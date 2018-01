Windows 8/8.1: Microsoft stellt den Mainstream-Support ein

Für Windows 8/8.1 hat die letzte Lebensphase begonnen Seit wenigen Tagen verteilt Microsoft früher als sonst die für Patchdays vorgesehenen Updates, um die von Meltdown und Spectre aufgerissenen Sicherheits­lücken notdürftig zu verschließen, was bei AMD-Systemen derzeit eher nicht gelingt. Daher gab es zum üblichen gestrigen Patchday von Microsoft auch keine größeren Updates für Windows-Systeme.

Was dabei vermutlich von den wenigsten bemerkt wurde: Microsoft hat auch das Ende der Mainstream-Unterstützung für Windows 8 und dessen Feature-Update Windows 8.1 - gerne auch als Service-Pack bezeichnet - eingeläutet. Das bedeutet, dass ab sofort ausschließlich Sicherheits-relevante Updates zu erwarten sind und keine funktionalen Updates mehr.

Die nun angelaufene erweiterte Support-Phase dauert laut Microsofts Angaben noch bis zum 10. Januar 2023. Ab dann wird die Unterstützung für das Betriebssystem komplett eingestellt.

Zu gewagter Neustart

Vorgestellt wurde Windows 8 von Microsoft erstmals während der Build-Konferenz im September 2011, wo es mit seiner radikalen Neu­gestaltung für Aufsehen sorgte. Ziel des Konzerns war es, dem Trend der aufkommenden Tablets ein Windows-System mit Touch-optimierter Oberfläche zu liefern, dessen Bedienung per Finger und Gesten besonders einfach sein sollte.

Allerdings war die Kritik an der neuen Oberfläche zunächst größer, da die klassische PC-Bedienung per Maus und Tastatur eher suboptimal umgesetzt wurde. Einer der Gründe dafür war das fehlende und von vielen Anwendern gewohnte klassische Startmenü, welches einer Kachel-Ansicht mit allen installierten Anwendungen weichen musste. Zudem wich Microsoft erstmals von der Fenster­darstellung für Programme ab, was gerade an Desktop-Rechnern und Notebooks zunächst für Verwirrung sorgte.

Erst mit dem für alle Windows-8-Nutzer kostenlosen Update auf Windows 8.1 wurde die Maus-Tastatur-Bedienung wieder deutlich verbessert, sowie andere Kritik­punkte weitest­gehend in Angriff genommen. Trotzdem konnte sich Windows 8 nie wirklich durchsetzen bei den Anwendern und den Markt­anteilen von Windows 7 gefährlich werden. Mit 18,58 Prozent erreichte Windows 8/8.1 im Juli 2015 seine höchsten Markt­anteile weltweit und verliert seitdem kontinuierlich. Vor allem Windows 10 profitiert von neuen Nutzer­zuwächsen, da Microsoft das Feedback seiner Nutzer so stark wie noch nie zuvor in die weitere Entwicklung einfließen lässt.

