Was gibt es Neues bei Wifi Calling?

In der heutigen Podcastfolge geht es um Wifi Calling und dessen Einsatzmöglichkeiten.

Statt übers Mobilfunknetz können Nutzer auch per WLAN telefonieren. Dadurch lassen sich etwa auch Telefonate an Orten führen, an denen es keinen oder kaum Mobilfunkempfang gibt. Die Verwendung der Funktion ist mit Ausnahme von Vodafone bei den großen Netzbetreibern zudem kostenfrei. Allerdings gibt es einige Voraussetzungen zu erfüllen, um von dem Feature profitieren zu können. Sofern der Nutzer alle Erfordernisse erfüllt, kann er Wifi Calling auch im Ausland einsetzen und beim Telefonieren sparen. Allerdings gibt es hier auch Stolpersteine, über die Markus im Podcast unterrichtet.

Etwas außergewöhnlich ist die Nutzung von Wifi Calling im Flugzeug. Markus hat sich dennoch nicht davon abbringen lassen und einen Test auf seinem US-Flug gemacht. Ebenfalls hatten wir kürzlich über die Verfügbarkeit von Wifi Calling bei einem Drillisch-Discounter berichtet, worauf wir ebenfalls im Podcast zu sprechen kommen. Und auch der Start von Wifi Calling bei den Multicards von o2 bleibt nicht unerwähnt.

