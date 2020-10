Windows 10: Microsoft führt personalisierbare Installation ein

Micro­soft möchte den Anwen­dern künftig einen indi­vidu­ellen Einstieg für verschie­dene Zwecke in Windows 10 ermög­lichen. Einen Vorge­schmack gibt es in der neuen Insider Preview.

Der Einstieg in Windows 10 soll bald individueller erfolgen

Microsoft Micro­soft schafft demnächst eine bessere Perso­nali­sier­bar­keit während der Instal­lation von Windows 10. Künftig sollen Anwender eine passende Kate­gorie auswählen können, je nachdem ob sie den Computer für die Familie, die Unter­hal­tung, die Arbeit oder andere Szena­rien nutzen. Basie­rend auf der entspre­chenden Option erhalten User Vorschläge für Programme und Tools. Auch ange­passte System­ein­stel­lungen sind denkbar. Einen ersten Blick auf dieses Feature gewährt der Windows 10 Insider Preview Build 20231. Die Vorschau verän­dert jedoch nichts am Instal­lati­ons­pro­zess, sondern veran­schau­licht ledig­lich die kommende Erwei­terung.

Windows 10 wird persön­licher

Microsoft „Passen Sie Ihr Gerät an“, begrüßt die nahende Sektion des Windows-Setups den User. Darunter gibt es einen Infor­mati­ons­text zu erspähen, der auf indi­vidu­elle Tipps für Tools und Services sowie einen perso­nali­sierten Einstieg in das Betriebs­system hinweist. Es lassen sich eine oder mehrere Szena­rien für die Nutzung des PCs, Note­books, Tablets oder Conver­tibles konfi­gurieren. Micro­soft möchte damit das Out-of-Box-Erlebnis verbes­sern. Soll es ein reiner Fami­lien-Rechner werden, welcher eine Gemein­schaft samt Profilen und opti­mierten Sicher­heits­ein­stel­lungen hat? Oder soll es das neue Gaming-Domizil mit Verweisen auf kommende Titel sein? Das kommende Fenster mit neuen Anpassungen

Microsoft Ferner stehen die Kate­gorien „Schule“ mit Fokus auf das Verfassen von Notizen und Abhand­lungen „Unter­hal­tung“ für die Bereiche Videos, Internet und soziale Netz­werke, „Krea­tivität“ und „Geschäft“ zur Verfü­gung. Das neue Fenster des Instal­lati­ons­pro­zesses dient derzeit ausschließ­lich Demons­tra­tions­zwe­cken und nimmt keine Ände­rungen am System vor. Micro­soft möchte zunächst Feed­back von den Anwen­dern, um das Feature entspre­chend weiter­zuent­wickeln.

Stan­dard­pro­gramme lassen sich besser anpassen

Eine weitere Ände­rung von Windows 10 Insider Preview Build 20231 bezieht sich auf die benut­zer­defi­nierten Stan­dard­pro­gramme. Enter­prise-Kunden können ab sofort unter­schied­liche Vorein­stel­lungen für Datei­endungen verknüpft mit einem Gerät oder einem Konto fest­legen. So haben Sie etwa die Möglich­keit, auf einem Rechner respek­tive Account eine Word-Datei mit Micro­soft Word und anderswo mit Apache Open Office öffnen zu lassen. Das Entwick­ler­studio nutzt XML-Dateien, um diesen Vorgang zu reali­sieren.

Weiter­füh­rende Infor­mationen zur neuesten Insider Preview finden Sie in diesem Blog­bei­trag. Dort gibt es auch einen Link zum Down­load der ISO-Datei.