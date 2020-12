Nützlich: Wenig bekannte Windows-10-Features im Überblick

Sie arbeiten mit Windows 10 und denken, sich gut auszu­kennen. Doch einige Funk­tionen sind selbst lang­jäh­rigen Nutze­rinnen und Nutzern unbe­kannt. Entweder, weil sie stan­dard­mäßig deak­tiviert sind oder, weil sich einem das Poten­zial vieler Features noch nicht erschlossen hat. Nach­fol­gend lesen Sie nütz­liche Funk­tionen im Über­blick.

Virtu­elle Desk­tops

Sie sind beson­ders hilf­reich für alle, die mit vielen offenen Anwen­dungen, Fens­tern oder in verschie­denen Tätig­keits­berei­chen arbeiten. "So kann man zum Beispiel einen Arbeits-Desktop und einen privaten Desktop einrichten", sagt Sebas­tian Klöß vom IT-Bran­chen­ver­band Bitkom. Windows 10 bietet auf Wunsch mehrere Desktops

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Die Einrich­tung eines weiteren Desk­tops ist kinder­leicht: Man muss einfach unten links in der Taskleiste (rechts vom Such­fenster) auf die Schalt­fläche "Aktive Anwen­dungen" (sieht aus wie ein Kino­film-Symbol) klicken und anschlie­ßend ganz oben links auf "Neuer Desktop". Unter "Aktive Anwen­dungen" sind aber auch alle geöff­neten Programm­fenster minia­turi­siert auf einen Blick zu sehen.

Wenn man es nicht ausge­schaltet hat, kann man in der Ansicht sogar herun­ter­scrollen und sieht die Akti­vitäten der letzten Tage. "Windows 10 merkt sich nämlich, was wir in der Vergan­gen­heit gemacht haben", sagt Klöß. Mit Angabe des Datums findet sich dann dort beispiels­weise das zuletzt bear­bei­tete Word-Doku­ment.

Erwei­terte Zwischen­ablage

Sie wurde mit der Windows-10-Version 1809 einge­führt. "Diese Funk­tion ist stan­dard­mäßig nicht akti­viert und bleibt daher vielen Anwen­dern verborgen", betont Jörg Hähnle, Windows-Sach­buch­autor und Betreiber des Hilfe-Portals Paules-PC-Forum.de. Vor dem Update auf 1809 war es nur möglich, genau ein Element in die Zwischen­ablage aufzu­nehmen, nun sind bis zu 25 Elemente möglich. Aktuell ist übri­gens die Windows-Version 20H2.

Aller­dings muss die Zwischen­ablage einmalig durch den Nutzer oder die Nutzerin in den Windows-Einstel­lungen (Zahnrad oder "Windows­taste + I") akti­viert werden. Dort findet sich unter "System" die Einstel­lung "Zwischen­ablage". "Der Zwischen­abla­gever­lauf kann nun auf der rechten Seite im gleich­namigen Abschnitt akti­viert werden", erläu­tert Hähnle.

Erwei­tertes Copy and Paste

Die Elemente fügt man weiter wie gewohnt mit der Tasten­kom­bina­tion "Strg+C" oder über die rechte Maus­taste und "Kopieren" der Ablage hinzu. Über die Tasten­kom­bina­tion "Windows + V" lässt sich der Zwischen­abla­gever­lauf einsehen.

"Eine Liste zeigt alle bisher abge­legten Elemente an", erklärt Hähnle. Nutzer können so das gewünschte Element auswählen und einfügen. "Es ist über­dies sogar möglich, Einträge dauer­haft in der Liste zu spei­chern, sodass diese auch bei einem Neustart des Rech­ners wieder zur Verfü­gung stehen."

Nacht­modus

Im Kontrollzentrum (früher Systemsteuerung) kann der Nachtmodus aktiviert werden

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de "Der Nacht­modus unter Windows 10 redu­ziert den Blau­anteil des vom Bild­schirm abge­gebenen Lichts und sorgt so für einen wärmeren Farbton", erklärt Hähnle weiter. Das soll für einen besseren Schlaf sorgen. Der Nacht­modus könne aber auch am Tag problemlos genutzt werden. Er lässt sich akti­vieren, indem man mit der rechten Maus­taste auf den Desktop klickt und dann die "Anzei­geein­stel­lungen" wählt. Dort findet er sich unter "Farbe".

Dort lässt sich nicht nur die Start- und Endzeit für den Nacht­modus einstellen, sondern auch die Stärke des Filters dosieren. "Bei der ersten Verwen­dung ist der Nacht­modus gewöh­nungs­bedürftig", sagt Hähnle. Aber nach einigen Minuten habe sich das Auge an das Bild gewöhnt.

Diktier­funk­tion

Wer unter Windows 10 etwas schreiben möchte, muss nicht zwin­gend tippen. "Unter Windows 10 kann man sehr einfach Texte aufspre­chen und sich so einiges an Tipp­arbeit sparen", verrät Hähnle. Die Diktier­funk­tion lässt sich zum Beispiel in Programmen wie Wordpad nutzen und kann mit der Tasten­kom­bina­tion "Windows + H" gestartet werden. Spricht man "Diktat beenden" aus, endet die Tran­skrip­tion.

Zwin­gende Voraus­set­zung ist natür­lich ein ange­schlos­senes Mikrofon. Bei Laptops ist meist eines inte­griert. Aller­dings, so schränkt Hähnle ein, müsse man die Texte im Nach­hinein noch einmal kontrol­lieren. Windows erkenne nicht immer alle gespro­chenen Wörter fehler­frei. So verschlech­tern Hinter­grund­geräu­sche das Ergebnis deut­lich.

Digi­tale Post-its

Klebenotizen ("Kurznotizen") oder auf englisch "sticky notes"

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Kleine Notizen lassen sich in Windows 10 bequem über die Funk­tion "Kurz­notizen" anlegen. Diese "Zettel" finden sich im Start­menü - Kurz­notizen und sind mit einem einfa­chen Maus­klick erstellt. Sie können dann frei auf dem Desktop plat­ziert und in ihrer Größe sowie Farbe ange­passt werden.

"Statt auf Klebe­zet­teln auf dem Moni­tor­rand finden sich die Notizen dann auf dem Desktop", erklärt Jörg Hähnle. Die virtu­ellen Notizen können aber anders als Papier-Post-its auch am Computer durch­sucht werden.

Seiten vergrö­ßern

Nicht nur fürs Schreiben und Notieren hat Windows 10 prak­tische Anwen­dungen im Reper­toire, sondern auch fürs Lesen. "Die Texte auf vielen Inter­net­seiten sind sehr klein gehalten und gerade bei längeren Texten kann das Lesen schon mal für die Augen anstren­gend werden", beschreibt Hähnle das Problem.

Doch indem man die Strg-Taste gedrückt hält und dazu das Maus­räd­chen dreht, lassen sich Inter­net­seiten vergrö­ßern und verklei­nern. Dieser Trick funk­tio­niert im Prinzip in allen Brow­sern. Die einge­stellte Schrift­größe wird dann auto­matisch für den nächsten Besuch der Webseite gespei­chert. Mit der Tasten­kom­bina­tion "Strg+0" wird die Größe wieder auf den Stan­dard­wert zurück­gesetzt.

Und nicht vergessen, regel­mäßig nach Updates schauen. Die aktu­elle Version am 30.12.2020 ist "Windows 20H2 Build 19042.685".