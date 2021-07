WLAN-Hotspots: Kosten & Konditionen im Überblick

Kosten und Konditionen der WLAN-Hotspot-Anbieter

Fotos: chika_milan-fotolia.com/teltarif.de, Montage: teltarif.de Bei öffent­lichen kommer­ziellen WLAN-Hotspots exis­tieren verschie­dene Abrechnungs­varianten. In vielen Fällen ist der Hotspot für eine gewisse Zeit wie 30 oder 60 Minuten kostenlos nutzbar. Die meisten Hotspot-Netz­betreiber bieten zusätz­lich oder ausschließ­lich Tages-, Wochen- oder Monats-Flat­rates an.

Wer selbst Fest­netz­kunde eines Hotspot-Anbie­ters ist und seinen eigenen Breit­band-Anschluss zu Hause für das WLAN-Netz­werk öffnet, profi­tiert davon, dass er in der Regel alle Hotspots dieses Anbie­ters auf Reisen ohne Zusatz­kosten mitbe­nutzen kann. Kosten und Konditionen der WLAN-Hotspot-Anbieter

WLAN-Flat­rates können sich schnell lohnen

In der Regel sinkt der Preis pro Zeit­einheit mit stei­gender Vertrags­dauer. So kann es sein, dass sich je nach Anbieter die Buchung einer Monats-Flat bereits dann lohnt, wenn man nur wenige Stunden im Monat an WLAN-Hotspots eines Betrei­bers surft.

WLAN-Hotspot-Netz­werke, die ohne Vorbe­dingung genutzt werden können

Anbieter Anzahl

in etwa Euro / 60 Min. Euro / 24 Std. Euro / 7 Tage Euro / 30 Tage Beson­derheit Telekom 4 000 000

(Dtl.) - 4,95 19,95 29,95 - Voda­fone 4 000 000

(Dtl.) - 1) 4,99 9,99 29,99 Mit Gutschein z. T. güns­tiger (begrenzte Gültig­keit) Hotsplots 17 000

(Eur.) variabel 2) variabel 3) - z. T. kosten­loser Zugang oder FlexiFlat für 14,95 Euro mtl. verfügbar TheCloud 45 000

(Weltw.) variabel 4) - 60 Minuten/Tag kosten­frei für den Endnutzer Stand: Juli 2021

1) Mind. 30 Minuten kostenlos.

2) Preise bestimmen die Betreiber vor Ort, zwischen 0,50 und 5 Euro/Stunde.

3) Preise bestimmen die Betreiber vor Ort, zwischen 2 und 10 Euro/24 Stunden.

4) Preise bestimmen die Betreiber vor Ort, oft frei.



WLAN-Hotspot-Netz­werke, die von Bestands­kunden des Betrei­bers genutzt werden können

Anbieter Anzahl

in etwa Kondi­tionen Telekom

HotSpot Flat 4 000 000

(Dtl.) Für MagentaMobil-Kunden inklu­sive Voda­fone Home­spot 4 000 000

(Dtl.) Für alle Fest­netz­kunden, die Home­spot an ihrem Anschluss frei­schalten Pyur

Commu­nity WLAN 100 000

(Dtl.) Kostenlos in den Fest­netz-Inter­netta­rifen enthalten freenet

Hotspot Flat 50 000 000

(weltw.) Kosten­pflich­tige Option zum mobilcom-debitel-Mobil­funk­tarif für 4,99 Euro/Monat bzw. 2,00 Euro/Monat bei 24 Monaten Lauf­zeit

Nur nutzbar mit der freenet Hotspot App für Android und iOS Stand: Juli 2021



Ketten koope­rieren mit großen WLAN-Hotspot-Anbie­tern

Anbieter von Hotel- oder Restau­rant­ketten setzen häufig in jeder Filiale WLAN-Zugänge desselben Provi­ders ein, falls sie nicht eigene private Hotspots betreiben. Davon profi­tieren Kunden, die bei einem WLAN-Netz­betreiber einen Tarif gebucht haben. Der Wochen- oder Monats­tarif bezie­hungs­weise die Hotspot-Flat lässt sich bei einem Aufent­halt in mehreren Hotels oder Restau­rants in diesem Fall an verschie­denen Orten nutzen.

WLAN-Nutzer­gemein­schaften ermög­lichen kosten­lose Inter­netzu­gänge

Neben kommer­ziellen Anbie­tern exis­tieren verschie­dene Nutzer­gemeinschaften, deren Teil­nehmer sich gegen­seitig die kosten­lose Nutzung ihrer WLAN-Netze erlauben. Einige große Netz­werke basieren dabei auf dem Solidaritäts­prinzip: Jeder Nutzer stellt seine Internet­verbindung über einen spezi­ellen Router anderen Teil­nehmern kosten­frei zur Verfü­gung und darf im Gegenzug deren WLAN-Hotspots eben­falls nutzen. Zudem ist es bei manchen Diensten auch möglich, fremde Nutzer ins Netz zu lassen und damit Geld zu verdienen. Je nach Anbieter stellt dieser den Router oder setzt auf Stan­dard-Geräte, die aller­dings für spezi­elle Firm­ware geeignet sein müssen. Entspre­chende Ange­bote sind für den profes­sionellen Einsatz nicht sehr inter­essant, für Privat-Nutzer aber eine mögliche Alter­native.