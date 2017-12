Kaufratgeber zu Smart-TV und Co. In der heutigen Podcast-Folge geben wir Tipps zum Kauf von WLAN-Radios, Streaming-Boxen und anderen Multimedia-Geräten. Wer sich die neue Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abonnieren.

Über Internet sind Radioprogramme aus der ganzen Welt zu empfangen, die beispielsweise wohl jede erdenkliche Musiksparte abdecken. Für den Empfang eignet sich der heimische PC oder auch das Smartphone. Etwas eleganter geht es mit einem WLAN-Radio, doch beim Kauf haben die Interessenten die Qual der Wahl.

Ähnlich verhält es sich mit Videostreaming. Netflix, Amazon Prime Video oder auch der Eurosport Player und DAZN sind mittlerweile in aller Munde, aber bei weitem noch nicht jeder hat im Wohnzimmer einen Smart-TV stehen, auf dem die Apps dieser Portale auch nativ laufen.

Mit dem Amazon Fire TV, dem Google Chromecast und ähnlichen Lösungen lassen sich auch ältere Fernsehgeräte zu einem Smart-TV aufrüsten. Doch zu welchem Stick oder welcher Set-Top-Box greift man am besten? Welcher smarte Fernseher eignet sich, wenn ohnehin eine Neuanschaffung ansteht? Diesen und weiteren Fragen sind wir im aktuellen Podcast von teltarif.de nachgegangen.

