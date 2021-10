Rundum guter Klang: WLAN-Lautsprecher optimal aufstellen

Ein WLAN-Regal-Lautsprecher der deutschen Firma Canton

Bild: Canton Elektronik GmbH und Co. KG Platz­spa­rend und ohne Kabel­wirr­warr: WLAN-Boxen verlangen neben einer Steck­dose nur nach einem stabilen Heim­netz­werk. Für den opti­malen Klang, gilt es beim Aufstellen ein paar Grund­sätze zu beachten.

So sollten die Laut­spre­cher unge­fähr auf Ohrhöhe einer sitzenden Person plat­ziert werden, empfiehlt die "Compu­ter­bild". Sonst kommt nur ein Bruch­teil des Klangs an. Für den perfekten Sound sollten Stereo-Laut­spre­cher außerdem am besten die gleiche Entfer­nung zur Raum­mitte wie zuein­ander haben. Boxen und Hörer bilden dabei opti­malerweise ein soge­nanntes "Stereo-Dreieck".

Im Regal wird es bass­lastig

Bild: Canton Elektronik GmbH und Co. KG In akus­tisch schwie­rigen Räumen, mit viel Glas und Stein­boden etwa, kann eine Einmess­auto­matik helfen, den Klang an die Raum­ver­hält­nisse anzu­passen. Die App des Herstel­lers Sonos beispiels­weise nutzt dazu das iPhone-Mikrofon.

Wer die Box im Regal oder einer Schrank­wand plat­ziert, muss mit einem eher bass­las­tigen Sound rechnen, heißt es. Über den Klang­regler der Laut­spre­cher-Apps kann dieser abge­schwächt werden. Oftmals ist er unter den Raum­ein­stel­lungen zu finden.

Ständig im Standby

Übri­gens: Da die Laut­spre­cher bei den meisten Nutzern auf Standby stehen, verbrau­chen sie rund um die Uhr Strom, unge­fähr drei bis 10 Watt. Viele Boxen haben jedoch keine Ausschalt­mög­lich­keit, hier hilft eine Steck­dosen­leiste mit Schalter.

Nach dem Einschalten müssen sich die Laut­spre­cher dann erst wieder hoch­fahren und erneut mit dem Netz­werk verbinden, das braucht Zeit.

