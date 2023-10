WhatsApp Windows: Fremde Nummer kontaktieren

Ab sofort lassen sich auch in der Windows-Version von WhatsApp Konver­sationen mit Nummern außer­halb des eigenen Adress­buchs führen. In der jüngsten Beta­ver­sion der Anwen­dung ist dieses Feature frei­geschaltet. Über einen dedi­zierten Menü­punkt können Nutzer explizit nach fremden Mobil­funk­num­mern suchen. Eine prak­tische Funk­tion, über die sich beispiels­weise unbe­kannte Teil­nehmer in der Anruf­liste anschreiben lassen. Bei rund zwei Milli­arden monat­lich aktiven Usern ist die Wahr­schein­lich­keit hoch, dass die betref­fende Person WhatsApp nutzt. Außerdem sind so Busi­ness-Accounts kontak­tierbar, ohne sie zu spei­chern.

Fremden Nummern in WhatsApp Windows schreiben

So sieht die WhatsApp-Suche nach unbekannten Nummern aus

WABetaInfo Seit Juli ist es im grünen Messenger in der Fassung für Android und iOS möglich, unbe­kannten Mobil­funk­num­mern eine Nach­richt zukommen zu lassen. Wer WhatsApp häufig am Windows-Computer nutzt, dürfte sich darüber freuen, dass dieses Feature jetzt auch auf dem Micro­soft-Betriebs­system startet. In der Beta­ver­sion 2.2342.6.0 für die PC-Platt­form ist die Erwei­terung frei­geschaltet. Sukzes­sive akti­viert das zu Meta gehö­rende Entwick­lers­tudio die Suche nach fremden Rufnum­mern. Durch WABetaInfo wurden wir auf die Neue­rung aufmerksam.

Der Messenger-Experte liefert auch einen Screen­shot des Features als Beweis. Zunächst muss man den Button für einen neuen Chat ober­halb der Chat­liste öffnen. In diesem Menü gibt es mögli­cher­weise eine neue Schalt­fläche mit der Bezeich­nung „Tele­fon­nummer“. In einer Drop­down­liste kann eine Länder­vor­wahl ausge­wählt werden. Ober­halb der nume­rischen Tastatur ist ein Hinweis zu sehen, dass die Suche außer­halb der eigenen Kontakte statt­findet. Sollte die Funk­tion noch bei Ihnen fehlen, müssen Sie sich noch ein wenig gedulden. WhatsApp schaltet weitere Anwender für neue Features stets in Wellen frei.

Mögliche Anwen­dungs­sze­narien der Nummern­suche

Unter anderem durch die dedi­zierte Geschäfts­lösung WhatsApp Busi­ness richten immer mehr Firmen einen WhatsApp-Account ein, um mit Kunden zu kommu­nizieren. Aller­dings ist es bei Unter­nehmen, die man kaum oder sogar nur einmalig kontak­tiert, wenig sinn­voll, das Adress­buch mit ihnen zu erwei­tern. Eine nicht gespei­cherte Rufnummer anschreiben zu können, wäre in diesem Fall begrü­ßens­wert. Nicht vertraute Mobil­funk­num­mern von verpassten respek­tive igno­rierten Anrufen können eben­falls auf diese Weise kontak­tiert werden. Denkbar wäre auch, eine bei einer Fund­sache hinter­legte Nummer anzu­schreiben.

Inzwi­schen ist auch Multi-Account für WhatsApp offi­ziell einge­führt worden.