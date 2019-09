WiFi: Nach 2,4 und 5 kommen bald auch 6 GHz

Im Mobil­funk ist es seit Jahren üblich, jede neue Genera­tion auch mit neuen Frequenzen auszu­statten: 2G/GSM bei 900 und 1800 MHz, 3G/UMTS bei 2100 MHz, 4G/LTE bei 800 und 2600 MHz, 5G bei 700 und ab 3400 MHz und künftig auch noch im Milli­meter­band (letz­teres in Europa voraus­sicht­lich bei 28 GHz). Und wo bleibt dabei im Vergleich das draht­lose WiFi-Heim­netz­werk? Die letzte Frequenz-Erwei­terung dort, nämlich die Zutei­lung des 5-GHz-Bandes, erfolgte bereits 1999, also vor 20 Jahren, auch, wenn entspre­chende Geräte direkt nach dem Start noch rar gesät waren und erst später den Main­stream erreichten. Zwar wurde zwischen­zeit­lich WiFi 802.11ay einge­führt, das sogar bei 60 GHz funkt, aber das ist wirk­lich Spezi­alan­wendungen vorbe­halten, wo Router und Endgerät direkte Sicht­verbin­dung zuein­ander haben.

Die Frage nach dem "wo bleibt WiFi" stellten sich auch die Verant­wort­lichen bei Broadcom und Qual­comm. Sie veröf­fent­lichten daher eine Studie, wie sehr WiFi von zusätz­lichen 500 MHz im "Mid Band" bei einstel­ligen Giga­hertz-Werten profi­tieren würde, und stellten bei der in den USA für die Frequenz­vergabe zustän­digen Federal Commu­nica­tion Commis­sion (kurz FCC) einen Antrag auf weitere 500 MHz Band­breite. Sie waren dann entspre­chend positiv über­rascht, als sie sogar 1200 MHz erhielten, wenn auch mit einem gewal­tigen Pfer­defuß: Diese Frequenzen, die über­wiegend im 6-GHz-Band liegen, sind bereits in Benut­zung. Und die bishe­rigen Benutzer werden auch nicht verschwinden.

Teilen von Frequenzen ist Stan­dard



Vorschlag für neue WiFi-Frequenzen im Bereich um 6 GHz: Insgesamt 1200 MHz stehen in den USA zur Verfügung, in Europa immerhin 520 MHz. Vorschlag für neue WiFi-Frequenzen im Bereich um 6 GHz: Insgesamt 1200 MHz stehen in den USA zur Verfügung, in Europa immerhin 520 MHz.



Lage und Bandbreite der neuen für WiFi vorgesehenen Frequenzen Lage und Bandbreite der neuen für WiFi vorgesehenen Frequenzen

Satel­liten-Uplink und Richt­funk

Nun hat WiFi die unli­zenzierten Frequenzen immer schon mit anderen Diensten geteilt: Bei 2,4 GHz funken auch Blue­tooth und ZigBee. Mikro­wellen heizen mit dieser Frequenz sogar das Essen auf. Weil Mikro­wellen­gehäuse nie ganz dicht sind, gelangt immer auch ein kleiner Teil der starken Sende­leis­tung nach außen. Das war damals der Grund für die Allge­mein­zutei­lung in diesem Bereich: Wenn die Frequenzen um 2,4 GHz wegen der Stör­möglich­keit durch die Mikro­wellen eh nicht für kommer­zielle Funk­dienste verwendet werden, dann wird auch durch die Allge­mein­zutei­lung dieser Frequenzen die Situa­tion nicht verschlech­tert. Trotz - oder viel­leicht sogar wegen - dieses "sozia­listi­schen" Ansatzes ist das Geschäft mit 2,4-GHz-Endge­räten zum Multi-Milli­arden-Markt geworden. In keinem anderen Band tummeln sich so viele Endge­räte wie rund um 2,4 GHz: Neben klas­sischen vernetzten IT-Geräten wie Smart­phones, Routern, Laptops und Druckern inzwi­schen auch immer mehr Laut­spre­cher, Kameras, Licht­schalter, Heizungs­ther­mostaten und unzäh­lige weitere Smart-Home-Geräte. Die Zahl der Endge­räte im durch­schnitt­lichen Heim­netz verdop­pelt sich alle zwei Jahre.Die WiFi-Tech­nologie musste also schon immer damit klar­kommen, dass die Funk­bänder auch von anderen mit genutzt werden. Einer der maßgeb­lichen Treiber bei der Entwick­lung neuer WiFi-Stan­dards war immer schon, die gleich­zeitige Nutzung desselben Kanals durch unter­schied­liche Geräte besser zu managen und die totale Verstop­fung zu verhin­dern. Es gibt aber einen weiteren funda­mentalen Unter­schied: Bei 6 GHz müssen die WiFi-Netze künftig nicht nur mit Störungen durch andere Sender klar­kommen. Sie müssen darüber hinaus auch sicher­stellen, andere, lizen­zierte Funk­dienste selber nicht zu stören! Das war bei 2,4 und 5 GHz bisher kein Problem: Da keiner eine Lizenz hatte, durfte jeder jeden stören und jeder Dienst musste seine eigene Tech­nologie entwi­ckeln, um mit diesen Störungen klar­zukommen.



Lage und Bandbreite der neuen für WiFi vorgesehenen Frequenzen Lage und Bandbreite der neuen für WiFi vorgesehenen Frequenzen

Die beiden Nutzungen des zitierten 6-GHz-Bands sind Satel­liten-Uplinks und Richt­funk-Verbin­dungen. Bezüg­lich der Satel­liten-Uplinks ist die Vermei­dung von Störungen einfach: Entspre­chende Uplink-Antennen senden meist mit mehreren Watt Sende­leis­tung auf einer recht kleinen Band­breite (einige 10 MHz) und vor allem mit stark fokus­sierten Para­bolan­tennen. WiFi-Router haben hingegen Rund­strahl­antennen, und was dann in 36 000 km Entfer­nung von deren Signal noch bei einem geosta­tionären Satel­liten ankommt, ist wirk­lich minimal und nicht mehr in der Lage, dort den Empfang zu stören.

Schwie­riger ist die Situa­tion bei den Richt­funk-Verbin­dungen: Die verwen­deten Richt­funk­antennen sind, da sie für hori­zontalen Blick auf einem Masten montiert werden, meist deut­lich kleiner als Satel­liten­antennen, die erdnah mit "Blick nach oben" instal­liert sind. Der kleine Anten­nendurch­messer vergrö­ßert aber den Öffnungs­winkel, aus dem Stör­signale empfangen werden können. Oft werden zudem Punkt-zu-Multi­punkt-Verbin­dungen genutzt: Der zentrale "Punkt", der gleich­zeitig mit vielen anderen "Multi­punkten" spricht, ist dann sogar ein Rund­strahler oder eine wenig gerich­tete Sektor­antenne, wie man sie mit 120 Grad, 60 Grad oder verein­zelt auch nur 30 Grad Öffnungs­winkel zuhauf bei Mobil­funk-Basis­stationen findet. Gerade dieser zentrale Knoten ist dann aber auch für Stör­sender in der Nähe "empfäng­lich".

Die - verhalten - gute Nach­richt: Richt­funk-Verbin­dungen sind relativ dünn gesät. An bzw. über den meisten Orten findet man nur null bis zwei Verbin­dungen und diese auch meist mit über­schau­barer Band­breite von bis zu 30 MHz pro Kanal. Wenn von den genannten 1200 MHz, die nun zuge­teilt werden sollen, an einem typi­schen Standort nur 2 x 30 MHz nicht genutzt werden können, verbleiben immer noch 1140 MHz freies Spek­trum - viel mehr, als bisher für WiFi bei 2,4 und 5 GHz zur Verfü­gung steht!

Erst mal in die Daten­bank schauen



Automated Frequency Coordinater (AFC) für WiFi bei 6 GHz Automated Frequency Coordinater (AFC) für WiFi bei 6 GHz

Die Situa­tion wird sogar noch besser: Bei Verbin­dungen inner­halb geschlos­sener Räume mit nied­riger Sende­leis­tung kann man sogar sicher sein, dass bei 6 GHz so wenig Signal nach draußen dringt, dass es keine Störungen geben wird. Also nur WiFi-Netze im Freien oder WiFi-Netze mit stär­kerer Sende­leis­tung (letz­tere auch drinnen) müssen sich über­haupt "Sorgen" machen, lizen­zierte Empfänger zu stören. Um das zu vermeiden, planen die WiFi-Anbieter eine Daten­bank-Lösung: Die Regu­lierungs­behörden (wie die FCC in Amerika oder die Bundes­netz­agentur in Deutsch­land) tragen die lizen­zierten Richt­funk-Verbin­dungen in eine elek­troni­sche Karte ein. Der WiFi-Router loka­lisiert seinen Standort (zum Beispiel per GPS) und ermit­telt dann anhand der elek­troni­schen Karte, welche Frequenzen an seinem Standort frei sind. Diese, und nur diese, Frequenzen erlaubt er dann auch den Endge­räten in seiner Umge­bung, zu verwenden.

Anders als bei der im 2,4- und 5-GHz-Band gängigen Praxis, dass einge­schal­tete Smart­phones auf der Suche nach neuen Netzen auf allen Kanälen regel­mäßig kurze Anfrage-Pakete ausstrahlen, müssen beweg­liche WiFi-Endge­räte bei 6 GHz sich "ruhig" verhalten, bis sie eine Kanal­zutei­lung erhalten haben. Letz­tere lässt sich entweder über die bestehenden Frequenz­bänder aushan­deln, oder die Smart­phones lauschen im 6-GHz-Band passiv auf die Beacons der Router, auf die sie dann antworten, statt selber aktiv nach Routern zu suchen. Ange­sichts der in der Regel deut­lich höheren Reich­weite des 2,4-GHz-Bandes sollte es aber kein Problem sein, die 6-GHz-Verbin­dungen über das 2,4-GHz-Band auszu­handeln.

Die welt­weite Fina­lisie­rung der Frequenz­zutei­lung - in Europa übri­gens mit ca. 500 MHz nicht ganz so üppig wie in den USA, aber immer noch reich­lich - erwartet Qual­comm für das kommende Jahr. Erste Produkte dürften schon kurz danach auf den Markt kommen: Wahr­schein­lich müssen die bereits bestehenden 5-GHz-Antennen nur wenig umge­staltet werden, um auch den angren­zenden Bereich bei 6 GHz mit abzu­decken. Die größten Ände­rungen werden aufgrund der genannten Daten­bank-Abfragen bei der Firm­ware von leis­tungs­starken WiFi-Routern nötig sein. Diese werden auch durch den zusätz­lichen GPS-Empfänger etwas aufwän­diger in der Herstel­lung. Die Vorteile - große Band­breite in bisher kaum genutzten Frequenz­berei­chen - dürften aber die Nach­teile bei weitem über­wiegen.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)