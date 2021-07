WLAN: BNetzA gibt 6-GHz-Frequenzen frei

In Deutschland und Europa wurden neue zusätzliche Frequenzen für WLAN freigegeben, sie dürfen aber nur indoor genutzt werden.

Foto: Picture-Alliance / dpa Heute hat die Bundes­netz­agentur (BNetzA) eine Allge­mein­zutei­lung (früher "Allge­meine Geneh­migung") für WLAN-Nutzungen im 6-GHz-Bereich veröf­fent­licht. „Wir verdop­peln das verfüg­bare Spek­trum für WLAN nahezu. Hiermit wird die weitere Digi­tali­sie­rung voran­getrieben und weitere Inno­vationen werden ermög­licht“, freut sich Jochen Homann, Präsi­dent der Bundes­netz­agentur.

Das zusätz­liche Spek­trum von 480 MHz soll mehr Kapa­zität für WLAN-Anwen­dungen von Endver­brau­chern und in der Wirt­schaft insbe­son­dere in dicht besie­delten Gebieten bieten. Bekannt­lich sind die bestehenden WLAN-Frequenz­bereiche (insbe­son­dere bei 2,4 GHz) mitunter stark ausge­lastet. Darüber hinaus soll die Nutzung "inno­vativer Tech­nolo­gien wie Wi-Fi 6E" mit brei­teren Kanälen ermög­licht werden.

Von den zusätz­lichen WLAN-Frequenzen zwischen 5,945 GHz - 6,425 GHz sollen Privat­per­sonen, Betriebe und andere Einrich­tungen durch höheren Daten­durch­satz und stabi­leren Verbin­dungen für hoch­bitra­tige Anwen­dungen wie Video­tele­fonie, Gaming oder Strea­ming profi­tieren. Im Einklang mit den anderen euro­päi­schen Ländern werden die Frequenzen für ganz Europa bereit­stehen, was auch eine Nutzung im EU-Ausland ermög­licht.

Im Amts­blatt veröf­fent­licht

Foto: Picture-Alliance / dpa Wer alles genau nach­lesen möchte: die Bundes­netz­agentur hat die Allge­mein­zutei­lung auf Ihrer Webseite und im offi­ziellen Amts­blatt veröf­fent­licht. Darin ist unter anderem fest­gelegt, dass nur ein "beschränkter Innen­raum­ein­satz, auch in Zügen mit metall­beschich­teten Fens­tern oder ähnliche Struk­turen aus Werk­stoffen mit vergleich­baren Dämp­fungs­eigen­schaften und Luft­fahr­zeugen möglich ist." Im Außen­bereich dürfen die neuen Frequenzen nicht genutzt werden, auch nicht in Stra­ßen­fahr­zeugen.

Ist jetzt alles besser?

Wunder sollten vom neuen Frequenz­bereich nicht erwartet werden. Eine gute Funk­signal­ver­sor­gung bleibt nach wie vor essen­tiell. Das bedeutet, dass 6 GHz in einem über­schau­baren Raum (Zimmer einer Wohnung oder ein Büro) sicher­lich etwas bringen wird. Andern­falls sind Repeater-Systeme erfor­der­lich, die das Signal in größeren Räumen oder Gebäuden verteilen. Dazu kommt, dass die Mehr­heit der bereits im Handel befind­lichen Router oder Endge­räte (Laptops, Smart­phones etc.) diesen als "WiFi 6E" bezeich­neten Stan­dard noch gar nicht beherr­schen. Und es ist zu beachten, dass mit "WiFi-6" etwas anderes gemeint ist, nämlich ein stabi­leres und schnel­leres Funk­pro­tokoll auf den bereits früher zuge­las­senen Frequenzen.

