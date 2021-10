PC-Software: Windows 11 könnte für Umsatzsprung sorgen

Windows 11 steht vor der Tür

Bild: Twitter-Kanal "Windows" Micro­soft räumt auf und verpasst seinem Betriebs­system Windows ein modernes Design. Eigent­lich hatte der Konzern vor sechs Jahren in Aussicht gestellt, bei Windows 10 für immer zu bleiben: Doch nun hat der Soft­ware­gigant seinem rund­erneu­erten Betriebs­system eine neue Versi­ons­nummer verpasst. Windows 11 startet morgen (5. Oktober).

Zur Premiere wird das System auf jeden Fall auf neuen PCs verfügbar sein. Darunter sind zum einen die neuen Surface-Rechner von Micro­soft selbst. Mit an Bord sind aber auch die zahl­rei­chen Hard­ware­partner wie Lenovo, HP, Dell, Acer, Huawei und viele andere.

Kosten­loses Upgrade - wenn Voraus­set­zungen erfüllt sind

Bild: Twitter-Kanal "Windows" Windows 11 wird jedoch auch als kosten­loses Upgrade schritt­weise auf bestehenden Rech­nern mit Windows 10 instal­liert. Dabei werden aller­dings nur PCs zum Zuge kommen, die eine lange Liste von Voraus­set­zungen erfüllen. So wird ein vergleichs­weise neuer Prozessor verlangt. Das sind die Intel-Prozes­soren der achten Gene­ration, Zen-2-Chips von AMD sowie ARM-Chips der Serien 7 und 8 von Qual­comm. Damit werden die Benutzer älterer Systeme mit Prozes­soren aus Intels sechster oder siebter Gene­ration sowie älteren AMD-Modellen vom Wechsel zu Windows 11 ausge­schlossen.

Bei vielen Modellen aus den Jahren 2017 und früher wird das Upgrade auf Windows 11 aber auch daran schei­tern, dass die verwen­deten SoCs und Prozes­soren noch kein TPM-2.0-Modul inte­griert haben. Dabei handelt es sich um das umstrit­tene Trusted Plat­form Module (TPM) 2.0.

Mehr Schutz vor Cyber­kri­mina­lität?

Ob es Micro­soft gelingen wird, mit dem neuen Windows 11 in Verbin­dung mit der Sicher­heits­hard­ware moderner PCs die rapide wach­sende Cyber­kri­mina­lität einzu­däm­mern, werden die kommenden Monate und Jahre zeigen. Klar ist: Bei der Abwehr von Schad­pro­grammen, die ganze Compu­ter­netz­werke erobern und komplette Daten­bestände verschlüs­seln, könnte die Kombi­nation von Windows 11 und TPM eine wich­tige Rolle spielen.

Umstritten wird das TPM aber vermut­lich dennoch bleiben, auch wenn die PCs dadurch sicherer werden. Schließ­lich lassen sich mit dieser Archi­tektur auch Iden­titäten genauer erkennen als es manchen Anwen­dern gefällt. Damit könnte beispiels­weise ein Lizenz­manage­ment der instal­lierten Programme viel rigider umge­setzt werden als bislang.

Hohe Voraus­set­zungen für Windows 11 lösten Kritik aus

Micro­soft recht­fer­tigte sich Ende Juni in einem Blog-Eintrag: Windows 11 sei als komplettes Erleb­nis­paket konzi­piert und entwi­ckelt worden. "Wir brau­chen eine Mindest­sys­tem­anfor­derung, die es uns ermög­licht, Soft­ware und Hard­ware anzu­passen, um mit den Erwar­tungen und Bedürf­nissen der Menschen Schritt zu halten und den wahren Wert und die Leis­tung des PCs zu nutzen, um jetzt und in Zukunft die besten Erfah­rungen zu bieten." Dazu gehöre auch der TPM-Chip, der unter anderem ein sicheres Hoch­fahren der Rechner ermög­liche.

Anwen­derinnen und Anwender, die mit ihren Maschinen nicht Windows 11 nutzen können, erleiden kurz­fristig keine Nach­teile. Die Soft­ware­unter­stüt­zung für Windows 10 soll erst 2025 enden. Die Erfah­rung bei der Ablö­sung von inzwi­schen stark veral­teten Versionen wie Windows XP hat aller­dings gezeigt, dass viele private Nutzer und auch gewerb­liche Anwender sich vermut­lich nicht recht­zeitig um einen sicheren Ersatz kümmern werden.

Erwar­teter Umsatz­schub dank Windows 11

Für Micro­soft und seine Partner winkt mit dem geplanten Windows-10-Verfalls­datum aber ein riesiges Geschäft. Nach Exper­ten­schät­zungen sind derzeit rund 1,3 Milli­arden Personal Computer mit Windows 10 im Einsatz. Davon werden mehrere hundert Millionen Geräte beim Check mit der "PC Health App" von Micro­soft kein grünes Licht für einen Umstieg auf Windows 11 anzeigen. Diese Rechner werden über kurz oder lang ersetzt werden müssen. Und Micro­soft macht mit jedem neuen PC durch die Lizenz­gebühr der Hersteller schät­zungs­weise 25 Dollar Umsatz.

Einen Umsatz­schub könnte Windows 11 auch dem Segment der Produk­tivi­täts-Soft­ware bescheren. So wird das Kommu­nika­tions­tool Micro­soft Teams in Windows inte­griert, so dass eine noch schnel­lere und einfa­chere Kontakt­auf­nahme mit Kollegen, Freunden und der Familie möglich ist. Das dürfte die Umsätze des dazu­gehö­rigen Programm­pakets Office 365 fördern und Teams-Konkur­renten wie Zoom oder Slack Sorgen bereiten. Slack beschwerte sich wegen der Bünde­lung schon im Herbst bei der EU-Kommis­sion.

Koope­ration von Micro­soft und Amazon

Nicht recht­zeitig fertig zum Start von Windows 11 wurde die Funk­tion, auch Android-Apps auf dem Windows-PC laufen zu lassen. Die Unter­stüt­zung für Android-Anwen­dungen soll nun erst im kommenden Jahr Einzug halten. Micro­soft hat das Projekt zusammen mit Amazon entwi­ckelt. Der Inter­net­riese betreibt selbst einen App-Store für Android-Apps und macht damit Google Konkur­renz. Micro­soft bekäme über diese Koope­rationen zumin­dest in Ansätzen wieder einen Fuß in die Tür mit mobilen Apps, denn seit dem Aus für Windows Mobile verfügt der Soft­ware­gigant nicht mehr über eine eigene Mobil­platt­form.

An der Börse kamen die ange­kün­digten Windows-11-Inno­vationen gut an. Seit der ersten Vorstel­lung des Systems Ende Juni hat der Kurs der Micro­soft-Aktie um rund zehn Prozent zuge­legt. Dabei hat auch eine Rolle gespielt, dass Windows 11 bei den Technik-Jour­nalisten, die bereits mit der Beta-Version gear­beitet haben, durchweg gute Noten bekam.

PC-Kauf mögli­cher­weise verschieben

Poten­tielle Käufer, die sich einen neuen PC zulegen wollten, sollten aber wenn möglich den Kauf um einige Monate verschieben, raten Verbrau­cher­schützer. In der Corona-Krise haben Unter­nehmen, Orga­nisa­tionen und Schulen insbe­son­dere den Laptop­markt quasi leer­gekauft. Vor diesem Hinter­grund haben die Hersteller keinen Grund, attrak­tive Schnäpp­chen anzu­bieten. Im Sommer 2022 könnte die Lage anders aussehen.

