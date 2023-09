Mit dem mobilen Daten­volumen am Smart­phone lässt sich auch unter­wegs im Internet surfen - doch oft nur mit begrenztem Daten­paket. Öffent­liche WLAN-Hotspots sind daher alles andere als über­flüssig.

Öffent­liche WLAN -Zugänge finden sich an immer mehr Orten: An vielen Bahn­höfen und Flug­häfen, in Zügen, Hotels, Cafés und Restau­rants können Sie bereits mit Ihren Geräten im Internet surfen.

Orte, an denen sich in der Regel viele Menschen aufhalten, sind dabei wesent­lich besser mit öffent­lichen WLAN-Hotspots versorgt als wenig frequen­tierte Gebiete. An vielen Hotspots wird der Inter­net­zugang kostenlos ange­boten. Es gibt aber auch kommer­ziell betrie­bene WLAN-Zugänge, die oft teuer sind. Am WLAN-Hotspot ins Internet

Foto: chika_milan - fotolia.com, Grafik/Montage: teltarif.de

WLAN-Hotspots versus mobiles Daten­volumen

Dank Smart­phones mit passenden Mobilfunk­tarifen hat der moderne Mensch das Internet jeder­zeit in seiner Tasche. Man könnte meinen, er sei daher nicht mehr auf WLAN-Hotspots ange­wiesen. Diese haben jedoch einige Vorteile gegen­über den Mobil­funk­netzen.

So sind WLAN-Hotspots nicht nur an Orten mit schlechtem Handy-Empfang verfügbar, auch ihre Daten­übertragungs­rate kann höher sein. Außerdem lässt sich mobiles Daten­kontingent an WLAN-Hotspots sparen. Große Down­loads oder Strea­ming verbrau­chen viel Daten­volumen. Dies spüren Nutzer von unli­mitierten mobilen Daten-Flat­rates zwar nicht, wohl aber Kunden beim Surfen mit begrenztem Daten­paket für den Rest des aktu­ellen Abrechnungs­zeitraums: Die Mobil­funk­anbieter dros­seln ihre Daten-Flat­rates ab einem bestimmten Übertragungs­volumen auf eine quasi unbrauch­bare Geschwin­dig­keit.

WLAN-Hotspots können daher dazu beitragen, dass die Dros­selungs­grenze nicht bereits zu Beginn des Abrechnungs­zeitraums erreicht wird.

WLAN: Im Ausland güns­tiger als Daten-Roaming

Auf Reisen im außer­euro­päi­schen Ausland kann die Nutzung des mobilen Daten­volumens schnell teuer werden. Zumin­dest in Ländern, die nicht zum Euro­päi­schen Wirtschafts­raum gehören und in denen daher die Roam-like-at-Home-Verord­nung nicht gilt, müssen Sie mit hohen Roaming-Aufschlägen rechnen. Hier werden oft Gebühren von mehreren Euro pro Mega­byte fällig.

WLAN-Hotspots oder Internetcafés stellen daher häufig die einzige Möglich­keit dar, preis­werter mit dem eigenen Smart­phone, Note­book oder Tablet ins Internet zu gelangen.

Weitere Ratgeber rund um WLAN-Hotspots

In unserer Hotspot-Über­sicht erfahren Sie die Kondi­tionen kommer­zieller WLAN-Hotspot-Anbieter. Außerdem stellen wir dort WLAN-Gratis-Gemein­schaften vor. Im Ratgeber zu Hotspot-Sicher­heit erfahren Sie, was Sie bei der WLAN-Konfi­gura­tion für die Nutzung an öffent­lichen Hotspots beachten sollten und wie Sie Ihre Daten vor dem Zugriff Fremder schützen.