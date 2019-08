WinSIM/PremiumSIM: Allnet-Flats mit 100 MB für unter 5 Euro

Revo­lutio­näre Tarif­modelle wie freenet Funk, die täglich kündbar sind, haben die Branche aufge­scheucht. Offenbar stellt sich heraus, dass vielen Mobil­funk­kunden ein güns­tiger Einstei­gertarif reicht. Dril­lisch hatte seine güns­tigen Tarife unter 5 Euro sowie die grund­gebüh­renfreien Tarife in den vergan­genen Jahren fast alle abge­schafft - nun kehrt Dril­lisch in diesen Preis­bereich zurück.

Ein erstes Ergebnis ist ein güns­tiger Einstei­gertarif für 1,99 Euro monat­lich, den die Dril­lisch-Marke maXXim momentan ihren Bestands­kunden anbietet. Für Neukunden gibt es nun aber auch zwei Tarife bei WinSIM und PremiumSIM.

Tarife für "Mobil­funk-Puristen oder auch ältere Menschen"

Drillisch: Zwei Einsteigertarife, die auch für Senioren gedacht sind Dril­lisch möchte mit den beiden Tarifen Anwender anspre­chen, "die ihr Handy fast ausschließ­lich zum mobil Tele­fonieren sowie zum Schreiben und Empfangen von SMS nutzen", also "Mobil­funk-Puristen oder auch ältere Menschen".

Der WinSIM LTE All 100 MB und der PremiumSIM LTE XS kosten monat­lich jeweils 4,99 Euro. Enthalten ist eine Allnet- und SMS-Flat in alle deut­schen Netze. "Ledig­lich als soge­nanntes Backup für kurze Inter­netein­sätze und ‚Notfälle‘ beinhaltet der Tarif ein mobiles Daten­volumen von 100 MB", schreibt Dril­lisch in der Ankün­digung - wohl wissend, dass das heut­zutage nicht einmal mehr für den regel­mäßigen Versand von Fotos und Videos per WhatsApp reicht. Gesurft werden kann mit maximal 21,6 MBit/s im Telefónica-Netz.

Nach Verbrauch des monat­lichen Inklusiv-Volu­mens wird auto­matisch bis zu dreimal pro Monat 200 MB zusätz­liches Daten­volumen für jeweils 2 Euro aufge­bucht. Die Daten­auto­matik ist deak­tivierbar. EU-Roaming ist inklu­sive.

Neukunden erhalten einen Wech­selbonus in Höhe von 10 Euro, wenn sie die Rufnummer von einem anderen Anbieter (also einem anderen Unter­nehmen) zu Dril­lisch und der Marke WinSIM oder PremiumSIM mitbringen. Bei einer zwei­jährigen Mindest­vertrags­lauf­zeit fällt kein Bereit­stel­lungs­preis an, bei monat­licher Mindest­vertrags­lauf­zeit werden einmalig 9,99 Euro berechnet.

In unserem Tarif­vergleich finden Sie alle Allnet- und SMS-Flats mit mindes­tens 100 MB zum Vergleich.

