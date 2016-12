Home Hub: Windows 10 als Schaltzentrale fürs Smart Home

Nutzer sollen künftig ihr Smart Home via Windows 10 steuern können Welche Rolle wird Microsoft beim Trendthema Smart Home einnehmen? Bereits seit einiger Zeit gibt es Gerüchte, die darauf hindeuten, dass der IT-Konzern Heimvernetzungs-Features bei Windows 10 implementieren möchte. Nun wurden neue Informationen zum Microsoft-Projekt Home Hub publik:

Die englischsprachige Newsseite windowscentral.com hat einen ausführlichen Report zum Thema veröffentlicht, der einen möglichen Fahrplan für die Implementierung des Smart Home-Features Home Hub bei Windows 10 aufzeigt. Von offizieller Seite sind die Informationen zwar noch unbestätigt, doch die Angaben, die eine Quelle gegenüber windowscentral.com machte, klingen durchaus plausibel: Bei Home Hub soll es sich um ein Softwarefeature handeln, welches mit kommenden Feature-Updates in Windows 10 implementiert wird. Eine erste Kostprobe erhielten Anwender bereits mit dem Anniversary Update von Windows 10, welches die digitale Assistentin Cortana direkt auf dem Sperrbildschirm verfügbar machte. Dadurch können Anwender spontan auf die Cortana-Services zugreifen und müssen sich nicht erst erneut einloggen.

Mit künftigen Windows-10-Aktualisierungen sollen die Heimvernetzungs­features noch ausgeweitet werden und eine Connected-Home-App soll Einzug in das Betriebssystem erhalten, über die Nutzer vernetzte Geräte an steuern können.

Bis es allerdings soweit ist, werden wohl zunächst neue Funktionen implementiert, welche die Organisation vereinfachen. Laut dem Bericht sollen sich Aspekte des Home Hubs im kommenden Creators Update befinden, welches im Anfang 2017 erscheinen wird. Eine wesentlich umfangreichere Implementierung wird voraussichtlich aber erst Ende 2017 zusammen mit dem Release eines weiteren Feature-Updates (Redstone 3) erfolgen.

Wird Microsoft spezielle Home-Hub-Hardware veröffentlichen?

Home Hub ist vornehmlich ein Software-Feature von Windows 10, wie die Informationen vermuten lassen. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Microsoft auch ein passendes Gerät für Home Hub veröffentlichen wird. Schließlich hat der IT-Konzern bereits in der Vergangenheit Referenzhardware (Produktkategorie der Convertibles mit dem Surface) in den Markt eingeführt, die von bestimmten Aspekten des Betriebssystems (Tablet-Modus und Stifteingabe) besonders profitiert. Und auch die Veröffentlichung spezieller Home-Hub-Hardware von Drittanbietern liegt im Rahmen des Möglichen, gerade wenn man sich an einen Kühlschrank des Herstellers LG erinnert. So hatte der koreanische Hersteller zur IFA 2016 mit dem LG Smart InstaView einen Kühlschrank präsentiert, auf dem Windows 10 als Betriebssystem läuft.

In einem weiteren Artikel hatten wir über den Marktstart von Echo, Amazons digitaler Assistenten, berichtet.