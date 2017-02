Windows 10: App-in-Bild-Modus kommt per Update

Microsoft hat Nutzern von Windows 10 ein Feature in Aussicht gestellt, welches einem etwa während der Office-Arbeit Videos & Co. betrachten lässt.

Windows 10: Creators Update bringt neues PiP-Feature Es geht mit großen Schritten auf den Release des Creators-Updates zu, der für April 2017 geplant ist. Nun hat Microsoft ein neues Windows-10-Feature bekanntgegeben, welches Nutzer parallel zur Arbeit Videos in einem PiP-Modus betrachten lässt.

Die neue Funktion mit der Bezeichnung Compact Overlay window steht Entwicklern mit der veröffentlichten Vorabversion Build 15031 zur Verfügung. Als Beispiel führt Microsoft die Einblendung eines kleinen Videofensters in der rechten Bildschirmecke bei gleichzeitiger Verwendung von Excel an. Der Anwender soll dadurch Inhalte passiv konsumieren können, während er etwa an einem Office-Dokument arbeitet oder im Internet surft. Der große Vorteil des Overlay-Features: Die Apps in der Mini-Ansicht können nicht von anderen Fenstern überlagert werden.

Bis (Insider-)Nutzer allerdings selbst auf die Funktion zugreifen können, dauert es noch etwas. So wird Microsoft etwa die Film & TV- und die Skype-Vorschau-App erst in näherer Zukunft mit einem Update für das Feature startklar machen.

Der IT-Konzern erhofft sich zudem, dass Entwickler von Drittanbieter-Apps das Compact Overlay window-Feature ebenfalls in ihren Anwendungen integrieren und sich künftig dann auch andere Universal-Apps an die rechte Bildschirmecke anpinnen lassen. Spannend dürfte die Funktion unserer Ansicht nach vor allem bei VoD-Apps wie bei Maxdome, Netflix & Co. sein.

Game Mode & Win32-Anwendungen zu UWP-Apps

Der Game Mode wird ebenfalls ein fester Bestandteil des Creatores Updates sein. Sofern der Nutzer den Spielmodus aktiviert, soll sich Windows 10 im Hintergrund halten und weniger Systemressourcen in Anspruch nehmen, um dem PC-Spiel mehr Performance zu bescheren.

Weiterhin hat Microsoft im Rahmen eines Entwickler-Livestreams unter dem Motto Windows Developer Day – Creators Update nochmals die Transformierung von Win32-Anwendungen zu UWP-Apps in den Fokus gerückt. Mit den bereitgestellten Entwickler-Tools sollen sich bestehende Anwendungen einfach portieren lassen. Ein Vorteil der UWP-Apps ist die Verfügbarkeit im Windows App Store, weshalb Nutzer Aktualisierungen nicht über ein spezielles Update-Tool vornehmen müssen, sondern auf Wunsch Neuerungen automatisch eingespielt werden.

In einem weiteren Artikel haben wir eine Liste mit speziellen Windows-10-Apps zusammengestellt, die auch transformierte Win32-Anwendungen umfasst.