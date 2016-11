Spezielle Windows-10-Apps mit Cortana-, Windows-Hello- und Ink-Support

Windows 10: Nutzer können auch Spezial-Apps zugreifen Seit dem Release von Windows 10 haben Entwickler zahlreiche Apps für das aktuelle Microsoft-Betriebssystem veröffentlicht. Neben herkömmlichen Applikationen, die etwa das aktuelle Wetter anzeigen oder bei der Erstellung von PDF-Dateien helfen, gibt es Spezial-Apps, die spezifische Windows-10-Features unterstützen. Wir zeigen Ihnen, wo die Anwendungen auffindbar sind.

Microsoft hat bei Windows 10 neue Features eingeführt, die Spezial­hardware voraussetzen: Die Zeichenfunktion Windows Ink und die Loginfunktion Windows Hello. Während die Login-Funktion anfangs nur für das Betriebssystem genutzt werden konnte, hat Microsoft nach einiger Zeit auch Drittanbietern Zugriff gewährt. Dadurch ist das Feature nun auch bei einigen Nicht-Microsoft-Anwendungen implementiert. Doch auch abseits dessen gibt es interessante Spezialapplikationen:

Spezial-Apps mit Cortana-Support

Allen Nutzern steht die digitale Assistentin Cortana bei der Planung von Terminen und der Nutzung von Microsoft-Diensten zur Verfügung. Doch die Assistentin kann auch bei ausgewählten Windows-Apps genutzt werden. Eine Liste mit Anwendungen, die Cortana-Support bieten, ist auf der folgenden Store-Seite einsehbar.

Spezial-Apps mit Windows-Ink-Support

Für Windows Ink gibt es zahlreiche Apps Für die Stifteingabe hat Microsoft mit dem Anniversary Update die Ink-Plattform ins System integriert. Neben einigen Microsoft-Apps, die über einen Sifteingabe-Modus verfügen, gibt es auch Applikationen von Drittanbietern mit Windows-Ink-Unterstützung. Entsprechende Apps können Nutzer auf dieser App-Store-Seite einsehen.

Spezial-Apps mit Windows-Hello-Unterstützung

Per Fingerabdruck oder 3D-Kamera-Scan können sich Anwender bei dem 10er-Betriebssystem per Windows Hello ins System einloggen. Doch nicht nur Microsoft integriert das Login-Feature in seine Apps (etwa in den Webbrowser Edge), sondern auch andere Entwickler haben ihre Apps dahingehend optimiert, wie ein Blick auf diese Liste zeigt.

Transfomierte x86-Anwendungen

Microsoft stellt Entwicklern bei Windows 10 mit Project Centennial ein Tool zur Verfügung, welches die Transformierung von x86-Programmen in Store-Apps ermöglicht. Von dem Entwicklerwerkzeug haben bereits einige Programmierer Gebrauch gemacht und ihre Anwendungen sind nun auch im Windows-Store erhältlich. Um welche Apps es sich dabei genau handelt, können Benutzer auf dieser Seite einsehen.

Erweiterungen für den Microsoft Edge

Turn Off the Lights for Microsoft: Edge-Plugin ermöglicht komfortablere Videowiedergabe Nach dem Launch von Windows 10 vermissten Anwender beim vorinstallierten Webbrowser Edge zahlreiche Komfortfunktionen. Erst mit dem Anniversary Update, welches über ein Jahr nach dem Release erschien, lieferte Microsoft den Plugin-Support für den Browser nach. Fortan können Edge-Nutzer Erweiterungen installieren, mit denen sich etwa direkt im Browser Notizen anfertigen lassen oder die das Ansehen von Webvideos angenehmer gestalten. Interessanterweise werden die Browser-Erweiterungen direkt über den herkömmlichen Windows-App-Store bezogen. Eine Übersicht aller verfügbarer Add-ons für den Edge Browser finden Anwender auf dieser Seite.

Fazit

Die Auswahl an Windows-10-Apps nimmt stetig zu. Und auch wenn sich die Anzahl der Spezialapps derzeit noch in Grenzen hält, sind diese über die jeweiligen Unterkategorien relativ einfach einsehbar. Wie ein Spezial­feature des Betriebssystems in die jeweilige Anwendung integriert ist, können Nutzer meist auf der zugehörigen Detailseite der App in Erfahrung bringen.