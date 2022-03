WhatsApp: Verbesserte Privatsphäre und neue Emojis

Der Messenger WhatsApp wird durch Neue­rungen in Form einer erwei­terten Einstel­lung für die Privat­sphäre und zusätz­lichen Emojis aufge­wertet. Diese halten in den jüngsten Android-Beta­ver­sionen des Kommu­nika­tions­tools Einzug. Wer sich daran gestört hat, dass die Option „Meine Kontakte außer“ für die Anzeige „Zuletzt online“ fehlte, erhält Abhilfe durch diese Updates. Mit den neuen Unicode stan­dar­disierten Emojis lassen sich hingegen noch präziser Gefühle ausdrü­cken. Unter anderem gibt es ein Smiley mit Tränen in den Augen, eines, das salu­tiert und Hände, die ein Herz formen.

WhatsApp führt zusätz­liche Privat­sphären-Einstel­lung ein

Neue WhatsApp-Betas sind da

Andre Reinhardt Manche Infor­mationen im Messenger möchte man nicht immer oder nur mit einer Auswahl von Personen teilen. Dazu zählt auch der WhatsApp-Zeit­stempel „Zuletzt online“. Unter Umständen kann dieser für ange­spannte Situa­tionen sorgen. Beispiels­weise, wenn man sich lange Zeit mit einer Antwort lässt, das Gegen­über aber sieht, dass man erst kürz­lich online war. Wer solchen poten­ziellen Unan­nehm­lich­keiten durch bestimmte Teil­nehmer entgehen möchte, sollte auf die neueste WhatsApp-Beta­ver­sion aktua­lisieren. Durch WABetaInfo wurden wir nämlich darauf aufmerksam, dass es damit jetzt die Option „Meine Kontakte außer“ für „Zuletzt online“ gibt. Neue Option bei „Zuletzt online“

Andre Reinhardt Der Messenger-Experte weist darauf hin, dass das Feature für Anwender mit der Version 2.22.9 und 2.22.8 zur Verfü­gung steht. Tatsäch­lich konnten wir die Funk­tion aber auch schon mit der Version 2.22.7 nutzen. Vor vier Monaten vollzog das Entwick­ler­studio mit der Beta 2.21.23.14 bereits eine kurze Erpro­bungs­phase der Einstel­lung in einem kleinen Kreis.

WhatsApp erhält über drei Dutzend neue Emojis

Insge­samt 37 neue Arten, seine Gefühls­lage oder Meinung über den Messenger auszu­drü­cken, bringt die WhatsApp-Beta­ver­sion 2.22.8.8 mit sich. Dies berich­tete WABetaInfo. Ob Smiley mit Tränen in den Augen oder ein Finger­zeig, die Auswahl wurde umfang­reich aufge­stockt. Dabei lassen sich jene mit Händen passend zur eigenen Ethni­zität konfi­gurieren. Unsere selbst erstellten Bild­schirm­fotos verglei­chen Ausschnitte von Emoti­cons der älteren und neueren WhatsApp-Beta­ver­sion. Wir erhielten bereits die Fassung 2.22.8.9. Apple führte die zusätz­lichen Emojis unlängst für iOS 15.4 ein. Emoji-Vergleich, ein paar der neuen sind rot markiert

Andre Reinhardt Demnächst könnte WhatsApp mit 2-GB-Medi­enda­teien umgehen.