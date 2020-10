Microsoft rollt Windows 10 Update 20H2 aus

Nicht alle Anwender bekommen das Update auf Windows 10 20H2 schon angeboten.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Regel­mäßig beglückt Micro­soft die Windows Nutzer­gemeinde mit Updates. Das sind jeden Monat Sicher­heits­updates, und zweimal im Jahr gibt es größere Funk­tions­updates, die auch einige Bugs besei­tigen und einige Über­raschungen oder Neuheiten (je nach persön­lichem Geschmack) mitbringen.

Monat und Jahres­zahl

Nicht alle Anwender bekommen das Update auf Windows 10 20H2 schon angeboten.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Bislang war es üblich die Windows-Version mit Jahres­zahl und Monat zu kenn­zeichnen, also "1903" für das Früh­jahrs-Update aus dem Jahre 2019 (März) oder 1909 für das Herbst-Update. Diese Funk­tions­updates ähnelten zweimal im Jahr einer kompletten Neuin­stal­lation.

Die Folge: Viele Anwender schreckten davor zurück, weil so ein Funk­tions­update je nach Geschwin­dig­keit des Rech­ners schon mal 3-4 Stunden oder noch mehr in Anspruch nehmen konnte und man danach nie so ganz sicher sein konnte, was noch funk­tio­niert und was man neu einrichten oder "suchen" musste.

Seit 2019 - nur ein großes Update

Deswegen wurde 2019 das Herbst­update als "einfa­ches Update" gestaltet, was je nach Rechner inner­halb einer halben bis ganzen Stunde über die Bühne war. Im Früh­jahr kam folg­lich das Update auf Version 2004 (April 2020) doch die Verwechs­lung mit der Jahres­zahl 2004 und im Herbst mit der 2009 erwog Micro­soft wohl, eine Ände­rung vorzu­nehmen. Deswegen heißt das neue Update jetzt 20H2 (2020 2. Halb­jahr) und im Früh­jahr 2021 wird es dann 21H1 geben.

Ausrollen des Updates hat begonnen

So sieht es aus, wenn das Funktionsupdate 20H2 zur Verfügung steht.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Dieses Update wird in diesen Tagen ausge­rollt, aber es kann sein, dass Sie es auf Ihrem Rechner noch gar nicht zu sehen bekommen. Micro­soft pickt sich nach geheim­nis­vollen Regeln die Systeme raus, von denen es denkt, dass sie problemlos aktua­lisieren könnten. Hat man irgend­welche "exoti­sche" Hard­ware verbaut oder gibt es keine passenden Treiber oder haben viele Nutzer mit ähnli­cher Konfi­gura­tion schlechte Erfah­rungen mit dem Update gemacht, können solche Updates von Micro­soft zurück­gestellt werden, denn frus­trierte Computer-Anwender, die sich im Internet austau­schen, sind nicht gut fürs Image.

Wie kommt man zum Update?

Wer die Funk­tion Windows-Update aufruft (Start - Zahnrad oder Windows-Flaggen-Taste plus "i" gleich­zeitig drücken), kann dort manuell nach Updates suchen. Dann wird ihm viel­leicht ein "optio­nales" Update für Treiber oder nicht kriti­sche Verbes­serungen vorge­schlagen. Darunter könnte die Schrift "Funk­tions­update 20H2" auftau­chen - oder auch nicht.

Wird das Funk­tions­update 20H2 ange­boten, kann man das Update anlaufen lassen. Für den Durch­lauf sollten je nach Rech­ner­modell, Prozessor, RAM-Spei­cher und Fest­platte (SSD sind deut­lich schneller) zwischen einer Stunde und fünf Stunden veran­schlagt werden. In dieser Zeit sollte der Rechner besser nicht weiter ange­fasst werden und als Laptop dauer­haft mit dem Netz­teil verbunden sein.

Update erzwingen?

Die Suche nach Updates kann etwas dauern.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Wird das Update nicht ange­boten, könnte man mit dem Windows-Update-Assis­tenten "nach­helfen". Das empfiehlt sich beispiels­weise, wenn der Rechner noch eine uralte Windows-Version (Windows 7, 8 oder 8.1 oder eine frühe Version von Windows 10 (Version 1903 oder früher) enthält. Um heraus­zufinden, mit welchem Windows man es zu tun hat, die Taste mit der Windows­flagge (z.B. unten links) und "R" zugleich drücken und in das sich öffnende Feld "WINVER" eintippen. Das Update einer regis­trierten Version 7, 8 oder 8.1 auf 10 ist nach wie vor kostenlos möglich, aller­dings bleibt man in der ursprüng­lichen Familie (von Home auf Pro kann nur upge­dated werden, wenn man sich einen neuen Frei­schalt­schlüssel kauft).

Von 2004 nach 20H2: Schnelle Geschichte, sonst dauerts

Der Lohn der Mühe: Die neue 20H2 Version hat den Build 10942.572, vorher war es 19041.572 (Version 2004).

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Kommt man von der Windows Version 2004, ist das "Funk­tions­update" eine kurze Veran­stal­tung. Die Update-Funk­tion lädt ein paar Dateien im Hinter­grund, fährt Windows herunter (0-30 Prozent), startet den Rechner frisch (30-100 Prozent) und das wars.

Kommt man von Windows 1909 oder früher, so werden erst einmal 0-100 Prozent Update herun­ter­geladen, vorbe­reitet, und dann kommt der Neustart, der in mehreren Phasen abläuft und 2-4 Stunden dauern kann. Ist alles durch­gelaufen, erscheint der gewohnte Start­bild­schirm. Danach muss man sich (nach­ein­ander) in allen Benut­zer­konten einloggen und die Sequenz "Hallo, Wir haben noch ein paar Updates" einmalig über sich ergehen lassen.

Das nervige Micro­soft Konto

Neuer­dings "nervt" Windows immer wieder mit der Frage nach einem Micro­soft-Konto, was das das Leben verein­fachen soll. Über das kosten­lose Micro­soft-Konto kann man beispiels­weise den Online-Cloud-Spei­cher OneDrive und die eigene Konfi­gura­tion synchro­nisieren (wenn mehrere Rechner mit Windows 10 genutzt werden). Falls man eine wenig genutzte Zweit-Adresse hat, kann man über diese ein Micro­soft-Konto einrichten oder eine neue Adresse wunsch­name@outlook.de einrichten.

Auf dieser E-Mail infor­miert Micro­soft ab und zu über AGB-Ände­rungen oder - wenn gewünscht - neue Micro­soft-Produkte. Im Windows-Mail-Programm (seri­enmäßig bei Windows dabei) wird ein E-Mail Konto einge­richtet, danach hat man wenig Probleme damit. In die OneDrive-Cloud können kostenlos bis zu 5 GB Dateien hinter­legt werden, sofern man dafür nicht extra Geld ausgeben möchte. Wer den OneDrive-Spei­cher schon länger nutzt, kann bis zu 30 GB hinter­legen, ohne ein kosten­pflich­tiges Abo buchen zu müssen.

1024 GB Daten­spei­cher auf OneDrive

Micro­soft würde natür­lich liebend gerne sein Micro­soft-365-Paket verkaufen, das es je nach Aktion zwischen 50 und 70 Euro im Jahr gibt, was auf bis zu 5 privaten Rech­nern parallel instal­liert werden kann. Es besteht aus Micro­soft Word, Excel, PowerPoint, Outlook (E-Mail/Kalender) und beinhaltet noch 1024 GB (1 TB) Cloud­spei­cher.

Wer bei "Cloud" ein ungutes Gefühl hat, sollte in der Micro­soft-Cloud viel­leicht nicht allzu persön­liche Dateien ablegen oder diese viel­leicht vorher in einem Zip-Archiv mit einem guten Pass­wort einpa­cken und erst dann hoch­laden. In einer Über­sicht verglei­chen wir die wich­tigsten Online-Spei­cher­dienste.

Uner­wünschte Soft­ware

Seit einiger Zeit liefert Micro­soft zu Windows 10 verschie­dene Programme mit, die viele Nutzer gar nicht haben wollen. Am bekann­testen ist viel­leicht das Spiel "Candy Crush", was über den Micro­soft-Store unge­fragt auf dem eigenen Rechner landet. Man kann es deinstal­lieren, mögli­cher­weise taucht es später doch wieder auf.

Alter­nativen zu Office

Auch ein neues Programm mit Namen "Office" versucht den Nutzer zur Nutzung und damit zum Kauf von Micro­soft Office zu "über­reden". Nun sind etwa 70 Euro im Jahr für das Office-365-Abo nicht die Welt, aber es geht weitaus güns­tiger.

Für E-Mails könnte man das seri­enmä­ßige "Windows Mail" verwenden, sofern der genutzte Rechner ausrei­chend schnell ist. Ansonsten hat sich das kosten­lose Programm "Thun­der­bird" bewährt, was aus der Mozilla-Familie stammt, die auch den Firefox-Browser verant­wortet. Für Text­ver­arbei­tung, Tabel­len­kal­kula­tion und so weiter empfiehlt sich das kosten­lose LibreOffice, das sich vor einiger Zeit aus dem OpenOffice-Projekt abge­spalten hat und zwei Versionen (6.46 für konser­vative Anwender oder 7.0.2 für Computer-Nerds) bereit­hält, die regel­mäßig durch Updates aktua­lisiert werden. Beson­ders kurios: LibreOffice kann sogar ältere Micro­soft-Formate wie von Works (WKS, WDB, WPS) unfall­frei einlesen, was der aktu­ellen Micro­soft-Office-Version nicht mehr gelingt.

Viele Arbeit­nehmer, Selb­stän­dige und Frei­berufler möchten heut­zutage auch unter­wegs und im Home-Office arbeiten - wir geben Tipps zum mobilen Arbeiten mit Laptop, Smart­phone und Tablet.