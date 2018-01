Fehlerbehaftete Updates sind AMDs eigene Schuld

Nachdem erste Berichte auftauchten, dass die Windows-Updates gegen Meltdown und Spectre bei AMD-basierenden Computern zu nicht mehr funktionierenden Geräten führten, stoppt Microsoft nun deren Verteilung. Wie der Konzern mitteilt, werden die folgenden Updates mit sofortiger Wirkung ausgesetzt:

3. Januar 2018 - KB4056897 (nur Security-Update)

9. Januar 2018 - KB4056894 (monatliches Rollup)

3. Januar 2018 - KB4056888 (OS Build 10586.1356)

3. Januar 2018 - KB4056892 (OS Build 16299.192)

3. Januar 2018 - KB4056891 (OS Build 15063.850)

3. Januar 2018 - KB4056890 (OS Build 14393.2007)

3. Januar 2018 - KB4056898 (nur Security-Update)

3. Januar 2018 - KB4056893 (OS Build 10240.17735)

9. Januar 2018 - KB4056895 (monatliches Rollup)

Weiter heißt es in dem Support-Dokument, dass AMD wohl selbst an den Fehlern der Updates Schuld sei. Laut den Informationen hätte AMD fehlerhafte Dokumentationen bereit­gestellt, die nicht auf etliche ältere Prozessor-Modelle anwendbar seien. In Folge dessen führen die von Microsoft entwickelten Updates zu dem bekannten Fehl­verhalten, da nicht die korrekten Anweisungen oder Speicher­adressen innerhalb der Chips angesprochen werden können.

Wer eines der genannten Updates bereits installiert hat, bekommt von Microsoft weiter­führende Links in dem Support-Dokument zur Verfügung gestellt, um das Fehlverhalten in den Griff zu bekommen.