Wise: Fremdwährungskonto setzt auf Anlageprodukte

Mit dem Giro­konto von Wise lassen sich günstig Euro in Fremd­wäh­rungen umtau­schen und versenden. Da jedoch immer mehr Neobanken auf Anla­gepro­dukte wie Aktien und Kryp­towäh­rungen setzen, baut auch Wise sein Angebot in Europa aus.

Wise bietet künftig auch auf Geldanlagen

Bild: Wise Der Zahlungs­dienst­leister Wise hat nach einem Design-Relaunch kürz­lich ange­kün­digt, auch sein Produkt­angebot auszu­bauen. Bislang konzen­trierte sich der Finanz­dienst­leister ausschließ­lich auf Zahlungs­ver­kehr in Fremd­wäh­rungen, so kann man mit dem Wise-Konto beispiels­weise zu güns­tigen Wech­sel­kursen Euro in US-Dollar und andere Währungen umtau­schen sowie versenden. Außerdem erhalten Kunden eigene Bank­ver­bin­dungen in Fremd­wäh­rungen. Künftig will Wise in Europa mit Anla­gepro­dukten wachsen.

Wise Assets

Bild: Wise Im Gegen­satz zu Neobanken wie Revolut bietet Wise bei seinem Anla­gepro­dukt zum Start keine große Auswahl an US-Einzel­aktien, sondern ledig­lich einen breit gestreuten Index­fonds (ETF). Dabei handelt es sich um eine passive Anlage. Wise-Nutzer müssen sich also nicht um die Akti­enaus­wahl kümmern, dies wird viel­mehr durch eine Fonds­gesell­schaft erle­digt.

Bei einem kurzen Blick in die Wise-App war das Feature noch nicht verfügbar, eine deutsch­spra­chige Hilfe­seite verweist jedoch bereits auf das Produkt. Demnach handelt es sich um den iShares World Equity Index Fund von BlackRock.

Hohe Fonds­gebühren

Mit einer Service­gebühr von 0,4 Prozent und einer zusätz­lichen Fonds­gebühr von 0,15 Prozent sind Inves­titionen in den iShares-ETF von Wise aller­dings nicht unbe­dingt günstig. Zum Vergleich: Den SPDR MSCI World gibt es bei gängigen Brokern bereits für eine Total Expense Ratio (TER) von 0,12 Prozent. Vorteil bei Wise: Man benö­tigt kein zusätz­liches Wert­papier­depot. Wer also sein Giro­konto-Guthaben in einem ETF "zwischen­parken" möchte, hat dazu bei Wise eine relativ bequeme Option.

Verbin­dungen aus Index­fonds und Zahlungs­ver­kehrs­konto sind derzeit auf dem deut­schen Markt noch schwierig zu finden. Eine Alter­native zu Wise ist even­tuell UnitPlus, welches wir uns eben­falls bereits näher ange­schaut haben. Dieses unter­scheidet sich vor allem durch die Option, zwischen verschie­denen Anla­gestra­tegien zu wech­seln.

Auch Spar­konto im Angebot

Wer nicht in Aktien bzw. ETFs inves­tieren möchte, kann künftig bei Wise auch ein verzinstes Spar­konto eröffnen. Dieses Produkt ist zum aktu­ellen Zeit­punkt eben­falls noch nicht in Deutsch­land verfügbar, wird jedoch auf der Wise-Home­page bereits beworben. Hier soll ein varia­bler von Zins­satz von 3,61 Prozent möglich sein. Damit liegt das Angebot aller­dings im Rahmen anderer kurz­fris­tiger Geld­anlagen.

