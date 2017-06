Trotz EU-Regulierung: WLAN Call bleibt im Ausland Kostenfalle

Seit dem vergangenen Jahr bieten die deutschen Mobilfunk-Netzbetreiber die Möglichkeit an, mit dem Handy-Anschluss über eine WLAN-basierte Internet-Verbindung zu telefonieren. Voraussetzung sind ein Vertrag oder eine Prepaidkarte mit Freischaltung für WLAN Call sowie ein passendes Smartphone.

Praktisch ist WiFi Calling vor allem dann, wenn man sich in Gebäuden mit schlechtem Mobilfunkempfang aufhält. Wären klassische Handygespräche nicht oder nur in schlechter Qualität möglich, so kann die WLAN-Verbindung dafür sorgen, dass die Verbindungsqualität ähnlich gut ist wie bei gutem Mobilfunk-Empfang.

Über WLAN telefoniert man immer zum Inlandstarif

WLAN Call als potenzielle Kostenfalle Im Ausland können die Kunden mit dem auch als WiFi Calling oder Voice over WiFi bezeichneten Dienst Roamingkosten sparen - oder sogar welche verursachen, die es bei einem klassischen Handytelefonat gar nicht gäbe. Wird ein Anruf über WLAN vermittelt, so telefoniert der Kunde nämlich immer zu den gleichen Konditionen wie innerhalb Deutschlands.

Was auf den ersten Blick wie ein Vorteil aussieht, kann in den EU-Staaten sowie in Norwegen, Island und Liechtenstein zur Kostenfalle werden. Ist im Handytarif auch eine Roam-like-at-Home-Option für die Schweiz enthalten, so laufen Nutzer Gefahr, auch dort Kosten zu verursachen, die ohne WLAN Call gar nicht anfallen würden.

Kostenfalle im EU-Ausland

Wenn beim WiFi Calling immer der Tarif gilt, der auch für Anrufe aus Deutschland greift, ist ein Gespräch innerhalb des Reiselandes eine Auslandsverbindung, die je nach Tarif recht teuer werden kann. Telekom-Mobilfunkkunden, die einen MagentaMobil-S-Vertrag nutzen, zahlen beispielsweise 69 Cent pro Minute für einen Anruf ins Festnetz eines EU-Landes. In die Mobilfunknetze liegt der Minutenpreis sogar bei 98 Cent.

Diese Kosten fallen auch dann an, wenn man beispielsweise in Spanien vom Hotelzimmer aus einen Tisch im Restaurant um die Ecke reserviert, da es technisch gesehen eine Verbindung von Deutschland nach Spanien ist. Wird das Telefonat stattdessen im Mobilfunknetz geführt, so ist die Verbindung in der Allnet-Flat enthalten und demnach kostenlos.

Die Telekom-Pressestelle bestätigte gegenüber teltarif.de, dass sich an der Abrechnung der WiFi-Calling-Verbindungen auch nach Inkrafttreten der neuen EU-Verordnung nichts geändert hat und auch o2 schreibt auf seiner Webseite, die Telefonate über WLAN würden weltweit zum innerdeutschen Tarif abgerechnet.

