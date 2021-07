Wiko Power U30 und Y62: Besonders ausdauernd und günstig

Der fran­zösi­sche Hersteller Wiko meldet sich mit zwei neuen Smart­phones, dem Wiko Power U30 und dem Wiko Y62, zurück. Beim Power-Modell ist der Name Programm, denn es wartet eine auflad­bare Batterie mit 6000 mAh auf den Nutzer. Ein 6,82 Zoll messendes Display und eine Triple-Kamera zählen zu den weiteren Ausstat­tungs­merk­malen. Wem ein Handy mit 6,1 Zoll großer Anzeige und Single-Haupt­kamera genügt, könnte sich mit dem Y-Modell anfreunden. Ab sofort ist das Wiko Power U30 für 179,99 Euro und das Wiko Y62 für 89,99 Euro erhält­lich.

Neue Smart­phone-Einstei­ger­klasse aus Frank­reich

Das Wiko Power U30 in voller Pracht

Wiko

Was war denn eigent­lich bei Wiko los? Längere Zeit hörte man nichts mehr von der fran­zösi­schen Firma, bis wir kürz­lich uner­wartet eine Einla­dung zu einer Pres­sekon­ferenz erhielten. An dieser nahmen wir am gest­rigen Donnerstag teil. Hierbei schil­derte uns der Sales Director Fatih Kara­pinar, dass man mit den Auswir­kungen der Pandemie zu kämpfen hatte. Unter anderem Lock­downs und die strengen Restrik­tionen für den Verkauf in deut­schen Läden verzö­gerten die Markt­ein­füh­rung der neuen Modelle. Nun sind die neuen Handys aber da und eine Liefer­knapp­heit soll es nicht geben, man habe genug Exem­plare parat.

Ausdau­erndes Telefon: Wiko Power U30

Wiko Power U30 in Mint

Wiko Sehen wir uns zuerst das Wiko Power U30 an. Der Hersteller ist stolz darauf, das laut DxOMark am längsten durch­hal­tende Smart­phone im Preis­bereich von unter 200 Euro im Port­folio zu haben. Mit dem 6000-mAh-Akku soll das Handy bis zu vier Tage am Stück durch­halten. Die Anzei­gefläche des IPS-LCD ist mit 6,82 Zoll ordent­lich, die Auflö­sung mit 1640 x 720 Pixel aber etwas mager. Unseren Berech­nungen nach ergibt das eine Schärfe von 263 ppi. Ange­trieben wird das Wiko Power U30 vom SoC MediaTek Helio G35 (Octa-Core, bis zu 2,3 GHz) und 4 GB RAM.

An Daten­platz stehen 64 GB (erwei­terbar per microSD) zur Verfü­gung. Die rück­sei­tige Triple-Kamera setzt sich aus Weit­winkel (13 MP), Tiefen­sensor (2 MP) und einer KI-Einheit (0,3 MP) zusammen. Ob letz­tere im Alltag einen Vorteil bringt, bleibt abzu­warten. Selfies werden mit 8 Mega­pixel geschossen. Die Konnek­tivität des Wiko U30 Power setzt sich aus LTE (bis zu 150 MBit/s im Down­load), WLAN (802.11n, 2,4 GHz), GPS, Blue­tooth 4.2, einem rück­sei­tigen Finger­abdruck­sensor, USB Typ C und einer 3,5-mm-Klin­ken­buchse zusammen. Als Betriebs­system findet Android 11 Verwen­dung.

Inklu­sive Zubehör-Paket: Wiko Y62

Das Wiko Y62 kommt in drei Farben

Wiko Wenn ein Handy vor allem günstig sein soll, könnte das Wiko Y62 einen Blick wert sein. Es wartet mit einem 1560 x 720 Pixel auflö­senden und 6,1 Zoll messenden IPS-LCD auf. Vom SoC MediaTek Helio A22 und dessen 1,8 GHz taktendem Octa-Core-Prozessor sollte man keine Leis­tungs­wunder erwarten. Aufgrund von 1 GB RAM hält sich das Multi­tas­king in Grenzen. Dennoch wird Android 11 geboten. Der 16 GB umfas­sende Flash-Spei­cher kann mit einer microSD-Karte ergänzt werden. Kamera-tech­nisch gibt es jeweils hinten und vorne ein 5-MP-Modul. Mit 3000 mAh ist der Akku zwar nicht allzu üppig, er lässt sich aber, ein Novum heut­zutage, austau­schen.

Wenn es um die Schnitt­stellen geht, offe­riert das Wiko Y62 LTE Cat. 4 (maximal 150 MBit/s), WLAN 802.11n mit 2,4 GHz, Blue­tooth 4.2, GPS, Micro-USB und eine 3,5-mm-Klin­ken­buchse. Der Hersteller erwei­tert das obli­gato­rische Zubehör bei diesem Modell um eine trans­parente Schutz­hülle und eine vorin­stal­lierte Display­schutz­folie.

Wiko Power U30 und Y62: Preis und Verfüg­bar­keit

Schutzhülle des Wiko Y62

Wiko Wir haben die Online-Verfüg­bar­keit der beiden Smart­phone-Neuheiten über­prüft. Das Wiko Power U30 ist unter anderem bei digi­talo, Otto, Voel­kner und diversen Amazon-Händ­lern zu haben. Während sich digi­talo und Otto an der UVP in Höhe von 179,99 Euro orien­tieren, liegen die anderen Händler ein wenig darüber. Als Farben stehen Carbon Blue, Midnight Blue und Mint zur Auswahl. Ein ähnli­ches Bild zeigt sich beim Wiko Y62. Digi­talo und Otto berechnen die UVP (89,99 Euro), Voel­kner liegt leicht darüber und die Amazon-Händler verlangen teils über 100 Euro. Sie können sich zwischen Dark Blue, Light Blue und Mint entscheiden.

