WLAN-Sicherheit: So schützen Sie Ihr heimisches Netzwerk

Wer zu Hause ein WLAN nutzt, sollte immer seinen Zugang verschlüsseln. So kann vermieden werden, dass Fremde Zugriff auf persönliche Daten erlangen oder Unbefugte den Internet­zugang mitbenutzen.

Konfigurationsoberfläche schützen

So verschlüsseln Sie Ihr WLAN Wenn Sie Ihren WLAN-Zugang einrichten oder später Veränderungen an den Einstellungen vornehmen, sollten Sie dies per Kabel tun und nicht per Funk. Die Oberfläche für die WLAN-Einstellungen erreichen Sie dabei im Normalfall bequem über den Web-Browser. Für den Zugang zur Konfigurations­oberfläche sollten Sie ein Passwort vergeben und die Konfiguration per Fernzugriff und via Funk deaktivieren.

SSID-Kennung ändern

Jedes WLAN-Netzwerk trägt einen Namen, die so genannte SSID (Service Set Identifier). Die voreingestellten Werte für Passwörter und den Namen des Netzwerks sollte der Nutzer bei der ersten Inbetrieb­nahme eines WLAN-Access-Points ändern. Es gab bereits Fälle, bei denen die vom Hersteller voreingestellte SSID Rückschlüsse auf das werks­seitige Passwort zuließ. Auch bei der neu gewählten Kombination von Name und Passwort sollte das natürlich nicht der Fall sein. Wie Sie ein sicheres Passwort finden, lesen Sie in einem weiteren Ratgeber.

Einige Router bieten dem Nutzer an, den Namen des Netzwerks (SSID) zu verstecken. Das vergrößert jedoch nur scheinbar die Sicherheit. Im Normalfall versendet jeder WLAN-Access-Point oder -Router in regelmäßigen Abstand seinen Namen und einige weitere Parameter. Durch das Verstecken wird diese Funktion abgeschaltet. Jedoch ist es für versierte Angreifer weiterhin leicht möglich, den Netzwerknamen zu ermitteln. Denn diejenigen Geräte, die sich (berechtigterweise) mit dem Access Point verbinden wollen, senden den ihnen bekannten Netzwerknamen - und das können auch Unbekannte in Reichweite abhören. So erfahren diese die SSID anstatt durch eine Nachricht wie: "Hallo, hier ist [Routername]" eben durch ein: "Bist du da, [Routername]?", was beispielsweise ein Smartphone oder Laptop im Heimnetzwerk sendet.

Verschlüsselung und Authentifizierung mit WPA/WPA2

Die aktuelle Standard-Sicheruns­methode im WLAN, die das Abhören von Funksignalen verhindert, ist WPA2. Das ursprünglich für den WLAN-Standard IEEE 802.11 vorgesehene Verschlüsselungs­protokoll hieß WEP (Wired Equivalent Privacy). WEP hat sich allerdings als unsicher erwiesen und wurde daher durch WPA, beziehungs­weise dessen Nachfolger WPA2 abgelöst.

Alte Geräte, die im Auslieferungs­zustand nur WEP beherrschten, können meist per Firmware-Update auf WPA2 oder zumindest WPA aufgerüstet werden.

Zugangskontrolle mit MAC-Filter: Nur wenig sicherer

Die meisten Access Points bieten eine Zugangskontrolle über MAC-Adressen. Die Sicherheit erhöht der Nutzer dadurch allerdings nur begrenzt.

MAC-Adressen werden von den Hardware-Herstellern vergeben und dienen dazu, jedes Netzwerk-Gerät weltweit eindeutig zu identifizieren. Der Nutzer kann nun zur Zugangs­kontrolle für ein Netzwerk eine Liste von MAC-Adressen (Access Control List) anlegen und nur Geräten mit diesen Adressen die Nutzung des heimischen WLANs erlauben.

MAC-Adressen lassen sich relativ unkompliziert fälschen. Für einen Angreifer ist es möglich, den MAC-Filter zu überlisten, sobald er die MAC-Adresse eines der berechtigten Geräte ermittelt hat.

Sicherheitsprobleme bei Wi-Fi-Protected-Setup (WPS)

Wi-Fi-Protected-Setup (WPS) soll das Anmelden von WLAN-fähigen Geräten an Routern vereinfachen - ist jedoch mit einer gravierenden Sicherheitslücke behaftet: Eine von verschiedenen möglichen Authentifizierungsmethoden von WPS ermöglicht es Unbefugten nämlich, vergleichsweise schnell Zugang zum Router zu erlangen und dann WPA2-Schlüssel abzugreifen. Bei der WPS-Methode authentifiziert sich das WLAN-fähige Gerät mittels einer 8-stelligen PIN, die es an den Router schickt. Während des Authentifizierung­sprozesses gibt der Router dem Gerät dabei an einer bestimmten Stelle bekannt, ob die ersten vier Ziffern korrekt sind. Bei der achten Ziffer handelt es sich um eine Prüfzahl - diese muss zum Knacken nicht bekannt sein. In der Folge müssen also nur noch drei Ziffern erraten werden. Statt 108 verschiedene Kombinationen reduziert sich das Ganze somit auf lediglich 104 + 103 und somit 11 000 Möglichkeiten - bei automatisierten Angriffen eine überschaubare Zahl: Ohne weitere Sicherheitsmaßnahmen ist damit der Router binnen weniger Stunden geknackt.

Abhilfe schafft in erster Linie das Abschalten von WPS. Als Schutzmaßnahme besteht seitens der Routerhersteller auch die Möglichkeit, nach fehlgeschlagenen Anmelde-Versuchen eine bestimmte Verzögerung zu erzwingen - doch auch dies bietet nicht unbedingt Schutz, da das automatisierte Verfahren einfach längere Zeit braucht. Bei Routern, die ständig in Betrieb sind, ist dies also nur eine Geduldsfrage.

Übrigens: Auch andere WPS-Verfahren bergen zumindest theoretisch eine Gefahr. So ermöglicht die Push Button Configuration, zwei Geräte durch Drücken auf einen Knopf an den beiden Geräten in einem zweiminütigen Zeitabstand zu verbinden. Theoretisch ließe sich hier dem WLAN-Router ein Fremdgerät unterschieben, indem der Angreifer dem Druck des Nutzers auf sein eigenes WLAN-fähiges Gerät zuvorkommt.

In unseren weiteren WLAN-Ratgebern erfahren Sie unter anderem, wie Sie Störungen im WLAN vermeiden, wie Sie unterwegs per WLAN-Hotspot online gehen können, oder wie Sie zu Hause Ihr WLAN einrichten.

