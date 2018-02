WinSIM und smartmobil: Handy-Bundles werden günstiger

WinSIM & smartmobil: Günstigere Bundles Die Drillisch-Marken WinSIM und smartmobil bieten einige ihrer Bundles aus Smartphone und Tarif ab sofort günstiger an. Bis zu 10 Euro im Monat können Kunden gegenüber den alten Preisen nun sparen - allerdings nur, wenn sie sich für ein recht teures iPhone-Bundle entscheiden. Günstigere Alternativen mit immerhin 2 Euro monatlich weniger gibt es ebenfalls. Beide Anbieter realisieren ihre Dienste im Netz von Telefónica.

smartmobil: Aktions-Bundle im Überblick

Der Anbieter smartmobil bietet seine vergünstigten Bundles in Verbindung mit dem Tarif LTE Pro an. In der SIM-only-Variante kostet das Angebot mit 24 Monaten Laufzeit monatlich 14,99 Euro. Dafür erhalten Kunden eine 5-GB-Internet-Flat sowie LTE-Turbo mit einer maximalen Geschwindigkeit von 225 MBit/s. Auch eine Flatrate für Telefonate in alle deutschen Netze sowie eine SMS-Flat sind integriert. Eine Datenautomatik ist voreingestellt, lässt sich aber nach Freischaltung des Tarifs schriftlich, telefonisch oder in der persönlichen Servicewelt deaktivieren.

smartmobil bewirbt aktuell vier Smartphones der Oberklasse, die allesamt für 1 Euro Zuzahlung zum LTE Pro angeboten werden.

Monatl. Bundle-Preis Kosten-Zusammen­setzung einmalige

Zuzahlung Handy-Kosten über 2 Jahre Günstige Online-Preise LTE Pro Apple iPhone 8 (64 GB) 40,99

statt bisher 42,99 Tarif: 14,99

Handy: 26,00 1,00 624+1= 625 645 Apple iPhone X (64 GB) 54,99

statt bisher 64,99 Tarif: 14,99

Handy: 40,00 1,00 960+1= 961 955 Huawei Mate 10 Pro 32,99

statt bisher 34,99 Tarif: 14,99

Handy: 18,00 1,00 432+1= 433 665 Samsung Galaxy S8 32,99

statt bisher 34,99 Tarif: 14,99

Handy: 18,00 1,00 432+1= 433 515 Stand: 12.02.2018, Preise in Euro; gegebenenfalls zuzüglich Versand

Aktions-Bundle bei WinSIM

Anders als smartmobil bietet WinSIM die Möglichkeit, verschiedene Tarife mit einem Smartphone zu kombinieren. Zur Wahl stehen die Tarife LTE All 2 GB, 3 GB, 5 GB und 10 GB, die sich jeweils im inkludierten Datenvolumen und der maximalen Surfgeschwindigkeit unterscheiden. Die inkludierte Datenautomatik lässt sich auch bei WinSIM auf Wunsch deaktivieren. Alle Tarife beinhalten zudem eine Telefon- und SMS-Flat für Verbindungen in alle deutschen Netze.

Mit dem LTE All 2 GB und dem LTE All 3 GB surfen Nutzer mit bis zu 50 MBit/s im Internet. Der LTE All 5 GB und der LTE All 10 GB erlauben bis zu 225 MBit/s im Downstream. Die Preise für die Tarife ohne Hardware liegen bei 8,99 Euro bis 19,99 Euro im Monat.

Monatl. Bundle-Preis Kosten-Zusammen­setzung einmalige

Zuzahlung Handy-Kosten über 2 Jahre Günstige Online-Preise LTE All 2 GB Samsung Galaxy A5 (2017) 16,99

statt bisher 18,99 Tarif: 8,99

Handy: 8,00 1,00 192+1= 193 249 Apple iPhone X (256 GB) 56,99

statt bisher 58,99 Tarif: 8,99

Handy: 48,00 1,00 1152+1= 1153 1100 Apple iPhone 6S (32 GB) 25,99

neu verfügbar Tarif: 8,99

Handy: 17,00 1,00 408+1= 409 400 LTE All 3 GB Samsung Galaxy A5 (2017) 17,99

statt bisher 19,99 Tarif: 9,99

Handy: 8,00 1,00 192+1= 193 249 Apple iPhone X (256 GB) 57,99

statt bisher 59,99 Tarif: 9,99

Handy: 48,00 1,00 1152+1= 1153 1100 Apple iPhone 6S (32 GB) 26,99

neu verfügbar Tarif: 9,99

Handy: 17,00 1,00 408+1= 409 400 LTE All 5 GB Samsung Galaxy A5 (2017) 22,99

statt bisher 24,99 Tarif: 14,99

Handy: 8,00 1,00 192+1= 193 249 Apple iPhone X (256 GB) 62,99

statt bisher 64,99 Tarif: 14,99

Handy: 48,00 1,00 1152+1= 1153 1100 Apple iPhone 6S (32 GB) 31,99

neu verfügbar Tarif: 14,99

Handy: 17,00 1,00 408+1= 409 400 LTE All 10 GB Samsung Galaxy A5 (2017) 27,99

statt bisher 29,99 Tarif: 19,99

Handy: 8,00 1,00 192+1= 193 249 Apple iPhone X (256 GB) 67,99

statt bisher 69,99 Tarif: 19,99

Handy: 48,00 1,00 1152+1= 1153 1100 Apple iPhone 6S (32 GB) 36,99

neu verfügbar Tarif: 19,99

Handy: 17,00 1,00 408+1= 409 400 Stand: 12.02.2018, Preise in Euro; gegebenenfalls zuzüglich Versand

Im Vergleich mit anderen, ähnlich aufgebauten Tarifen schneiden die Allnet-Flats mit LTE von WinSIM und smartmobil gut ab. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Tarif-Vergleich.