Windows 365: Microsoft zeigt Windows in der Cloud

Schon seit vielen Jahren arbeitet Micro­soft daran, nicht mehr nur ein lang­wei­liger Soft­ware-Hersteller zu sein. Nun bewahr­heiten sich die Gerüchte: Nach Micro­soft Office wandert auch Windows in die Cloud.

Nachdem Micro­soft in den 1990er Jahren das Internet gehörig verpennt hatte, mausert sich der Soft­ware-Konzern seit Jahren zu einem Big Player im Cloud-Geschäft. Und damit sind nicht nur der Online-Spei­cher Onedrive oder das Büro­paket Micro­soft 365 gemeint: Micro­soft spielt auch bei öffent­lichen Aufträgen - beispiels­weise von Regie­rungs­stellen - im Cloud-Geschäft nach Amazon AWS eine führende Rolle vor Google, Alibaba, Sales­force, IBM, SAP, HP und anderen.

Schon seit mehreren Jahren gab es immer wieder Gerüchte um ein Windows in der Cloud oder Windows im Abon­nement. Im Mai 2021 gab es während der Build-Konfe­renz 2021 wieder Hinweise auf die Micro­soft-Cloud-Stra­tegie. Und nun ist es da: Windows 365 nennt sich das neue Windows aus der Cloud.

Grenzen zwischen Gerät und Cloud auflösen

Ein erster Blick auf Windows 365, das Windows in der Cloud

Bild: Microsoft Windows 365 wird ab dem 2. August 2021 allge­mein verfügbar sein, zunächst aller­dings erst einmal nur für Unter­nehmen. Der Cloud-Dienst soll Unter­nehmen jeder Größe eine neue Möglich­keit bieten, Windows 10 oder Windows 11 (sobald verfügbar) zu testen und als voll­wer­tiges Betriebs­system ohne lokale Instal­lation zu verwenden.

Alle Windows-Dienste wie Apps, Daten und Einstel­lungen sollen damit auf Unter­neh­mens­geräte und später auch auf private Geräte gestreamt werden. Die Folge davon ist, dass auch alle Daten in der Cloud gespei­chert werden und nicht mehr auf dem Gerät. Das soll vor allem das mobile Arbeiten von unter­wegs oder vom Home­office aus erleich­tern, ohne dass immer Daten oder Einstel­lungen mühsam synchro­nisiert werden müssen.

Offenbar hat die Pandemie die Entwick­lung des "Cloud-PCs" bei Micro­soft beschleu­nigt: Die Grenzen zwischen dem Gerät und der Cloud sollen komplett aufge­löst werden. Mit dem Windows in der Cloud sollen beispiels­weise auch Saison­arbeiter, Prak­tikanten oder freie Mitar­beiter ohne die logis­tischen Heraus­for­derungen der Heraus­gabe neuer Hard­ware oder der Siche­rung persön­licher Geräte und Daten zeit­weise in ein Team aufge­nommen werden können.

Auch ange­sichts zuneh­mender Bedro­hungen durch Cyber­angriffe ist nach Auffas­sung von Micro­soft die Siche­rung aller Unter­neh­mens-Ressourcen von größter Bedeu­tung.

Abo-Preis abhängig von Rechen­leis­tung

Windows 365 in der Cloud soll den Kunden eine gewisse Viel­sei­tig­keit in Bezug auf Rechen­leis­tung und Spei­cher bieten, sodass die IT-Abtei­lung je nach Bedarf das Abon­nement aufsto­cken oder verklei­nern kann. Denn wer mit Office-Programmen arbeitet, benö­tigt nicht so viel Rechen­leis­tung wie jemand, der dauernd 3D-Modelle rendern muss. Je nach Anwen­dungs­zweck wird das Windows-Abo dann auch entspre­chend teurer oder güns­tiger. Abge­rechnet werden soll über einen monat­lichen Preis pro Benutzer.

Die Bereit­stel­lung von Updates und Verwal­tung der Systeme, was bislang viel Zeit verschlang, soll mit dem Windows in der Cloud für System­admi­nis­tra­toren eben­falls einfa­cher werden. Windows 365 wird immer auf dem neuesten Stand sein. Externe Soft­ware­anbieter sollen weiterhin Windows-Apps erstellen und diese dann in der Cloud bereit­stellen können.

"Mit Windows 365 schaffen wir eine neue Kate­gorie: den Cloud-PC", erklärte Satya Nadella, Vorsit­zender und CEO von Micro­soft. "Genau wie Anwen­dungen mit SaaS in die Cloud über­tragen wurden, bringen wir jetzt das Betriebs­system in die Cloud und bieten den Unter­nehmen mehr Flexi­bilität und eine sichere Möglich­keit, ihre Beleg­schaft produk­tiver zu machen und besser zu vernetzen, ganz unab­hängig vom Standort."

