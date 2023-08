Windows und macOS: So lesen Sie das WLAN-Passwort aus

Wenn man sich nicht alles aufschreibt: Das neue Tablet soll ins WLAN. Doch was fehlt, ist das Pass­wort fürs Draht­los­netz­werk. Zum Glück gibt es einen einfa­chen Trick, um es wieder­zufinden.

Wem das WLAN-Pass­wort fürs Heim­netz entfallen ist, muss im Router nicht gleich ein neues setzen und dieses dann mühsam in allen verbun­denen Geräten ändern. Statt­dessen kann man das Pass­wort ganz entspannt am Desktop-Rechner oder am Note­book auslesen, sowohl unter Windows als auch unter macOS.

Bei Windows 11 gibt man unter Start System­steue­rung ein, wählt dann System­steue­rung/Netz­werk und Internet/Netz­werk und Frei­gabecenter aus. Bei Windows geht man auf Start und klickt sich durch Einstel­lungen/Netz­werk und Internet/Status/Netz­werk und Frei­gabecenter.

Auf zu den Draht­los­eigen­schaften

Das WLAN-Passwort kann leicht am Rechner ausgelesen werden

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Apple/Microsoft, Montage: teltarif.de Im Netz­werk- und Frei­gabecenter wählt man bei den Verbin­dungen den Namen des WLAN-Netz­werkes aus, dann unter WLAN-Status Draht­los­eigen­schaften/Sicher­heit. Dort muss dann ein Häkchen im Käst­chen bei Zeichen anzeigen gesetzt werden - und schon erscheint das Pass­wort im Feld Netz­werk­sicher­heits­schlüssel.

Und auch unter acOS gibt es einen Weg, ans WLAN-Pass­wort zu kommen, und zwar über den iCloud-Schlüs­sel­bund. Dazu öffnet man unter Programme/Dienst­pro­gramme die Schlüs­sel­bund­ver­wal­tung und geht zu Anmel­dung oben links im Menü.

Es steckt im Schlüs­sel­bund

Dann muss man den Namen des WLANs eingeben, als nächstes auf diesen Schlüs­sel­bund-Eintrag doppel­kli­cken und dann im sich öffnenden Fenster ein Häkchen bei Kenn­wort anzeigen setzen. Gege­benen­falls muss man nun noch die Anmel­dedaten des Admi­nis­trator-Kontos eingeben und schon wird das gesuchte Pass­wort ange­zeigt.

