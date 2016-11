Schnäppchen-Check: Dual-SIM-Smartphone für 149 Euro

Kaufland bietet ab dem 24. November ein Dual-SIM-Smartphone von Wiko für 149 Euro an. Wir haben den Schnäppchen-Check gemacht und zeigen, ob sich der Kauf lohnt.

Wiko Pulp bei Kaufland im Angebot Bei Kaufland ist ab dem 24. November das Wiko Pulp (3G-Version) für 149 Euro verfügbar. Das Smartphone finden die Interessenten in der Vitrine der Kaufland-Filialen. Wir haben den Schnäppchen-Check gemacht und zeigen, ob es das Wiko Pulp im Online-Handel günstiger gibt.

Wiko Pulp 3G Datenblatt

Ein kurzer Preis-Vergleich macht deutlich, dass das Kaufland-Angebot mit dem Wiko Pulp bereits eines der Günstigsten ist. Allerdings bieten auch andere Händler online das Smartphone zu einem ähnlichen Betrag (inklusive Versandkosten) an. Ein richtiges Schnäppchen ist es damit nicht, aber günstig.

Diese Ausstattung hat das Wiko Pulp

Das Display des Wiko Pulp misst 12,7 Zentimeter in der Diagonale (5 Zoll) bei einer Auflösung von 720 mal 1280 Pixel (Pixeldichte: 294 ppi). Im Inneren arbeitet ein Octa-Core-Prozessor, dessen Kerne mit je 1,4 GHz getaktet sind. Der CPU stehen 2 GB RAM zur Seite. Der interne Speicher bietet eine Kapazität von 16 GB und ist über einen microSD-Slot mit einer Speicherkarte um bis zu 64 GB erweiterbar.

Das Wiko Pulp ist ein Dual-SIM-Smartphone und besitzt zwei Micro-SIM-Karten-Slots. Dabei wird Dual-SIM-Standby unterstützt. Manko: Es handelt sich um einen Hybrid-Slot. So muss sich der Besitzer entscheiden, ob er die Dual-SIM-Fähigkeit oder die Speicher­erweiterung mit einer microSD-Karte verwenden möchte. Für Schnappschüsse steht auf der Rückseite des Smartphones eine 13-Megapixel-Kamera zur Verfügung; Selfies gelingen mit einer 5-Megapixel-Frontkamera. Ins Internet gelangt der Nutzer mit dem Smartphone entweder per WLAN-n (2,4 GHz) oder je nach Verfügbarkeit per Mobilfunk über HSPA+ mit bis zu 42,2 MBit/s im Downstream. Der Akku bietet eine Kapazität von 2500 mAh. Das Smartphone misst 143 ,9 mal 72,2 mal 8,5 Millimeter bei einem Gewicht von 149 Gramm.

Eine Übersicht mit allen weiteren Details zum Dual-SIM-Smartphone erhalten Sie auf dem Datenblatt zum Wiko Pulp.