VPN-Vergleich: Sicher surfen an WLAN-Hotspots

Öffent­liche WLAN-Zugänge sind in den meisten Cafés, Hotels und Zügen, an Bahn­höfen, Flug­häfen und in Innen­städten vorhanden. Wir erklären die wich­tigsten Sicher­heits­maßnahmen, um an Hotspots unbe­sorgt surfen zu können, und nennen ausge­wählte VPN-Anbieter.

Das Thema Sicher­heit spielt bei der Nutzung von WLAN-Hotspots eine große Rolle. Das eigene WLAN-Netz­werk zu Hause hat man in der Regel mindes­tens mit dem WPA2-Ver­schlüsselungs­verfahren von der Öffent­lich­keit abge­schirmt. Doch unter­wegs kann man nie sicher sein, ob der Betreiber eines WLAN-Hotspots das Netz­werks ausrei­chend abge­sichert hat. Zum einen kann es immer sein, dass ein WLAN-Betreiber die Nutzer böswillig ausspäht, viel öfter dürfte es aber vorkommen, dass der Hotspot nur aus Schlam­pigkeit schlecht abge­sichert ist. Und nach wie vor gibt es komplett offene und unver­schlüs­selte WLAN-Zugänge, die für jeder­mann frei und offen zugäng­lich sind.

Als Vorteil öffent­licher WLANs kann sicher­lich gelten, dass der Nutzer im Gegen­satz zum Internet­café an einem Gerät sitzt, auf dem andere Nutzer zuvor nicht aktiv waren: Auf öffent­lichen PCs ist es ein Leichtes, Schad­software zu instal­lieren, die beispiels­weise Zugangs­daten mitschneidet. Der eigene PC ist dagegen bedeu­tend sicherer - aktu­elle Sicherheits­updates und ein gesundes Maß an Vorsicht voraus­gesetzt. WLAN-Sicherheit an öffentlichen Hotspots

Mit einem VPN gelingt sicheres Surfen am WLAN-Hotspot

Noch immer exis­tieren Internet­seiten, die sicherheits­kritische Infor­mationen wie beispiels­weise Login-Daten unver­schlüs­selt über­tragen. Bei vielen E-Mail-Anwen­dungen erfolgt die Daten­übermittlung ohne die rich­tige Konfi­gura­tion eben­falls nicht gesi­chert. Ohne Verschlüs­selung können aber Spione den Daten­verkehr im gesamten WLAN ohne großen Aufwand mitschneiden.

Daher ist es beim Surfen über einen öffent­lichen WLAN-Hotspot wichtig, Daten wie Benutzer­namen oder Pass­wörter nur auf HTTPS-geschützten Internet­seiten einzu­geben und das eigene E-Mail-Programm anzu­weisen, die sicheren Übertragungs­verfahren SSL oder TLS zu nutzen. Alter­nativ kann auch die Nutzung eines virtu­ellen, privaten Netz­werks (VPN) in Betracht gezogen werden. Ein Solches ist aber an den meisten WLAN-Hotspots nicht von Haus aus enthalten, der Nutzer muss sich viel­mehr selbst­ständig um einen VPN-Anbieter bemühen. Der VPN-Betreiber sollte aller­dings vertrauens­würdig sein, da der gesamte Daten­verkehr bei einem VPN über dessen Server fließt.

Bei der Bestel­lung lohnt es sich, einen Blick auf die Preis- und Abon­nement-Modelle der Anbieter zu werfen, da mitunter ein Jahresabo güns­tiger sein kann, als für mehrere Monate einzeln zu bezahlen.

Die Einrich­tung muss nicht schwer sein

Für die einfache Einrich­tung der VPNs haben einige der Anbieter inzwi­schen Installations­pakete geschnürt oder Anlei­tungen auf ihren Internet­seiten bereit­gestellt. Kosten­lose VPN-Ange­bote sind aller­dings nicht immer beson­ders schnell, für einfa­ches Surfen oder E-Mail sollte die Perfor­mance aber reichen.

Es gibt übri­gens kommer­zielle Hotspot-Anbieter, die ihren Kunden stan­dard­mäßig einen VPN-Zugang bieten, der aber nicht primär als Sicher­heit für den Endnutzer vermarktet wird: Lädt ein Kunde zum Beispiel urhe­berrecht­lich geschützte Dateien herunter, suchen die Ermittlungs­behörden den Schul­digen anhand der IP und gelangen so zum WLAN-Hotspot-Betreiber. Bei einem VPN erhalten die Ermittlungs­behörden aller­dings die IP des VPN-Servers und suchen zunächst beim Anbieter. Wer aus welchem Grund auch immer ins Visier der Ermittlungs­behörden gerät, ist somit natür­lich eher greifbar, da der Anbieter unter Umständen über Daten zum Endnutzer verfügt.

Beispiele für VPN-Anbieter, die unab­hängig vom Hotspot-Betreiber funk­tionieren, finden Sie in den beiden folgenden Über­sichten. Die erste enthält Anbieter, bei denen eine Bezah­lung in Euro möglich ist, die zweite VPN-Provider, bei denen in US-Dollar, Schweizer Franken oder einer anderen Währung bezahlt wird. Dann kann man sich als Kunde entscheiden, ob man bewusst einen Anbieter wählt, der der euro­päischen Recht­spre­chung unter­liegt oder absicht­lich einen, der ein Zahlungs­mittel außer­halb der EU bereit­stellt.

Am Ende unseres Arti­kels gehen wir noch darauf ein, wie man sich selbst ein kosten­loses privates VPN über den heimi­schen Breit­band-Anschluss und einen Router wie die AVM FRITZ!Box aufbauen kann.

VPN-Anbieter mit Bezahl­möglich­keit in Euro

Stand: Juli 2022, Preise in Euro

1) Offi­ziell vom Anbieter unter­stützte Betriebs­systeme.

2) Mit tech­nischen Einschrän­kungen oder werbe­finan­ziert; Kurz­zeit-Testac­counts sind nicht berück­sich­tigt.

3) 19,99 Euro im ersten Jahr.

4) 55,20 Euro im ersten Jahr.

5) 53,88 Euro im ersten Jahr.

6) 52,68 Euro im ersten Jahr.

7) 37,19 Euro im ersten Jahr.



VPN-Anbieter mit Bezahl­möglich­keit in anderen Währungen

Anbieter Technik Betriebs-

systeme 1) Server-Stand­orte Gratis-Account 2) Preis/

Monat Preis/

6 Mon. Preis/

Jahr ExpressVPN Spezial-Soft­ware, Router, Addon Windows, Mac, Linux, iOS, Android div. europ., nord­amer., südamer., asiat., ozean. und afrik., Austra­lien - 12,95

USD 59,94

USD 80,04

USD FastestVPN Spezial-Soft­ware, Router Windows, Mac, Android, iOS, Linux div. europ., nord­amer., asiat., südamer., Austra­lien - 10,00

USD - 29,95

USD IPVanish Spezial-Soft­ware, Router Windows, Mac, Android, iOS, ChromeOS, Fire TV, Linux welt­weit - 10,99

USD - 89,99

USD 3) IronSocket Spezial-Soft­ware Windows, Mac, iOS, Android, div. Smart TVs div. europ., nord­amer., südamer., asiat., Austra­lien - 6,99

USD 35,95

USD 49,95

USD PrivateVPN Spezial-Soft­ware Windows, Mac, iOS, Android welt­weit - 8,99

USD - 72

USD 4) PureVPN Spezial-Soft­ware, Addon, Router Windows, Mac, iOS, Android, Linux welt­weit - 10,95

USD - 131,40

USD 5) StrongVPN Spezial-Soft­ware, Addon, Router Windows, Mac, Linux, iOS, Android div. europ., nord­amer., südamer., asiat. und afrik., Austra­lien - 10,99

USD - 79,99

USD 6) SurfBouncer Personal VPN OpenVPN, PPTP, L2TP over IPsec Windows, Mac, Linux, iOS, Android div. europ., nord­amer. und asiat., Panama, Brasi­lien, Austra­lien - 15,00

USD 70,00

USD 120,00

USD SwissVPN OpenVPN, PPTP, L2TP over IPsec, SSTP Windows, Mac, Linux, iOS, Android Schweiz - 6,00

CHF - - TorGuard Anony­mous VPN Spezial-Soft­ware, Router Windows, Mac, Linux, iOS, Android keine Angabe - 9,99

USD 29,99

USD 59,99

USD TunnelBear Spezial-Soft­ware, Addon Windows, Mac, iOS, Android div. europ., nord­amer., südamer., asiat., Austra­lien ja 9,99

USD - 59,88

USD

Stand: Juli 2022

1) Offi­ziell vom Anbieter unter­stützte Betriebs­systeme.

2) Mit tech­nischen Einschrän­kungen oder werbe­finan­ziert; Kurz­zeit-Testac­counts sind nicht berück­sich­tigt.

3) 39,99 USD im ersten Jahr.

4) Der ange­gebene Preis ist nur in Verbin­dung mit dem 3 Jahres­abon­nement gültig.

5) 38,95 USD im ersten Jahr.

6) 29,59 USD im ersten Jahr.



Eigenes Gratis-VPN über heimi­schen Breit­band-Anschluss und Router

Wer für einen sicheren VPN-Zugang kein zusätz­liches Geld bezahlen möchte und keine anonymen Server im Ausland benö­tigt, kann ein VPN auch über den heimi­schen Router und Breit­band-Anschluss herstellen. Beliebt ist dies zum Beispiel über eine AVM FRITZ!Box, die an einem (V)DSL-, Kabel- oder Glas­faser­anschluss in der eigenen Wohnung hängt. Der Inhaber des Inter­netan­schlusses muss dazu im Falle von AVM beim MyFRITZ!-Dienst ange­meldet sein und das Programm FRITZ!Fern­zugang auf der VPN-Service­seite von AVM herun­terladen und instal­lieren. Bei dem VPN-fähigen Router eines anderen Herstel­lers wird ein Konto bei einem DynDNS-Dienst und gege­benen­falls ein alter­nativer VPN-Client benö­tigt. Auch mit Smart­phone und Tablet kann man über dieses kosten­lose VPN zu Hause surfen.

Den weiteren Einrich­tungs­vorgang für die persön­liche VPN-Verbin­dung zur FRITZ!Box (FRITZ!Fern­zugang) erläu­tert AVM auf Service­seiten für Windows, für Android, für macOS, für iOS und mit einem alter­nativen VPN-Client.

Eigenes VPN per Router: Das muss beachtet werden

Zu beachten ist, dass die maximal mögliche Geschwin­digkeit des Surfens über das heimi­sche VPN der maxi­malen Geschwin­digkeit des Upstreams am Breit­band-Anschluss zu Hause entspricht. Dies kann unter Umständen deut­lich lang­samer sein als über einen der oben aufge­führten kosten­pflich­tigen Services.

Man muss in tech­nischer Hinsicht außerdem zwischen der Heim­netz­verbin­dung der MyFRITZ!App und einer im Betriebs­system des mobilen Geräts ange­legten VPN-Verbin­dung zur FRITZ!Box unter­scheiden. Die Heim­netz­verbin­dung der MyFRITZ!App nutzt eine VPN-Verbin­dung nur für die Kommu­nika­tion zwischen MyFRITZ!App und FRITZ!Box. Anderer Traffic wie "normales" Surfen oder die Kommu­nika­tion anderer Apps sind nicht Teil dieser sicheren Verbin­dung. Um den kompletten Daten­verkehr von Endge­räten zu tunneln, müssen Anwender im Betriebs­system des Geräts bei den Netz­werk­einstel­lungen eine VPN-Verbin­dung zur FRITZ!Box herstellen.

Nicht zu verwech­seln ist die kosten­lose persön­liche VPN-Verbin­dung zur FRITZ!Box übri­gens mit der Einrich­tung der oben in den Tabellen genannten VPN-Services direkt im Router. Für die Konfi­gura­tion alter­nativer VPN-Dienst­leister oder Firmen-VPNs direkt in der FRITZ!Box hat AVM eine sepa­rate Anlei­tung bereit­gestellt.

In unserer Hotspot-Über­sicht erfahren sie die Kondi­tionen kommer­zieller WLAN-Hotspot-Anbieter und alles rund um WLAN-Gratis-Gemein­schaften.

