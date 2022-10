Windows 10/11: Nützliche Updates

Wer einen Rechner mit Windows 10 oder 11 besitzt, hat in diesen Tagen wieder einige Updates erhalten oder kann diese unter Einstel­lungen (Zahnrad) - Windows Updates manuell aufrufen.

Windows 11: Kleines Update, große Wirkung

Das Update KB5019509 für Windows 11 ist so ein kleines Zwischen­update, das außer der Reihe kommt und im Datei-Explorer von Windows 11 eine neue wirk­lich prak­tische Funk­tion frei­schaltet: Es gibt jetzt Tabs. Wer den Explorer dazu nutzt, um zwischen verschie­denen Verzeich­nissen Dateien auszu­tau­schen oder einzu­sor­tieren, wird das sicher prak­tisch finden.

Der Datei-Explorer kann jetzt Tabs

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Sofern das Update nicht auto­matisch geladen wurde, kann es manuell "ange­stoßen" werden. Ist alles richtig verlaufen, meldet "Winver" die "Version 22H2 (Build 22621.675)". Das aktuelle Update von Windows 11 trägt die Endziffer 674

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de

Windows 10: 22H2 ist da

Nicht jeder Anwender kann oder mag auf Windows 11 aufsteigen.

Windows 10 22H1 hat die Nummer 19044.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Waren soge­nannte "Funk­tions­updates" früher zweimal im Jahr fällig und dauerten meist 1-2 Stunden (mitunter auch deut­lich länger), so ist das beim aktu­ellen "Funk­tions­update" für Windows 10 aktuell nicht mehr der Fall. Das aktu­elle Update "22H2" ändert im Prinzip nur die Versi­ons­nummer von 19044.2130 auf 19045.2130. Der Trick dahinter ist der folgende: Micro­soft hat bei bishe­rigen Updates schon alle notwen­digen Dateien ausge­lie­fert, aber erst jetzt mit 22H2 akti­viert.

Nach dem Update ist Windows 10 22H2 da (19045).

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de 22H2 ist ein Wartungs­updates, es werden klei­nere und größere Fehler besei­tigt, neue Funk­tionen gibt es offenbar nicht. Man kann dieses Update über die gleiche Funk­tion wie bei Windows 11 finden und anstoßen (Start - Einstel­lungen - Windows Update). Am Rechner und seinem Erschei­nungs­bild ändert sich dadurch nichts.

Windows 10: Support bis 2025

Windows 10 soll noch bis 2025 unter­stützt werden. Bis dahin kann man dann in Ruhe entscheiden, ob man einen neuen Rechner kauft, ob viel­leicht ein Update auf Windows 11 in Frage kommt oder ob man das Risiko eingehen will, keine Updates mehr zu erhalten.

Sollten Sie Ihren Windows-10-Rechner schon länger nicht genutzt haben, testen Sie mit "winver", welche Version das ist. (Windows-Flaggen und "R" Taste gleich­zeitig drücken, in das Fenster "winver" eingeben und Return drücken). Sollten hier Versi­ons­num­mern unter 19042 erscheinen, ist ein manu­elles Funk­tions­update notwendig. Falls das bord­eigene Windows-Update versagt, kann der Windows 10-Update-Assis­tent von Micro­soft helfen. Rechnen Sie mit 2-3 Stunden Warte­zeit, während der Sie diesen Rechner im Internet lassen, aber nicht weiter nutzen sollten.

Angst vor Neue­rungen?

Zahl­reiche Nutzer sind aus Nost­algie oder dem Horror vor Verän­derungen bei Windows 7 stehen geblieben, auch Computer mit Windows XP sollen noch im Einsatz sein.

Aller­dings stellen viele Soft­ware­her­steller für solche alten Systeme den Support inzwi­schen ein, z.B. bei Anti­virus-Soft­ware oder bei Updates für Dritt­partei-Browser. Ein Rechner, der unter Windows XP oder 7 läuft, könnte durchaus mit Windows 10 funk­tio­nieren.

Hilf­reich könnte dabei auch der Austausch der drehenden Fest­platte gegen einen SSD-Spei­cher sein. Die Daten können über einen "Klon-Kopierer" 1:1 über­nommen werden. Diese Geräte gibts im einschlä­gigen Handel, oder der örtliche Computer-Shop oder ein Computer-Freund haben ein solches Gerät.

Oder doch Linux?

Wem Windows XP oder Version 7 zu unsi­cher ist und wem Windows 10 zu "langsam" läuft, könnte auch mit Linux lieb­äugeln. Linux Mint (aktuell Version 21 mit XFCE) läuft auch auf "lang­samen" Kisten sehr ordent­lich. Man erstellt einen USB-Stick und kann dann nach dem Start wählen, ob man nur mit dem Stick herum­spielt (auf der Fest­platte passiert nichts), es via Boot­manager instal­liert (Windows und Linux abwech­selnd nutzbar), oder ob man den bishe­rigen Rechner mit allen Daten "platt" macht und frisch instal­liert.

