, ist auch die Premium-Option im Preis enthalten.

Screenshot: teltarif.de, Quelle: wowtv.de Auch für Neukunden gibt es WOW Live-Sport weiterhin deut­lich güns­tiger als die von Sky in Aussicht gestellten 35,99 Euro pro Monat. Inter­essenten, die sich für ein Jahr binden, bekommen den Zugang zum Monats­preis von 24,99 Euro. Das entspricht über den zwölf­mona­tigen Nutzungs­zeit­raum einer Ersparnis von 132 Euro und ist exakt der gleiche Betrag, den Sky für WOW Live-Sport auch vor dem 15. Februar im Jahres-Abo verlangt hat.

Der Premium-Zugang ist zu diesem Preis nicht inklu­sive - das ist beim Monats-Abon­nement für jeweils 35,99 Euro aber genauso. Wer zwei Streams gleich­zeitig nutzen sowie in Full-HD und mit Dolby Digital 5.1 streamen möchte, zahlt nach einem einwö­chigen kosten­losen Test­lauf monat­lich 5 Euro extra. Die Gesamt­kosten belaufen sich demnach auf 40,99 Euro im Monats-Abo bzw. 29,99 Euro pro Monat bei einem Lauf­zeit­ver­trag über ein Jahr.

Es drängt sich der Eindruck auf, dass Sky mit der Preis­erhö­hung vor allem Abos mit kurzer Lauf­zeit unat­traktiv machen will und daher mit einem deut­lichen Rabatt für Kunden lockt, die sich länger­fristig binden. Das ist beim Konkur­renten DAZN ähnlich. Das Unli­mited-Abon­nement von DAZN kostet monat­lich 44,99 Euro. Wer sich für zwölf Monate bindet, bekommt den Zugang ab 29,99 Euro pro Monat.

DAZN hat zudem ein neues Foot­ball-Paket für 29,99 Euro im Monat einge­führt.