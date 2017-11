Windows 10 on ARM zeigt sich in Geekbench-Datenbank

Windows 10 on ARM ist in der Geekbench-Datenbank aufgetaucht Benchmarks sind vor Jahren ein wichtiges Kriterium für den Kauf eines Smartphones gewesen. Mittlerweile legen nicht mehr so viele Käufer Wert auf den höchsten Benchmark-Score, da solch eine Zahl nicht mehr unbedingt die reale Leistung widerspiegelt. Und dennoch sind Benchmarks nicht selten aussage­kräftig.

So wie im aktuellen Fall bei Geekbench, wo ein Gerät mit der Bezeichnung Qualcomm CLS immer öfter auftaucht. Dabei handelt es sich womöglich um ein Referenz­gerät, auf dem das noch in der Entwicklung befindliche Windows 10 on ARM als Betriebs­system installiert ist.

Noch einiges an Arbeit für Microsoft

Was dem jüngsten Benchmark vom 9. November mit den Werten 1066 Punkte für Single-Core und 3631 Punkte für Multi-Core zu entnehmen ist, sind Details über die Anforderungen des Betriebs­systems an sich. Denn einige x86-Befehlssätze müssen für die ARM-Architektur emuliert werden, sodass ein Teil der Leistung für die Emulation sprich­wörtlich verbraten wird.

Zum Vergleich: Aktuelle Android-Smartphones mit dem gleichen Prozessor erzielen oftmals doppelt so hohe Werte, sowohl im Single-Core- als auch Multi-Core-Testverfahren.

Allerdings darf nicht vergessen werden, dass Windows 10 on ARM selbst nativ in 64-Bit arbeitet. Das schließt auch die meisten Windows-Programme von Microsoft mit ein, die nativ für das System entwickelt wurden. Jedoch werden Drittanbieter-Anwendungen, die aufgrund der technischen Einschränkungen ausschließlich als 32-Bit-Programme ausgeführt werden, von dieser Regelung ausgeschlossen.

Hinzu kommt, dass Geekbench nur als x86-Programm für die Windows-Plattform zur Verfügung steht, was den Schluss nahe legt, dass der Benchmark lediglich die Effizienz der x86-Emulation widerspiegelt, nicht aber die Leistungs­fähigkeit von Windows 10 on ARM selbst. So ist die synthetische Leistung aktuell am ehesten mit dem Einsteiger-Modell des Surface Pro 3 und dessen Intel Core i3-6006U vergleichbar, heißt es bei WindowsArea.

Ohnehin werden hauptsächlich UWP-Apps (Universal Windows Platform) gepusht werden, die nativ für die ARM-Architektur erstellt werden können. Der Vorteil von Windows 10 on ARM wiederum wäre, dass trotzdem jederzeit der Wechsel auf native Windows-Programme möglich ist - entsprechende Einbußen bei der Leistung müssen dann jedoch in Kauf genommen werden.

Mehr Ausdauer durch Windows 10 on ARM

Der womöglich größte Vorteil eines Notebooks mit ARM-Technologie und Windows 10 on ARM wäre der Energie­verbrauch, verglichen zur klassischen x86-Technologie von Intel und AMD. Die ARM-Architektur ist erheblich effizienter in Sachen Energie- und Ressourcen­verbrauch, sodass eine erheblich gesteigerte Laufzeit mit nur einer Akkuladung zu erwarten ist.

Außerdem proklamiert Microsoft mit Windows 10 on ARM bereits den Always-Online-PC, der quasi auch im Leerlauf Nachrichten erhalten kann und sofort einsatzbereit ist. Schließlich arbeitet ein ARM-System gerade im Leerlauf sehr Energie-sparend. Die ersten Geräte mit dem neuen Betriebs­system sollen noch dieses Jahr im Handel verfügbar sein, verspricht Microsoft.

Ein weiterer und nicht gerade unwichtiger Punkt ist der Preis: ARM-Prozessoren sind trotz ihrer Verfügbarkeit ausschließlich für Hardware-Hersteller deutlich preis­werter verglichen mit einem Intel-Core-Prozessor - von den passiven Kühl­möglichkeiten mal ganz abgesehen.

Ein erster Hardware-Partner mit konkreten Details ist HP, wie WinFuture in Erfahrung bringen konnte. In der CarePack-Datenbank von HP ist ein Notebook mit 12-Zoll-Display gelistet, dass mit mindestens 4_GB RAM, 128 GB internem Speicher und einem Snapdragon 835 geplant ist. Da es als Teil der Business-Linie geführt wird, könnte es einen umklappbaren Touchscreen inklusive Stylus-Unterstützung erhalten.

