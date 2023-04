WhatsApp auf Zweit-Handy ist offiziell

Quelle: whatsapp.com, Screenshot: teltarif.de Der WhatsApp Messenger lässt sich künftig auf mehreren Smart­phones mit dem glei­chen Konto nutzen. Das hat Meta als Betreiber der Chat-Platt­form jetzt in einem Blog­bei­trag offi­ziell ange­kün­digt. Das Update werde bereits für erste Nutzer einge­führt und soll in den kommenden Wochen welt­weit zur Verfü­gung stehen.

Einige Nutzer von Android-Smart­phones konnten den WhatsApp Messenger schon seit Ende vergan­genen Jahres auf einem Zweit-Handy verwenden, wenn sie die Beta-Version der Anwen­dung instal­liert hatten. Mitt­ler­weile steht die Funk­tion für deut­lich mehr Inter­essenten auf der Android-Platt­form zur Verfü­gung.

In die Beta-Version von WhatsApp für iOS hat es das Mehr­geräte-Feature bislang nicht geschafft. Wenn Meta die Funk­tion in den kommenden Wochen allen Nutzern zugäng­lich machen möchte, wird der Compa­nion Modus wohl direkt in die stabile Version des Messen­gers inte­griert und ein vorhe­riger Beta-Test entfällt.

Zweit-Handy ist eines von vier verknüpften Geräten

Quelle: whatsapp.com, Screenshot: teltarif.de WhatsApp zufolge sind zusätz­liche Mobil­tele­fone den Desktop-Clients für den Messenger gleich­gestellt. Das heißt, es bleibt bei der Begren­zung auf vier verknüpfte Geräte. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich dabei um Smart­phones, Tablets oder Desktop-Clients (WhatsApp Desktop bzw. WhatsApp Web) handelt. Alle Nach­richten, Medien und Anrufe werden wie bisher Ende-zu-Ende-verschlüs­selt.

Wie es weiter heißt, lassen sich die verknüpften Geräte auch dann nutzen, wenn das Haupt-Smart­phone nicht mit dem Internet verbunden ist. Das klappt nur für einen begrenzten Zeit­raum (bei WhatsApp Desktop/Web waren das bisher 14 Tage), wie Meta einräumt. Danach muss das Haupt-Gerät wieder online gebracht werden, um den Account auf den anderen Smart­phones, Tablets und Compu­tern weiter zu nutzen.

WhatsApp hat zudem eine Verbes­serung für die Verknüp­fung "beglei­tender" Geräte ange­kün­digt. So sollen Nutzer ihre Rufnummer auch auf WhatsApp Web eingeben können, um einen einma­ligen Code zur Geräte-Verknüp­fung zu bekommen. Das Einscannen eines QR-Codes ist dann nicht mehr erfor­der­lich. Künftig soll diese Neue­rung auch "auf weiteren beglei­tenden Geräten" nutzbar sein, etwa auf einem zweiten Mobil­telefon.

