WLAN-Ausbau in Intercity-Zügen verzögert sich

Der Ausbau von WLAN in IC- und EC-Zügen dauert länger

Bild: dpa Der Ausbau des WLAN-Ange­bots in sämt­lichen IC-Zügen der Deut­schen Bahn verzö­gert sich.

"Eine Ausstat­tung aller für die Zuggat­tungen Inter­city und Euro­city einge­setzten Inter­city-Wagen mit WLAN wird nach aktu­ellem Stand der DB AG coro­nabe­dingt erst 2022 abge­schlossen sein", heißt es in einer Antwort des Bahn-Beauf­tragten der Bundes­regie­rung, Enak Ferle­mann (CDU), auf eine Anfrage des FDP-Bundes­tags­abge­ord­neten Torsten Herbst.

Ausbau sollte eigent­lich 2021 fertig werden

Der Ausbau von WLAN in IC- und EC-Zügen dauert länger

Bild: dpa Zuvor hatte die "Rhei­nische Post" darüber berichtet. Bislang war das Ziel, den Ausbau bis Ende 2021 abzu­schließen. Laut Ferle­mann sind derzeit knapp 60 Prozent der rund 1300 IC-Wagen entspre­chend umge­rüstet.

Aufgrund der Corona-Krise hätten Mitar­beiter anderer Unter­nehmen, die für den Ausbau zuständig seien, nur bedingt Zugang zu den eigenen Werk­stätten gehabt, sagte Perso­nen­ver­kehrs­vor­stand Bert­hold Huber heute in Berlin. "Deswegen haben wir ganz bewusst aus Infek­tions­schutz­gründen die Ausstat­tung der IC-Züge etwas nach hinten geschoben, damit wir das Infek­tions­risiko in den Werk­stätten so klein und gering wie möglich halten."

0180-Hotlines schre­cken viele Anrufer wegen der Zusatz­kosten ab. Zahl­reiche Firmen haben sich deswegen davon verab­schiedet. Nun stellt auch die Deut­sche Bahn auf Fest­netz-Nummern um.