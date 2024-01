WhatsApp: Sticker-Tool für Windows & angepinnte Events

WhatsApp wird dank neuer Features noch prak­tischer, derzeit tüftelt das Entwick­lers­tudio an einem Sticker-Tool für Windows und an anheft­baren Events. User, die am Beta­test­pro­gramm des Chat­pro­gramms auf der Micro­soft-Platt­form teil­nehmen, können sogar jetzt schon persön­liche, virtu­elle Aufkleber kreieren. So lassen sich aus gewünschten Grafiken und Fotos indi­vidu­elle Sticker erstellen und in den Konver­sationen teilen. Ange­pinnte Ereig­nisse sollen wiederum in der Android-Version des Kommu­nika­tions­tools demnächst für mehr Über­sicht bei den Commu­nitys sorgen. Verfügbar ist dieses Feature aber noch nicht.

Klebe­bild­chen für die Windows-Fassung von WhatsApp

Ein flauschiger Sticker wird erstellt

Andre Reinhardt Neben schrift­lichen und audio­visu­ellen Unter­hal­tungen können in WhatsApp Emojis, GIFs und Sticker verwendet werden. Letzt­genanntes Feature fehlte bislang in der Windows-Version des Messen­gers. Wer an der jeder­zeit verfüg­baren Beta des Chat­pro­gramms für das Micro­soft-Betriebs­system teil­nimmt, hat aber nun darauf Zugriff. Ab der Beta­ver­sion 2.2403.3.0 von WhatsApp für Windows 10 und Windows 11 hält die Sticker-Funk­tion Einzug. Mit der Funk­tion lässt sich ein persön­liches Aufkleber-Album erstellen.

Um einen Sticker zu kreieren, klicken Sie zunächst auf das Smiley-Symbol in der Schreibleiste. Im daraufhin erschei­nenden Fenster sollte neben den Optionen „Emoji“ und „GIFs“ der neue Menü­punkt „Sticker“ sichtbar sein. Wurde dieser Menü­punkt ausge­wählt, öffnet ein weiterer Maus­klick auf das Plus-Symbol im unteren Bereich die Bilder­aus­wahl. Nachdem Sie sich für ein Foto oder eine Grafik entscheiden haben, erscheint der Editor. Jener ermög­licht Zeich­nungen sowie das Drehen und das Zurecht­schneiden des Bildes. Mit einem Klick auf den Haken im grünen Käst­chen wird der Aufkleber gespei­chert. (via WABetaInfo)

Ange­pinnte Ereig­nisse für die Commu­nitys

Event-Erinnerung in einer Community

WABetaInfo Verschie­dene Gruppen mit ähnli­chen Inter­essen lassen sich in WhatsApp als Gemein­schaften (Commu­nitys) zusam­men­fassen. Steht bei einer dieser Gruppen ein wich­tiges Event an, sieht man künftig ganz oben einen Hinweis darauf. So verpasst man keine wich­tige Bespre­chung oder Veran­stal­tung. Die Erin­nerung für kommende Events hält weiter­füh­rende Infor­mationen parat. Beispiels­weise den Betreff, den Ort oder das Datum der Ereig­nisse. Bislang lassen sich in WhatsApp noch keine Ereig­nisse für Gruppen und Commu­nitys erstellen. Einen ersten Hinweis auf dieses Feature gab es in einer Beta­ver­sion vergan­genen Herbst.

Demnächst wartet WhatsApp dank Pass­keys mit einem siche­reren Login auf.