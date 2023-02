WhatsApp: Untertitel für Sprachnachrichten kommen

Das WhatsApp-Entwick­ler­studio tüftelt an span­nenden Neue­rungen, zum einen termi­nier­bare Anrufe für Grup­pen­chats und zum anderen die Tran­skrip­tion für Sprach­nach­richten. In den jüngsten Beta­ver­sionen des Messen­gers lassen sich Eindrücke der Features erspähen. So können Grup­pen­mit­glieder künftig einen Anruf samt Benach­rich­tigung und Erin­nerung für andere Teil­nehmer planen. Wenn man situa­tions­bedingt keine Sprach­nach­richt abhören kann, dürfte wiederum die Über­set­zung in Text­form vorteil­haft sein. Letzt­genannte Funk­tion wird nach einer Unter­bre­chung jetzt weiter­ent­wickelt. Nutzbar sind beide Features noch nicht.

WhatsApp: Termi­nier­bare Grup­pen­anrufe kommen

Die planbaren Gruppenanrufe

WABetaInfo Bald müssen Grup­pen­mit­glieder keine externen Apps mehr bemühen, um ein bevor­ste­hendes Gespräch nicht zu verpassen. WABetaInfo entdeckte in der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.23.4.4 für Android plan­bare Grup­pen­anrufe. So lassen sich Meetings im Vorfeld für alle Teil­nehmer sichtbar termi­nieren. Die Funk­tion wird direkt im jewei­ligen Grup­pen­chat genutzt. Sie steht als weitere Option neben dem regu­lären Grup­pen­anruf zur Auswahl. Wurde das Feature ange­klickt, erscheint ein Einga­befenster für die Details des bevor­ste­henden Gesprächs.

Es lassen sich ein Titel, ein Datum und eine Uhrzeit fest­legen. Ferner ist unter den Einga­befel­dern ein Hinweis erkennbar, dass Grup­pen­mit­glieder eine Benach­rich­tigung über den geplanten Anruf erhalten. WhatsApp erin­nert die Teil­nehmer noch­mals, bevor das Tele­fonat beginnt. Mit einem Klick auf „Create“ (Erstellen) wird die Planung abge­schlossen. In einem späteren Beta-Update dürfte die Funk­tion Einzug halten. Aktuell ist sie noch nicht nutzbar.

WhatsApp: Sprach­nach­richten-Tran­skrip­tion naht

Nahende Transkription

WABetaInfo Im September 2021 wurde bekannt, dass WhatsApp Inc. an der Über­set­zung von Sprach­nach­richten in Text­form arbeitet. Aller­dings wurde die Entwick­lung im Mai 2022 auf Eis gelegt. Wie WABetaInfo mitteilt, gehen die Arbeiten nun weiter. In der Beta­ver­sion 2.23.3.73 des Messen­gers für iOS gibt es einen entspre­chenden Hinweis. Ein Hinweis­text schil­dert, dass die Tran­skrip­tion für eine Sprach­nach­richt nicht verfügbar sei, da keine Wörter erkannt wurden. Dies könne an der falschen Sprache liegen. Man soll die Sprache ändern. Die Tran­skrip­tion wird offline bewerk­stel­ligt. Wann man sie nutzen kann, bleibt abzu­warten.

