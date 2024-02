WLAN-Radios: Favoriten-Portal soll kostenlos bleiben

Im Herbst kündigte Fron­tier Nuvola an, sein kosten­loses Online-Portal zur Favo­riten­ver­wal­tung bei WLAN-Radios zum 1. März einzu­stellen. Geplant war der Start eines neuen Portals, das dann aber 4,99 Euro pro Jahr kosten sollte. Zudem drohte der Chip­her­steller an, dieses neue Portal gar nicht erst einzu­führen, wenn sich dafür nicht genü­gend Inter­essenten finden.

Der Aufschrei bei Nutzern war groß. Trotz des eher symbo­lischen Betrags von knapp 5 Euro in zwölf Monaten waren sich die meisten Kunden - zumin­dest Postings in Online-Foren zufolge - einig, das neue Portal nicht zu buchen. Auch Fach­medien äußerten sich eher negativ - auch in Unkenntnis dessen, welche Funk­tionen das Online-Portal von Fron­tier Nuvola bietet. War die ganze Aufre­gung umsonst? Danach sieht es zumin­dest derzeit aus.

Das sagt Fron­tier Nuvola

Smart Radio Portal soll für die Nutzer kostenlos bleiben

Logo: Frontier Nuvola, Foto/Montage: teltarif.de Auf der Einstiegs­seite zum Smart Radio Portal, wo Ende vergan­gener Woche noch von der drohenden Einstel­lung des Dienstes die Rede war, heißt es nun unter der Über­schrift 'Service­ände­rungen': "Wir führen Gespräche mit den Gerä­teher­stel­lern, um eine Möglich­keit zu finden, das Favo­riten-Portal ohne zusätz­liche Kosten für die Endbe­nutzer am Laufen zu halten. Die Gespräche kommen gut voran und wir sind zuver­sicht­lich, dass eine Eini­gung erzielt wird. Sofern Sie nichts von uns hören, gehen Sie bitte davon aus, dass der Dienst weiterhin so funk­tio­niert."

Anstelle der WLAN-Radio-Besitzer sollen nun also die Hersteller an den Chip-Produ­zenten für die Unter­hal­tung der Online-Platt­form zahlen. Viel­leicht speku­lieren die Firmen auch darauf, dass das Portal in seiner jetzigen Form mittel­fristig abge­schaltet werden kann, weil kaum noch Endge­räte im Einsatz sind, für die das Portal rele­vant sind. Die neueren Smart Radios, die mit dem aktu­ellen Venice-X-Prozessor von Fron­tier Nuvola ausge­stattet sind, bieten nämlich ohnehin keine Portal-Anbin­dung.

Das Smart Radio Portal ermög­licht nicht nur eine komfor­table Favo­riten-Verwal­tung. Die vom Nutzer als bevor­zugt gekenn­zeich­neten Programme werden auch synchro­nisiert, wenn der Kunde mehrere kompa­tible Radios besitzt - etwa um Inter­net­radio in verschie­denen Räumen zu hören. Darüber hinaus können Anwender über das Portal Streams zum Empfang über ihre WLAN-Radios hinzu­fügen, die in der Daten­bank - aus welchen Gründen auch immer - nicht auftau­chen.

Eine Einschät­zung von Markus Weidner

Die Mittei­lung über das voraus­sicht­lich weiterhin kostenlos verfüg­bare Smart Radio Portal ist für Kunden eine gute Nach­richt. Aller­dings bleibt unklar, wie es für Besitzer neuerer Geräte mit dem bereits erwähnten Venice-X-Chip­satz weiter­geht. Diese müssen Favo­riten derzeit direkt am Gerät, über die Fern­bedie­nung oder per App (Android, iOS) einrichten. Das ist umständ­lich und mühsam, erst recht bei Nutzung mehrerer smarter Radio­emp­fänger, sodass die Einstel­lungen mehr­fach vorge­nommen werden müssen.

Für diese Geräte sollte Fron­tier Nuvola das bestehende Portal frei­geben oder das neue Portal ggf. doch noch starten. Da es für die neueren Smart Radios nie ein Gratis-Portal gab, dürfte sich der Protest der Kunden gegen eine mode­rate Jahres­gebühr in Grenzen halten. Anders als bei den älteren Radios würde man den Leuten keine seit Jahren gratis verfüg­bare Funk­tion wegnehmen, sondern gegen einen Aufpreis zusätz­liche Möglich­keiten bieten.

In einer weiteren Meldung berichten wir darüber, dass auch Besitzer von Bose-SoundTouch-Systemen auf ein bishe­riges Webradio-Feature verzichten müssen.