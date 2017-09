Allnet-Flat mit 2 GB LTE-Volumen für unter 8 Euro

Neue Discounter-Aktionen winSIM bietet seinen Tarif LTE All 2 GB in einer bis zum 9. Oktober laufenden Aktion zu Sonderkonditionen an. Kunden, die sich im Aktionszeitraum für den Vertrag mit 24-monatiger Mindestlaufzeit entscheiden, sparen zwei Monate lang die ansonsten übliche Grundgebühr von 7,99 Euro. Allerdings entfällt der Grundpreis nicht sofort nach Vertragsabschluss, sondern im vierten und fünften Monat.

Der Tarif bietet eine Allnet-Flat für Telefonate, während der SMS-Versand innerhalb Deutschlands 9 Cent sowie im europäischen Ausland 7 Cent kostet. Für den mobilen Internet-Zugang sind monatlich 2 GB ungedrosseltes Datenvolumen enthalten. Über LTE werden Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 50 MBit/s erreicht. Für den Einsatz im EU-Ausland sind monatlich 500 MB Extra-Volumen enthalten.

Interessenten können auch die Sprach-Flatrate im EU-Ausland verwenden. Die voreingestellte Datenautomatik lässt sich wiederum nicht abschalten. Kunden, die ihre bisherige Handynummer zu winSIM mitnehmen, erhalten einen Bonus von 10 Euro. Allerdings gilt es, die beim bisherigen Provider anfallenden Kosten von bis zu 29,95 Euro zu berücksichtigen. Bei Vertragsabschluss fällt ein Anschlusspreis von 14,99 Euro an.

simply reduziert Anschlussgebühr

simply hat ebenfalls eine bis zum 9. Oktober laufende Aktion gestartet. Unabhängig davon, für welchen Tarif sich der Kunde entscheidet, reduziert sich die einmalige Anschlussgebühr bei Vertragsabschluss von bisher 14,99 Euro auf 9,99 Euro. Dafür erhalten Neukunden, die ihre bestehende Mobilfunknummer zur Drillisch-Marke mitbringen, nur noch 15 Euro statt bisher 20 Euro Wechselbonus.

simply wertet aktionsweise weiterhin die Tarife LTE 1500 und LTE 10000 auf. So sind im LTE 1500 für 9,99 Euro im Rahmen der Aktion monatlich 2 GB anstelle der sonst üblichen 1,5 GB Highspeed-Datenvolumen enthalten. Beim LTE 10000 erhöht sich das ungedrosselte Inklusivvolumen pro Monat von 10 GB auf 15 GB, wobei Interessenten, die sich im Aktionszeitraum für einen der Verträge entscheiden, die Vergünstigungen dauerhaft erhalten.

Auch bei simply gibt es die voreingestellte Datenautomatik. Diese kann aber anders als bei winSIM nach Aktivierung des Vertrags vom Kunden abgeschaltet werden. Zudem haben die Tarife nur eine einmonatige Mindestlaufzeit.

Sind auch Sie auf der Suche nach einem neuen Smartphone-Tarif. Unser Tarifvergleich auf teltarif.de ermöglicht Ihnen die Suche nach einem günstigen Angebot, das genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.