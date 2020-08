Wiko Y61: Einsteiger-Smartphone für unter 90 Euro

Der fran­zö­si­sche Hersteller Wiko infor­miert in einer Pres­se­mit­tei­lung über das neue Einsteiger-Smart­phone Wiko Y61. Für eine UVP von unter 90 Euro gibt es ein groß­zü­giges 6-Zoll-IPS-Display, 16 GB Flash und das Betriebs­system Android 10. Ab heute ist das Budget-Handy bei ersten Händ­lern erhält­lich. Dabei stehen die Farben Grau, Grün und Gold zur Auswahl.

Beim Zubehör geizt das Unter­nehmen nicht und legt neben dem Netz­teil und dem Daten­kabel eine Schutz­hülle und eine Display­schutz­folie bei. Lohnt sich das Wiko Y61 im Vergleich zu den Konkur­renz­mo­dellen?

Für den kleinen Geld­beutel: Wiko präsen­tiert das Y61

Modernes Design: Wiko Y61

Wiko Wer nach einem Mobil­gerät für den Nach­wuchs oder einem Zweit­gerät sucht, ist in der Preis­klasse von unter 100 Euro gut aufge­hoben. Auch Menschen, die nicht das schnellste Handy mit der besten Kamera benö­tigen, dürfte ein güns­tiges Produkt genügen. Wiko offe­riert ab sofort für diese Ziel­gruppen das Y61 zu einer unver­bind­li­chen Preis­emp­feh­lung von 89,99 Euro.

Kommen wir zunächst zu den posi­tiven Aspekten dieses Smart­phones. Der 6 Zoll messende Bild­schirm ist für diese Preis­klasse ange­nehm groß dimen­sio­niert und verfügt über ein quali­ta­tives IPS-Panel. Sowohl Flash als auch Arbeits­spei­cher gehen mit 16 GB respek­tive 1 GB in Ordnung. Der Daten­platz lässt sich bei Bedarf via microSD-Karte erwei­tern. Android 10 in der Go Edition ist ein aktu­elles Betriebs­system und 3000 mAh als Akku­ka­pa­zität ausrei­chend. Die Haupt­ka­mera des Wiko Y61 stemmt 8 Mega­pixel, die Front­ka­mera 5 Mega­pixel, was beides absolut vertretbar ist. Als Chip­satz findet der MediaTek 6761WE mit vier Prozes­sor­kernen (maximal 1,8 GHz Takt) und LTE-Cat.4-fähigem Modem (bis zu 150 MBit/s im Down­load) Verwen­dung. Keine Rekord­werte, für die meisten rudi­men­tären Aufgaben aber ausrei­chend.

Nach­teile und Konkur­renten des Wiko Y6

Farben des Wiko Y61

Wiko Während Bild­schirm­größe und Panel genügen, ist es um die Display­auf­lö­sung etwas mager bestellt. Es wird ledig­lich FWGA+ (960 x 480 Pixel) geboten, was in über­schau­baren 179 ppi resul­tiert. Laut Hersteller-Daten­blatt besitzt selbst die Haupt­ka­mera keinen Auto­fokus und aber­mals wird der betagte Micro-USB-Stan­dard bemüht. Letz­terer ist jedoch auch bei den Offerten der Wett­be­werber ein häufiger Gast.

Sieht man sich nach einem aktu­ellen Android-10-Smart­phone im Preis­be­reich von 90 Euro um, ist die Auswahl über­schaubar. Soll es ein möglichst großes Display sein und die Schärfe sowie die Kamera spielen eine unter­ge­ord­nete Rolle, ist das Wiko Y61 eine Über­le­gung wert.

Ansonsten empfehlen wir das Nokia 1.3. Dessen Bild­schirm ist mit 5,71 Zoll zwar kleiner, löst jedoch mit 1520 x 720 Pixel (295 ppi) auf. Eine Kamera mit Auto­fokus und ein etwas schnel­lerer Chip­satz (Qual­comm QM215) sind weitere Vorteile.

Das Huawei Y5p (2020) hat zwar eine über­schau­bare Anzeige (5,45 Zoll), die aller­dings eben­falls eine HD+-Auflö­sung stemmt. Ferner ist der Spei­cher im Vergleich zum Wiko Y61 doppelt so groß (32 GB Flash nebst 2 GB RAM) und es wurde ein Auto­fokus verbaut. Beim Alcatel 1B gibt es 13 Mega­pixel samt auto­ma­ti­scher Fokus­sie­rung, 2 GB RAM, 16 GB Flash und ein 5,5 Zoll messendes Display, welches 1440 x 720 Pixel stemmt.