Hochschwarzwald: Zu viele Funklöcher behindern Wirtschaft

Wenn aber Indus­trie­betriebe, vertreten durch die Indus­trie- und Handels­kam­mern (IHK), also gene­rell die Wirt­schaft sich zu Wort melden, sollte es bei den Netz­betrei­bern laut klin­geln. Wobei die Schuld des Nicht­aus­baus nicht ganz alleine nur bei den Netz­betrei­bern liegt, aber der Reihe nach. Die Rothaus-Brauerei im Hochschwarzwald. Neben gutem Bier gibt es dort viel zu viele Funklöcher. Die Wirtschaft rebelliert.

Wirt­schaft im Südwesten schlägt Alarm

"Wirt­schaft im Südwesten" heißt eine Webseite und gedruckte Zeitung der Indus­trie- und Handels­kam­mern (IHK) für Hoch­rhein-Bodensee, Schwarzwal-Baar-Heuberg und Südli­cher Ober­rhein, Außen­ste­henden eher als "Hoch-Schwarz­wald" bekannt. Da gibt es viele ruhige Ecken, wo sich Fuchs und Hase buch­stäb­lich Gute Nacht sagen, aber da gibt es auch wich­tige Indus­trie­betriebe, die bereits über 5G nach­denken, obwohl vor Ort noch selbst die 2G- oder gar 4G-Versor­gung fehlt oder eher lücken­haft ist.

Wenn Ver- oder Einkäufer aus dem In- und Ausland auf dem Weg zum Kunden im Schwarz­wald sind, bricht immer mal wieder das Gespräch ab, denn im südli­chen Schwarz­wald gibt es sehr viele Funk­löcher. Den in der IHK zusam­men­geschlos­senen Unter­nehmen ist das jetzt zu bunt, sie machen massiv Druck.

Schneider Schreib­geräte produ­ziert im Funk­loch

Die Firma Schneider Schreibgeräte hat sich auf eigene Kosten eine eigene Glasfaserleitung legen lassen.

Foto: Picture-Alliance / dpa Die IHK nennt als Beispiel die Schneider Schreib­geräte, die mitten im Schwarz­wald im Ort Tennen­bronn, genauer zwischen St. Georgen und Schram­berg produ­zieren, dort ist aber ein Funk­loch. Martina Schneider, im Fami­lien­unter­nehmen für Presse und Öffent­lich­keit zuständig, wehrt sich gegen den Eindruck, als "rück­ständig und provin­ziell" ange­sehen zu werden, weil es dort kein Netz gibt. "Wir sind eine inter­national aufge­stellte Firma.“

Schneider produ­ziert nicht nur in Tennen­bronn, sondern auch in Werni­gerode (Harz). Im Harz gibt es Netz, in Tennen­bronn nicht. Schneider produ­ziert Kugel­schreiber, Füller, Marker und andere Schreib­geräte, die sie in 130 Länder liefern. 430 von 600 Beschäf­tigten arbeiten im Funk­loch. Zum Glück nicht ganz: Auf dem Werks­gelände in Tennen­bronn hat der Firmen­chef Schneider ein eigenes WLAN-Netz aufbauen lassen, damit ist wenigs­tens WiFi-Calling der Mobil­funk-Anbieter möglich.

5 km Glas­faser auf eigene Kosten

Weil die Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter nicht in Bewe­gung kamen, ließ der Unter­neh­mens­chef schon vor rund fünf Jahren von Langen­schiltach auf das Werks­gelände eine rund 5 km lange Glas­faser­lei­tung legen, wofür er einen sechs­stel­ligen Betrag ausgab. Schon 2016 wurde im Unter­nehmen eine Mitar­beiter-App einge­führt.

Die Idee einer „Mitfahrapp“ musste Schneider fallen­lassen. Er wollte darüber Fahr­gemein­schaften zur Arbeit orga­nisieren, das ist nicht möglich, weil viel zu oft kein Netz empfangbar ist.

IHK lässt sich beraten

Die IHK hat sich beraten lassen. Die renom­mierte WIK-Consult, die auch TK-Studien für den Verband VATM erstellt, hat für die dortigen IHKs eine Studie durch­geführt und daraus eine Karte mit Funk­löchern gezeichnet. Einige wenige Flecken davon sollen bald gestopft werden, größere Bereiche bleiben weiterhin dunkel.

Funklöcher im Hochschwarz. Die blauen Flecken sollen ausgebaut werden, die orangenen vorerst noch nicht.

Grafik: IHK / WIK-Consult Die blauen und orangen Gegenden im Regie­rungs­bezirk Frei­burg sind derzeit nicht mit dem Mobil­funk­stan­dard LTE versorgt. In den blau markierten Gebieten soll sich dies voraus­sicht­lich bald ändern. Die orangen bleiben wohl erstmal unter­ver­sorgt.

Erschre­ckende Zahlen zu Funk­löchern

Das Beispiel der Firma Schneider Schreib­geräte ist kein Einzel­fall. Alleine im Regie­rungs­bezirk Frei­burg sind insge­samt mehr als 11.400 Gebäude nicht mit dem heutigen Mobil­funk­stan­dard LTE (4G) versorgt. Darunter sind rund 350 Firmen-, knapp 3300 Misch- und circa 7800 Wohn­gebäude. Hinzu kommen Verkehrs­wege in den betrof­fenen Gebieten. Eine erschre­ckende Bilanz.

Gerade in länd­lichen Berei­chen im Schwarz­wald und speziell entlang der Schweizer Grenze finden sich viele Funk­löcher. Das hat die WIK-Consult alleine dadurch ermit­telt, indem sie die offi­ziellen Daten der Mobil­funk­netz­betreiber ausge­wertet haben. Die Wahr­heit könnte noch schlimmer sein.

Schweiz sendet nach Deutsch­land

Gerade im Grenz­bereich zur Schweiz nutzen viele deut­schen Mobil­funk­kunden die Schweizer Netze, die funk­tech­nisch bedingt bis weit nach Deutsch­land hinein­strahlen. Einige haben sich sogar ganz bewusst Schweizer SIM-Karten besorgt, weil deut­sche Tarife von Voda­fone oder o2 die Schweiz nicht oder nur gegen Aufpreis beinhalten. Einzig die Telekom sieht die Schweiz in den Vertrags­tarifen als EU-Mitglieds­land an, bei Prepaid nur teil­weise.

Die Indus­trie- und Handels­kam­mern, die zusammen 100.000 mittel­stän­dische Betriebe vertreten, fordern Politik und Mobil­funk­netz­betreiber auf, endlich für eine flächen­deckende und leis­tungs­fähige Mobil­funk­abde­ckung zu sorgen.

Dabei müssten zuerst Gewer­bege­biete und Verkehrs­wege ans Mobil­funk­netz ange­bunden werden. „Je besser die Unter­nehmen mit Mobil­funk versorgt sind, umso wett­bewerbs­fähiger sind sie“, sagt Birgit Hakenjos, Präsi­dentin der IHK Schwarz­wald-Baar-Heuberg. Die digi­tale Infra­struktur sei die neue Eisen­bahn. „Funk­löcher behin­dern die Arbeit von Unter­nehmen und redu­zieren ihre Inves­titi­ons­bereit­schaft.“ Eigent­lich logisch.

Bernd Sörries von WIK-Consult rechnet vor, dass die Anwender heute doppelt so viele Daten wie vor drei Jahren produ­zieren. Die Coro­napan­demie hat mehr Video­kon­ferenzen, Online­messen und -events und mobiles Arbeiten erzeugt. Nur "der aktu­elle Zustand des Mobil­funk­netzes hält den gestie­genen Anfor­derungen an vielen Stellen nicht mehr stand.“

Hotels verlieren Gäste wegen fehlendem Netz

Viele Hotels in der Region haben schlechten oder eher gar keinen Mobil­funk­emp­fang. Sie leiden massiv darunter, wenn Geschäfts­rei­sende nicht erreichbar sind oder nicht mobil ins Internet kommen. Manches Hotel kann nur noch Gäste bekommen, indem sie kosten­loses WLAN und eine Telefon-Flat über die hotel-eigene Tele­fon­anlage anbieten.

Vorbild Schweiz

Dass es auch anders geht, zeigt die Schweiz. Dort gibt es in allen Zügen (bis auf wenige Ausnahmen) flächen­deckenden Handy­emp­fang, selbst in Tunneln bricht dieser nicht ab. "In Deutsch­land tele­foniert man im Zug lieber nicht“, findet der Experte.

Suche nach Abhilfe

Ein Kies- und Beton­werk kommu­niziert mit den Fahrern, die im Grenz­bereich zu Baustellen unter­wegs sind, über ein Tele­matik­system. Viele Firmen haben ihre Werks­gelände mit WLAN ausge­stattet. Damit bleibt die Produk­tion lauf­fähig, aber Kommu­nika­tion ist ein Drama. Die Wirt­schafts­ver­treter hoffen, dass es bald eine 4G-Versor­gung gibt, wissen aber von Protesten in der Bevöl­kerung, als vor einigen Jahren in Nach­bar­orten Mobil­funk­masten errichtet werden sollten.

Probleme durch Wider­stand gegen und Ängste vor Funk­sta­tionen

Auch die IHK kennt die Probleme. Wider­stände gegen neue Mobil­funk­masten verzö­gern die ohnehin viel zu lang dauernden Geneh­migungs­ver­fahren in den Kommunen. Die tech­nisch nicht infor­mierte Bevöl­kerung hat "Angst vor der Strah­lung". Dabei ist Fach­leuten lange klar, dass die aktuell verwen­deten Frequenzen gesund­heit­lich unbe­denk­lich sind. Einzig für künf­tige Frequenzen, die aber so hoch liegen, dass sie für eine flächen­ver­sor­gung nicht in Frage kommen, gibt es noch Forschungs­bedarf.

Die härteren Auflagen der Mobil­funk­ver­stei­gerung von 2019 könnten eine Besse­rung bringen, aber WIK-Consult ist sich im Klaren: "Es bleiben noch weiße Flecken.“

Jürgen Anders, Professor für Digi­tale Infra­struk­turen im Länd­lichen Raum an der Hoch­schule Furt­wangen weiß, wo es hakt: „Mobil­funk­masten werden dort gebaut, wo Menschen wohnen. Mobil­funk­anbieter haben wenig Inter­esse, dort zu bauen, wo niemand wohnt, also entlang der Straßen und Schie­nen­wege.“ Er kriti­siert, dass auch beim aktu­ellen Ausbau der Schwer­punkt auf bewohnte Gebiete gelegt wird.

"Nur" 76.000 Sende­masten in Deutsch­land

In Deutsch­land gibt etwa 76.000 Mobil­funk­masten, allein gut 30.000 von der Telekom. In Südkorea - flächen­mäßig nur ein Drittel so groß wie Deutsch­land - gibt es alleine 150.000 Sende­masten. Kein Wunder, dass hier nichts richtig funk­tio­niert.

Unter­nehmen oder Gemeinden, die ein besseres Netz wollen, haben es oft schwer, bei den Mobil­funk­betrei­bern kompe­tente Ansprech­partner zu finden und gehört zu werden. Die IHKs im Südwesten wollen die Inter­essen auf Landes­ebene bündeln und den Bund in die Pflicht zu nehmen, dessen Mobi­lin­fra­struk­tur­gesell­schaft (MIG) in Naum­burg an der Saale helfen soll. „Das ist Chef­sache“, sagt Eber­hard Lieb­herr, der Präsi­dent der IHK Südli­cher Ober­rhein. Thomas Conrady, vom Hoch­rhein-Bodensee in Konstanz, betont, dass seine Unter­nehmen koope­rati­ons­bereit seien und sich regional mit einbringen wollen, was beispiels­weise Stand­orte für Antennen angeht. „Uns ist bewusst, dass ein flächen­deckender Ausbau nur gemeinsam gelingen kann“, so Conrady.

Firmen hoffen auf 5G

Während die einen noch auf Mobil­funk­emp­fang über­haupt warten, brau­chen andere Unter­nehmen längst das viel leis­tungs­fähi­gere 5G-Netz.

Neben dem auto­nomen Fahren (was ohne 5G im Schwarz­wald für lange Zeit erst einmal Illu­sion bleiben dürfte), braucht die Land­wirt­schaft 5G. Auch viele Ferti­gungs­betriebe setzen auf 5G. Die Firma Gewatec in Wehingen ist ein Anbieter von ERP- und MES-Soft­ware für den ferti­genden Mittel­stand. Seine Kunden sind vor allem Auto­mobil­zulie­ferer, Medizin- und Kunst­stoff­spritz­technik-Unter­nehmen. Viele Kunden fertigen längst vernetzt. So kann man erkennen, welche Teile in welchen Ferti­gungs­schritten sich wo in der Produk­tions­halle befinden. Bisher wurde das mit WLAN gemacht, künftig soll das mit 5G, irgend­wann sogar "welt­umspan­nend" möglich sein.

Viele Betriebe lieb­äugeln längst mit eigenen selbst­ver­wal­teten 5G-Campus-Netzen, weil es viel zu lange dauern würde, bis die Netz­betreiber die Indus­trie­bereiche von sich aus versorgen können.

Mobil­funk braucht Glas­faser

Und eins ist den Indus­trie und Wirt­schafts­ver­tre­tern und ihren Bera­tern auch klar: „Mobil­funk geht nicht ohne Glas­faser, man muss beides zusammen denken.“ Für den notwen­digen Netz­ausbau wird noch viel Geld benö­tigt. Mit Preis­kriegen zwischen Billgs­tan­bie­tern und über Ramscht­arife wird das wohl nicht zu verdienen sein.

Derweilen wird die Bundes­netz­agentur mit Beschwerden wegen betrü­geri­schen Anrufen geflutet.